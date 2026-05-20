Тръмп: Бях "на час" от вземането на решение за атака срещу Иран

Ако не бъде постигнато споразумение, Вашингтон може отново да нанесе удари, заяви американският държавен глава

20 май 2026, 07:47
Удар срещу правомощията на Тръмп: Сенатът на САЩ подкрепи ключова резолюция по отношение на Иран

Проучване: Размерът на талията се оказа ключов за това колко тежко протича менопаузата

Путин пристигна в Китай

Путин се нуждае от помощта на Си: 3 неща, които Русия спешно иска от Китай

Politico: Да, Тръмп наистина може да атакува Куба

Черна статистика: Жертвите на Ебола в Конго растат, вирусът повали и американски лекари

Маскиран като емоджи американец нахлу при маймунката Пънч

Германия спешно приема американски гражданин, заразен с Ебола в Конго

А мериканският президент Доналд Тръмп отново отправи заплахи към Иран, заявявайки, че САЩ могат да предприемат нови военни удари, ако Техеран продължи да отказва значителните отстъпки, които Вашингтон настоява да бъдат направени за сключване на споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток, пише The Guardian.

По думите на Тръмп той е отменил нова серия от удари, които биха нарушили примирието, действащо от началото на миналия месец.

„Бях на час разстояние от решението да действаме още днес“, заяви Тръмп във вторник.

Решението очевидно е последвало ново мирно предложение, изпратено от Техеран чрез Пакистан, който играе ролята на посредник. Според анализатори, върху решението може да е повлияло и нежеланието на съюзници на САЩ като Саудитска Арабия, Катар и Обединените арабски емирства да видят подновяване на бойните действия.

Тръмп заяви, че иранските лидери „умоляват“ за сделка, но предупреди, че ако такава не бъде постигната, нов американски удар ще нанесе „сериозен удар“ още в следващите дни.

„Говоря за два или три дни – може би петък, събота, неделя, може би началото на следващата седмица. Ограничен период от време, защото не можем да им позволим да се сдобият с ново ядрено оръжие“, каза американският президент.

През последните седмици Тръмп многократно отправя подобни заплахи, но липсата на реални действия засилва усещането, че конфликтът е в задънена улица.

Според анализатори и двете страни искат да избегнат нова ескалация, но нито една не е готова да плати политическата цена на необходимите компромиси за постигане на мирно споразумение.

„Заплахите на Тръмп вече са загубили достоверност. Двете страни са твърде далеч една от друга по отношение на това какво са готови да приемат, но същевременно никоя не иска връщане към война. Така ситуацията остава блокирана и никой не знае как да излезе от нея“, коментира Нийл Куилиъм от лондонския институт „Чатъм хаус“.

Междувременно Иран продължава да блокира голяма част от корабоплаването през Ормузкия проток, през който преди конфликта преминаваше около една пета от световните доставки на петрол и втечнен газ. САЩ от своя страна са наложили собствена морска блокада на ирански пристанища.

Ирански представители останаха твърди след новите заплахи на Тръмп, като определиха американските искания като „прекомерни“.

От началото на примирието на 8 април Техеран и Вашингтон са провели само един кръг преговори – 21-часова среща в Исламабад, завършила без успех. Пакистанските посредници се опитват да преодолеят сериозните различия между двете страни, но по думите им и Вашингтон, и Техеран постоянно „преместват границите на исканията си“.

Според иранската агенция ИСНА военният говорител Мохамед Акраминя е заявил, че Техеран ще продължи да контролира Ормузкия проток и че САЩ трябва да „уважават иранския народ и законните права на Ислямската република“.

В понеделник Иран обяви създаването на Орган за управление на Персийския залив и протока, който да контролира трафика през водния път. Междувременно Революционната гвардия заплаши да наложи разрешителен режим за интернет оптичните кабели, преминаващи през протока.

Акраминя предупреди още, че при нови атаки Иран ще „открие нови фронтове“ срещу САЩ, които вече са струпали значителна военна мощ в региона. По думите му Техеран е използвал примирието, за да „укрепи бойните си способности“.

Експерти смятат, че Иран вероятно ще засили и действията си срещу Израел и съседните държави от Персийския залив, като основни цели биха могли да станат уязвими петролни и граждански инфраструктури.

Иранските държавни медии съобщават, че последното мирно предложение на Техеран включва прекратяване на бойните действия на всички фронтове, включително в Ливан, изтегляне на американските сили от райони близо до Иран и изплащане на компенсации за разрушенията, причинени от американско-израелските удари.

Заместник-министърът на външните работи на Иран Казем Гарибабади е заявил, че Техеран настоява и за отмяна на санкциите, освобождаване на замразените средства и прекратяване на американската морска блокада.

Според анализатори условията почти не се различават от предишното предложение на Иран, което Тръмп миналата седмица нарече „боклук“.

