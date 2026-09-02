ГЕРБ настоява България да излезе с ясна позиция за руските хибридни атаки

„България трябва ясно да осъди действията на Русия и да покаже солидарност с Германия“. Това заяви бившият външен министър Георг Георгиев по повод съвместното изявление на вътрешния и външния министри на Германия във връзка с разследването на предполагаемия саботаж на летището в Лайпциг.

Кремъл предупреди: Германия поема по пътя на ескалацията

По думите на Георгиев германските власти са стигнали до категоричен извод след близо месец разследване, че зад дрона, натоварен с експлозиви, стои руски опит за саботаж.

„Това е опит за атака срещу държава член на ЕС и съюзник на НАТО“, посочи Георгиев, цитиран от NOVA.

Той подчерта, че Германия е един от най-големите търговски, икономически и политически партньори на България.

Според бившия външен министър на фона на реакциите на редица европейски лидери България остава без ясна позиция.

„България мълчи за това, че Руската федерация и нейни агентурни действия стоят зад тези и няколко други предполагаеми атаки срещу енергийната инфраструктура на Германия“, заяви Георгиев.

Германия обвини Русия за атаката с дрон на летището в Лайпциг

Той постави въпроса какво означава това за сигурността на България и отношенията на страната с нейните съюзници.

„Какво се случва със сигурността на България, след като Русия е способна да достигне дори до Федерална република Германия? Каква солидарност очаква България от своите партньори, ако в моменти като този ние се дистанцираме и по никакъв начин не се солидаризираме с външнополитическите си съюзници?“, попита той.

Георгиев отбеляза, че това не е първият случай, в който според него България не участва активно в международния дебат и в осъдителните реакции срещу Русия.

Той изрази и притеснение каква ще бъде българската позиция, ако темата за нови санкции срещу Москва отново излезе на дневен ред.

По думите му Германия за първи път прави толкова категорични заявления относно необходимостта от санкции срещу Русия.

Георг Георгиев призова правителството да заеме ясна позиция по въпросите, свързани със сигурността на България и Европа.

В коментара си той постави и редица въпроси относно отбраната на страната.

„До днешния ден не знаем дали България предоставя или не военна помощ за Украйна. Не знаем дали има самолети на българските летища“, заяви той.

По темата се изказа и Христо Гаджев. Според него опитът за взривяване на експлозиви на цивилно летище представлява опит за терористичен акт.

Той коментира и позицията на българското Министерство на външните работи, което осъжда хибридните атаки, но според Гаджев не посочва кой стои зад тях.

„С тази ескалация е крайно време президентът да свика Консултативния съвет по национална сигурност“, заяви Гаджев.

Според него на заседанието политическите сили трябва да бъдат информирани за информацията, с която разполага правителството, както и за данните, събрани от службите.

„Редно е не само премиерът и президентът да разполагат с тази информация, а тя да бъде споделена и с останалите политически сили и българските граждани“, каза още Христо Гаджев.