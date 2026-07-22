Свят

САЩ удариха Иран, който атакува целия регион в отговор

Иранските сили са насочили ракетни и дронови атаки към Кувейт, Бахрейн и Йордания

Николай Киров Николай Киров

22 юли 2026, 20:08
САЩ удариха Иран, който атакува целия регион в отговор
Източник: EPA/БГНЕС

А мериканското Централно командване съобщи, че е извършило серия от удари срещу Иран. Операциите са били насочени срещу военни обекти, включително командни центрове, съоръжения, свързани с дронове и ракети, както и системи за противовъздушна отбрана.

Целта на кампанията е ограничаване на способността на Иран да атакува американски сили и да застрашава корабоплаването в стратегически райони на Близкия изток.

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През последните часове Иран продължи ответните си действия срещу американски военни обекти и съюзници на Вашингтон в Близкия изток. Иранските сили са насочили ракетни и дронови атаки към Кувейт, Бахрейн и Йордания, където се намират американски военни бази. Част от атаките са били прихванати от системите за противовъздушна отбрана на засегнатите държави.

В Йордания военните съобщиха за свалени ирански ракети, насочени към територията на страната, докато в Бахрейн и Кувейт бяха активирани системи за предупреждение и противовъздушна защита след нови вълни от атаки.

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Президентът Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон обмисля допълнителни действия срещу ирански ядрени обекти, включително силно укрепени съоръжения, свързвани с ядрената програма на Техеран. Подобен ход би представлявал значителна ескалация на конфликта.

Иран заплаши с ответни удари срещу гражданската инфраструктура в Близкия изток – включително мостове и енергийни обекти, ако Съединените щати атакуват ирански мостове или електроцентрали.

„Иран има желязна воля в упражняването на суверенитет над Ормузкия проток“, съобщи полуофициалната информационна агенция „Тасним“, позовавайки се на неназован военен източник.

Конфликтът вече има значителна човешка и финансова цена за Съединените щати. Според американски представители броят на загиналите американски военнослужещи е достигнал 18 души, а стотици са били ранени.

Министърът на отбраната Пит Хегсет посочи, че разходите за военната кампания срещу Иран са достигнали около 37,5 млрд. долара. Администрацията във Вашингтон настоява и за допълнително финансиране за продължаване на операциите.

Продължаващото напрежение около Ормузкия проток и опасенията за сигурността на петролните доставки доведоха до ръст на цените на енергийните суровини. Международните пазари реагират с повишена несигурност заради риска от по-широко разпространение на конфликта.

Редактор: Николай Киров
Източник: Al Jazeera, Reuters    
САЩ Иран Конфликт в Близкия изток
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