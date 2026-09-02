Средновековен гоблен крие секс скандал, който може да пренапише историята

П роизведение на изкуството с ограничение за пълнолетни, изобразяващо съдбоносно събитие от миналото на Англия, може да промени разбирането ни за историята на Обединеното кралство, благодарение на изобразяването на афера от кралските среди.

Гобленът от Байо, който наскоро се завърна в Обединеното кралство от Нормандия, Франция, за първи път от създаването си преди близо 1000 години, изобразява 58 събития, довели до битката при Хейстингс и Норманското завоевание на Англия през 1066 г.

Тези ключови моменти преобразяват управляващата класа в страната, променят националния език от английски на френски и сближават двете държави.

Шедьовърът е известен и с изобилието от фалоси, 93 или 94, в зависимост от това кого питате, за които експертите предполагат, че могат да представляват всичко: от ученически графити до подривен коментар, насочен срещу фигурите в творбата.

Това обаче далеч не е най-скандалното изображение в този средновековен шедьовър. В нишките на гоблена лежи сцена, която би могла да застраши легитимността на новия английски крал, норманския владетел Уилям Завоевателя, пише The New York Post.

„Това подкопава легитимността на Норманското завоевание“, казва кураторът от Британския музей Майкъл Люис, докато обсъжда този предполагаем средновековен компромат в подкаста HistoryExtra.

Въпросното изображение показва духовник, който милва бузата на благородничка на име Елфгива (Aelfgyva), докато гол мъж го наблюдава отдолу, под декоративната рамка.

Люис вярва, че въпросната жена е Ема Нормандска, съпруга на английския крал Етелред Неразумни и майка на Едуард Изповедник. Ема, която приема английското име Елфгива по време на брака си, е била и леля на Уилям Завоевателя.

Когато Едуард Изповедник умира, без да остави наследник, Уилям използва тази родова връзка, за да предяви претенции към английския престол, проправяйки си път към завоеванието.

Въпреки това се появяват слухове, че Ема е изневерила на крал Етелред с видна религиозна фигура, и Люис смята, че сцената от гоблена загатва за тази предполагаема афера като начин да се постави под съмнение легитимността на Уилям като крал.

„Обвинението срещу Ема е, че е имала афера с Елфуин, който е бил епископ на Уинчестър. Тази гола фигура отдолу и сексуалният скандал... тогава нещата се обръщат изцяло срещу нея“, казва Люис.

The Bayeux Tapestry, a priceless account of England's conquest.



It is arguably the most famous date in English history: 1066 -- the year of the Battle of Hastings, marking the start of the Norman Conquest - told in incredible detail in the 11th-century Bayeux Tapestry… pic.twitter.com/VIcvHRyDAz — AFP News Agency (@AFP) September 2, 2026

Ако Люис е прав, това предполагаемо петно върху репутацията на Ема е можело да подкопае семейната връзка, която Уилям използва, за да затвърди претенциите си за английския трон.

Разбира се, самоличността на жената от гоблена остава загадка, за което допринася и фактът, че Елфгива е било изключително разпространено име в Англия през XI век.

Историците имат и други теории, че това може да е Елфгифу от Йорк, първата съпруга на крал Етелред, или Елфгифу от Нортхемптън, съпруга на крал Кнут – английско-датския крал, за когото самата Ема се омъжва след смъртта на Етелред.