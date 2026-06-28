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Край на примирието? Иран и САЩ си размениха удари, Тръмп заплаши с унищожение

След размяната на огън САЩ и Иран се обвиниха взаимно в нарушаване на споразумението за прекратяване на огъня

Надежда Неменски Надежда Неменски

28 юни 2026, 08:22
Край на примирието? Иран и САЩ си размениха удари, Тръмп заплаши с унищожение
Източник: iStock/GettyImages

С АЩ нанесоха нови удари по Иран след нападение с дрон срещу плаващ под панамски флаг кораб в Ормузкия проток в събота. Централното командване на САЩ (Centcom) съобщи, че е поразило множество цели на територията на Иран в директен отговор на „продължаващата агресия“ срещу търговското корабоплаване.

В отговор Корпусът на пазителите на ислямската революция на Иран (IRGC) заяви в изявление, разпространено до държавните медии, че е изстрелял ракети и дронове по американска инфраструктура в Кувейт и Бахрейн.

След размяната на огън САЩ и Иран се обвиниха взаимно в нарушаване на споразумението за прекратяване на огъня, съобщи Би Би Си (BBC).

В изявление на Centcom се казва: „На Иран беше даден шанс да спази споразумението за примирие, но той избра да не го направи, когато неговите сили изстреляха атакуващ дрон камикадзе, който порази MT Kiku“ – танкер, плаващ под панамски флаг.

В отговор на това, се посочва в изявлението, американски изтребители са нанесли удари по 10 ирански военни цели на различни места в и близо до Ормузкия проток. Те са включвали военно оборудване, комуникационни системи, обекти за противовъздушна отбрана и съоръжения за съхранение на дронове.

В изявлението на IRGC се казва, че САЩ са атакували пет крайбрежни поста в Иран под това, което те нарекоха „претекст, че военноморските сили на IRGC се противопоставят на кораба нарушител“. Като възмездие от IRGC заявиха, че са изстреляли балистични ракети и дронове по „осем ключови елемента от инфраструктурата“ в базата „Али ал-Салем“ в Кувейт и Пети военноморски флот в Порт Салман, Бахрейн, „унищожавайки ги“.

Американски служител заяви пред Ройтерс, че няма съобщения за американски жертви или сериозни последствия и щети по американските съоръжения в Близкия изток.

От IRGC посочиха, че съгласно подписания по-рано този месец Меморандум за разбирателство, Иран има договорености за контрол на преминаването и корабоплаването в Ормузкия проток и оттук нататък с корабите нарушители ще се постъпва по-решително, отколкото в миналото.

„Всяка потенциална агресия на врага, под какъвто и да е предтекст, дори ако агресиите са срещу незначителни цели, както се случи снощи и тази вечер, ще получи съкрушителен отговор“, се казва в изявлението. Организацията също така обвини САЩ в нарушаване на примирието, договорено в меморандума за разбирателство между двете нации, предупреждавайки, че това „ще доведе до пълно спиране на процеса“.

Иранското външно министерство също осъди това, което описа като „брутални атаки“, определяйки ги като нарушение на прекратяването на огъня, и добави, че това показва, че САЩ „не придават и най-малка стойност и доверие на поетите ангажименти, а нарушаването на обещания е част от тяхната природа“.

Малко след като бяха обявени последните удари на САЩ срещу Иран, Тръмп написа в Truth Social, че е „много възможно“ Техеран „никога да не се научи“.„Може да дойде момент, в който вече няма да можем да бъдем разумни и ще бъдем принудени да довършим по военен път работата, която започнахме много успешно“, написа той в събота вечерта.

Публикацията продължава: „Ако това се случи, Ислямска република Иран вече няма да съществува!“.

В часовете след американските удари Кувейт и Бахрейн съобщиха, че системите им за противовъздушна отбрана са били активирани. „В момента кувейтската противовъздушна отбрана се противопоставя на враждебни ракетни атаки и нападения с дронове“, се казва в изявление на въоръжените сили на Кувейт, споделено в X, в което се призовава обществеността да спазва инструкциите за сигурност.

Министерството на вътрешните работи на Бахрейн призова гражданите да „запазят спокойствие и да се насочат към най-близкото безопасно място“.

От Centcom заявиха, че търговските кораби продължават да оперират в Ормузкия проток.

Последните удари идват по-малко от ден след като САЩ предприеха ответни удари срещу Иран, които според тях са били в отговор на атака с дрон срещу товарния кораб MV Ever Lovely, плаващ под флага на Сингапур, на 25 юни.

Centcom описа американските удари като „мощен отговор“ на атаката срещу товарния кораб, добавяйки, че „неоправданата агресия срещу търговското корабоплаване от страна на иранските сили ясно е нарушила примирието“.

Техеран заяви, че товарният кораб е бил атакуван, тъй като е използвал неоторизиран маршрут за транзитно преминаване през водите на Персийския залив, и посочи, че ответните удари се квалифицират като нарушение на примирието от страна на САЩ. В изявление, разпространено в събота сутринта, иранското външно министерство съобщи, че в отговор е извършило нови удари срещу цели, свързани с американските сили, и обвини за ситуацията „нарушаващия договорите режим на САЩ“.

САЩ и Иран се споразумяха на 17 юни да прекратят враждебните действия съгласно меморандум за разбирателство от 14 точки, който също така призоваваше Иран да положи „максимални усилия за безопасното преминаване на търговски кораби без такси в рамките на 60 дни“.

Ормузкият проток е ключов воден път за доставки на петрол и газ и на практика беше затворен от Техеран, след като САЩ и Израел предприеха атаки срещу Иран в края на февруари. Затварянето на критичния канал предизвика скок в глобалните цени на петрола и възпрепятства доставките на други жизненоважни стоки като торове.

През последните дни Тръмп и други американски служители настояваха, че преговорите с Иран напредват добре, заявявайки, че Иран се е отказал от всякакви намерения за налагане на такси на корабите, преминаващи транзитно през Ормузкия проток. 

В публикация в Truth Social в сряда Тръмп заяви, че Иран е информирал САЩ, че няма да се искат или получават „никакви такси, никакви разходи за застраховка и никакви други плащания от какъвто и да е вид“. „Ако тази информация е невярна, преговорите ще приключат незабавно“, добави той.

САЩ осъдиха съобщенията, че Иран събира такси от танкерите, преминаващи през протока, като мнозина разглеждат всяка система за таксуване като нарушение на международното морско право.

Във вторник ирански и омански служители проведоха разговори в столицата на Оман за да обсъдят „бъдещото управление на корабоплаването“, въпреки че външният министър на Оман Бадр Ал-Бусаиди заяви, че и двете страни са ангажирани с „безопасно преминаване без такси“.

Въпреки това главният преговарящ на Иран, Мохамед Багер Галибаф, заяви пред държавни медии, че „всеки трябва да знае, че управлението на Ормузкия проток никога няма да се върне към начина, по който беше преди войната“.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: BBC    
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