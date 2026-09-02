Децата на Хари и Меган тръгват на училище, родители получиха предупреждения

Д ецата на принц Хари и Меган Маркъл предстои да тръгнат на частно училище в Обединеното кралство, а местните родители вече са били предупредени за нови строги правила, свързани с младите кралски особи.

Кралският коментатор Кинси Скофийлд съобщи ексклузивно пред The New York Post, че с жителите на Котсуолдс, богатият провинциален район, където херцогът и херцогинята на Съсекс търсеха къща, са се свързали училищни представители относно нови правила, засягащи известните ученици.

„Съобщението, изпратено до семействата, гласеше, че от време на време някои семейства, които се присъединяват към училището, могат да привлекат по-голям обществен или медиен интерес“, каза Скофийлд.

В писмото се посочва още, че целта е да се гарантира, че всички деца могат да се радват на училищния живот в „безопасна, щастлива и дискретна среда“.

„След това то напомни на родителите и настойниците да не фотографират и да не снимат видеоклипове на други деца без разрешение, както и да не споделят снимки, информация или подробности за учениците или техните семейства в социалните мрежи“, сподели Скофийлд.

Водещата на подкаста „Kinsey Schofield Unfiltered“ е научила от източник, че семейство Съсекс са се обърнали към „множество училища“, преди да се преместят обратно от другата страна на Океана.

От американското издание решиха да не назовават училището, от което са изпратени писмата, от съображения за поверителност; въпреки това можем да потвърдим, че децата ще посещават различно училище от това, което е изпратило съобщението.

Хари и Меган живяха в Монтесито, Калифорния, с децата си, Арчи (7 г.) и Лилибет (5 г.), в продължение на шест години, след като се оттеглиха от кралските си задължения през 2020 г. Двойката шокира света по-рано този месец, когато се появи новината, че се местят обратно в Англия за „продължителен период“.

Източници тогава съобщиха, че Хари иска децата му да живеят по-близо до баща му, крал Чарлз III, който разкри диагнозата си рак през 2024 г. Научихме също, че Хари иска Арчи и Лилибет да изградят взаимоотношения с останалите членове на кралското семейство.

Миналата сряда основателката на „As Ever“ (45 г.) и Хари (41 г.) тихо се изнесоха от имението си в Монтесито за 14 милиона долара и се качиха на частен чартърен полет за шестцифрена сума към Обединеното кралство.

Изданието съобщи ексклузивно, че Хари и Маркъл са се обърнали към британския милиардер и хедж фонд мениджър Иън Уейс за финансова помощ за преместването си. Все пак не се смята, че той финансира целия им престой в Обединеното кралство.

Въпреки че все още не е съвсем ясно къде са се установили авторът на „Резервният“ и Маркъл твърди се, че по-рано тази година те са търсили дом в Котсуолдс. Кралският журналист Том Сайкс каза тогава, че Хари е бил привлечен от района, тъй като там се намира резиденцията на Чарлз и Камила „Хайгроув Хаус“. „Очевидно това е мястото, където той е израснал, живеейки там с баща си и брат си, и пази щастливи спомени“, каза Сайкс.

Богатата и живописна провинциална област в Югозападна Англия е известна с това, че привлича световноизвестни собственици на имоти като Дейвид и Виктория Бекъм, Кейт Мос и Саймън Кауъл.

Районът се намира на около два часа път с кола от Уиндзор, където отчужденият брат на Хари, принц Уилям, живее с Кейт Мидълтън и трите им деца: принц Джордж (13 г.), принцеса Шарлот (11 г.) и принц Луи (8 г.).

Следващата седмица се очаква принц Джордж да започне обучението си в „Итън Колеж“, който се намира точно срещу река Темза от замъка Уиндзор. Шарлот и Луи от своя страна посещават близкото училище „Ламбрук“.

Малко вероятно е децата на Хари да се срещнат с децата на Уилям на фона на продължаващото напрежение между братята, които са във вражда, откакто по-малкият брат се оттегли от монархията.

Въпреки това ледовете между Хари и баща му започват да се топят, като кралят е научил за завръщането на сина си само броени дни преди той и Маркъл да се преместят обратно в родината му.