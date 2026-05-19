Маскиран като емоджи американец нахлу при маймунката Пънч

Д вама американски граждани бяха арестувани на 17 май в Япония, след като единият от тях е влязъл в заграждението на маймунката Пънч – деветмесечен макак, който се превърна в световна сензация в интернет. Животното стана известно, след като бе изоставено от майка си и се „приятели“ с плюшена играчка.

Полицейското управление в Ичикава идентифицира двамата американски заподозрени за инцидента, който е бил заснет от други посетители на зоопарка. Властите съобщиха пред TBS News (японски партньор на мрежата CBS), че в случая в зоологическата градина в Ичикава са замесени 24-годишният студент Джанай Дейсън и 27-годишният Нийл Джабари Дуан, който се представя за певец.

Според властите Дейсън е прескочил оградата и е влязъл в заграждението на Пънч, докато Дуан го е снимал. На кадрите от нарушението се вижда как човек, облечен в костюм на емоджи, прескача бариерата около местообитанието на Пънч и останалите макаци. След това маскираният хвърля малка плюшена играчка близо до група насъбрали се маймуни. Всички животни се отдръпват, когато маскираният се приближава към тях.

Дейсън и Дуан не са успели да се доближат до животните и бързо са били задържани от служителите на зоопарка, съобщи представител на полицията в Ичикава, цитиран от информационна агенция AFP.

A stunt gone too far two American tourists were arrested in Japan after one climbed into a monkey enclosure (home to viral baby "Punch") while the other filmed.

Both deny obstructing business operations.

Both deny obstructing business operations.pic.twitter.com/gt0qtivvzH — GlobePulses (@GlobePulses) May 19, 2026

Властите уточняват, че мъжете са арестувани по подозрение в умишлено възпрепятстване на стопанската дейност. От зоологическата градина също коментираха инцидента в социалната мрежа X и потвърдиха, че нарушителите са били „предадени на полицията“.

„В отговор на случилото се извършихме проверки за безопасност на животните и съоръженията“, допълват от зоопарка.

„Не са констатирани отклонения в поведението на животните“, се казва в друга публикация на институцията, като се добавя, че зоопаркът в Ичикава е „подал сигнал за нанесени щети в полицейския участък“.

От ръководството на зоопарка споделиха още, че планират да засилят мерките за сигурност, като разширят зоната с ограничен достъп за посетители и монтират мрежи срещу нахлуване.

По-рано тази година маймунката Пънч се превърна в сензация в интернет, след като беше забелязана да прегръща плюшено орангутанче – подарък от гледач в зоопарка. След като майка му го изоставя, малкото животно развива силна привързаност към играчката и я носи навсякъде със себе си.

Въпреки че феновете се тревожеха за Пънч, служителите на зоопарка увериха, че малкият прекарва по-голямата част от дните си „спокойно“ и за него се грижат все по-голям брой от останалите маймуни в групата.