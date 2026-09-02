Два кораба се сблъскаха край Истанбул, няма връзка с 10-членния екипаж

Д ва товарни кораба, плаващи под турски флаг, са се сблъскали във водите на Мраморно море на 18 морски мили от истанбулския район Силиври тази нощ, съобщи ТРТ Хабер, позовавайки се на съобщение на валийството на Истанбул.

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След инцидента властите не са установили връзка с 10-членния екипаж на единия плавателен съд, заради което е започната издирвателна операция.

Според съобщението товарните кораби „Алсу“ (Alsu) и „Тугберк Имамоглу“ (Tuğberk İmamoğlu) са се сблъскали малко след 03:00 ч. местно (и българско) време тази нощ. На място са изпратени екипи на турската брегова охрана.

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При първоначалната проверка е установено, че по кораба „Алсу“, който превозва петролни продукти, не са установени видими щети. В същото време с екипажа на „Тугберк Имамоглу“ не е установен контакт, вследствие на което е започната издирвателна операция с участието на патрулни кораби и хеликоптери на бреговата охрана.

В съобщението на валийството не се уточнява какъв товар е превозвал корабът, с чийто екипаж за момента няма връзка.