Екшън в Сливен: Издирван се барикадира в мазе и замеря полицаи с буркани

44-годишен мъж, издирван за изтърпяване на двегодишна присъда, е задържан след полицейска акция в сливенския квартал „Даме Груев“. Преди ареста той се заключил в мазе и оказал съпротива на служителите на реда, предаде кореспондентът на БТА в Сливен Велина Василева.

До намесата на полицията се стигнало, след като граждани забелязали мъжа да разбива избени помещения и подали сигнал. По данни на очевидец при пристигането на униформените той се барикадирал в едно от мазетата.

Мъжът отказал да излезе от помещението, в което според полицията бил проникнал незаконно. Докато служителите се опитвали да го изведат, той оказал съпротива и възпрепятствал работата им.

Очевидец твърди, че 44-годишният хвърлял и буркани по полицаите.

В крайна сметка мъжът е задържан и отведен в Районното управление в Сливен, където е оставен в ареста за срок до 24 часа.

При последвалата проверка станало ясно, че той е бил обявен за издирване във връзка с влязла в сила присъда от две години лишаване от свобода.

По случая е образувано досъдебно производство.