Рая Пеева и Явор Бахаров станаха родители: Роди се дъщеря им Леа

А ктьорите Рая Пеева и Явор Бахаров станаха родители. Щастливата новина съобщи самата Пеева в Instagram, където сподели и името на дъщеря им.

„Роди се Леа Яворова Бахарова“, написа актрисата в социалната мрежа.

Пеева изрази благодарността си към лекарите и екипа на болницата, които са се грижили за нея и бебето по време на бременността и раждането.

Тя специално благодари на д-р Гергана Коларова, която по думите ѝ е била неотлъчно до нея през цялата бременност.

„Наблюдаваше развитието на Леа и се грижеше не само всичко да върви добре, но и аз да се чувствам спокойна през целия този път“, написа Пеева.

Актрисата благодари и на целия екип на „Майчин дом“, като специално спомена д-р Гунев за „грижите, професионализма и отношението“, с които са помогнали на семейството в този специален момент.

Най-емоционалните ѝ думи обаче бяха отправени към Явор Бахаров.

„И не на последно място, благодаря на моята любов, Явор. Вече 10 години вървим заедно по този път и градим нашето семейство. Една от най-големите ни мечти се сбъдна“, сподели тя.

Пеева завърши публикацията си с признание, че за двамата с Бахаров сега започва най-хубавата част от живота им.

„Сега започва най-хубавата част от живота ни. Сигурна съм. Обичам те!“, написа тя.

Рая Пеева и Явор Бахаров са сред едни от най-популярните български актьори. Двамата са заедно от около десетилетие, а през годините връзката им многократно е била в центъра на медийното внимание.

С раждането на Леа двамата направиха още една важна крачка в общия си път и посрещнаха първото си дете.