Затварянето на Ормузкия проток и опасността от нов конфликт в региона доведоха до рязко поскъпване на петрола, засилвайки инфлацията по света и увеличавайки риска от глобална рецесия. Нова ескалация може да изстреля цените още по-високо и да доведе до сериозни спадове на фондовите пазари.

В Белия дом има опасения, че конфликтът, който не се радва на широка подкрепа сред американските избиратели, може да навреди на шансовете на републиканците да запазят контрола върху Конгреса на фона на нарастващото недоволство заради високите разходи за живот.

Иран също е изправен пред задълбочаваща се икономическа криза и риск от сериозни щети върху петролната си инфраструктура. Инфлацията в страната расте, а според някои представители има опасения от увеличаване на общественото недоволство срещу режима.

„За Иран няма достатъчно реални данни и е трудно да се правят прогнози, но е ясно, че режимът остава стабилен и вероятно по-твърдолинеен от всякога. Независимо от натиска, който изпитват, те няма просто да кажат: „Добре, трябва да седнем на масата за преговори“, коментира Куилиъм.

Правозащитни организации твърдят, че от началото на войната Иран е екзекутирал 26 мъже, смятани за политически затворници – 14 обвинени за протестите през януари, един за демонстрациите от 2022 г. и 11 за връзки със забранени опозиционни групи.

Базираната в САЩ и Нидерландия мониторингова организация Human Rights Activists News Agency (Hrana) съобщава за поне 4023 ареста в Иран между 28 февруари – началото на войната – и 9 май. Според организацията най-малко 3636 души са загинали при американско-израелските атаки срещу Иран, включително 1701 цивилни.

Във вторник високопоставен командир на американските сили в Близкия изток отказа да поеме отговорност за удар по училище в южния ирански град Минаб на 28 февруари – първия ден от войната, при който загинаха 155 души.

Адмирал Брад Купър, командващ Централното командване на САЩ, заяви пред комисия в Конгреса, че „самото училище се намира в действаща база на Революционната гвардия за крилати ракети“, което прави разследването „по-сложно от обикновен военен удар“.

Според иранските държавни медии при атаката са загинали 73 момчета, 47 момичета, 26 учители, седем родители, шофьор на училищен автобус и още един възрастен.

Източник: The Guardian    
Зеленски се похвали с нови успехи във войната, обяви, че се готвят нови атаки срещу Русия през юни

Той заяви, че Украйна удържа позициите си по-ефективно, като същевременно провежда повече настъпателни операции

Делото срещу бившата полицайка Симона Радева продължава на втора инстанция

Тя е обвинена, че е помогнала на Георги Семерджиев да се укрие след тежката катастрофа на бул. „Черни връх“

Как да оживеем при среща с мечка? Простата поза, която спасява от тежки травми

Ново японско научно изследване предлага изненадващо прости, но потенциално животоспасяващи стратегии за справяне с внезапна среща с мечка

САЩ нанесоха удари в Нигерия срещу "Ислямска държава"

При ударите са убити 175 души

Британски министър иска обратно в ЕС

Почти половината от британската търговия все още е свързана с ЕС

Путин започва чистка на поддръжниците на Шойгу

От поста председател на отбранителната комисия на Държавната дума може да бъде отстранен генерал-полковник Андрей Картаполов

Кой е fred again и защо Дара "вербува" цяла София за колаборация с него

Предлагат ограничаване правомощията на търговския управител на „Лукойл"

Проектът предвижда възможност за оспорване на сделки от дружеството, извършени без одобрение на МС

Скандал, протести и оставка в Молдова след "Евровизия"

Критиците също изразиха възмущение, че журито не е присъдило точки на украинското участие в конкурса

Румен Радев се срещна с представители на търговските вериги

Темата за цените на храните е от ключово значение за българските граждани

Бангаранга в София, празнуваме победата на Дара

От полицията призоваха желаещите да присъстват на събитието да не носят със себе стъклени бутилки, пиротехнически изделия, хладни и огнестрелни оръжия

Отговориха на опита за присвояване на Bangaranga

Върху текста, заглавието и всички защитими елементи на произведението още през 2023 са възникнали надлежни авторски права

Свят Преди 14 часа

КЗК предложи 23 антикризисни мерки за горивата

КЗК: Изпълнителната власт е приложила подход за отлагане, а не за предотвратяване на „ценовата спирала“

Поколението Z призна: Не можем без AI, но ни прави глупави

Според ново глобално проучване на работното място, много служители от поколението Z отчитат силна зависимост от инструментите с изкуствен интелект и изразяват нарастващи опасения, че същите те могат да отслабят уменията им и бъдещите им перспективи за работа

Откриха огромно количество сексуално насилие над деца у двама мъже

В съдържанието има деца на възраст до 10–12 години

