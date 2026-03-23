Доналд Тръмп отлага ударите за 5 дни, Иран отрича да има преговори

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заявява, че са проведени „продуктивни разговори“ относно „пълно и окончателно разрешаване“ на конфликта в Близкия изток.

Той казва, че ще „отложи всички и всякакви удари срещу ирански електроцентрали и енергийна инфраструктура“ за период от пет дни.

В публикация в TruthSocial, изцяло с главни букви, той казва:

„Радвам се да съобщя, че съединените американски щати и държавата иран през последните два дни проведоха много добри и продуктивни разговори относно пълно и окончателно решаване на нашите враждебни действия в Близкия изток.

„Въз основа на характера и тона на тези задълбочени, подробни и конструктивни разговори, които ще продължат през цялата седмица, съм разпоредил на министерството на войната да отложи всички и всякакви военни удари срещу ирански електроцентрали и енергийна инфраструктура за период от пет дни, в зависимост от успеха на продължаващите срещи и дискусии. Благодаря за вниманието ви по този въпрос! Президент Доналд Дж. Тръмп“.

Съобщението доведе до рязък спад на цените на петрола преди търговските часове, като цената на суровия петрол сорт Брент падна от близо 109 долара за барел до под 94 долара за барел, преди да се възстанови до над 97 долара.

Малко по-късно иранската информационна агенция Fars, която е свързана с Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC) на Иран, цитира неназован ирански източник, който казва, че „няма пряк или косвен контакт с Тръмп“.

Източникът казва, че след като „е чул, че нашите цели ще включват всички електроцентрали в Западна Азия, той се е отказал“.

Тръмп заплаши да удари ирански електроцентрали до понеделник вечерта, ако страната не позволи повторното отваряне на Ормузкия проток.

Към миналата седмица Тръмп заяви, че не е заинтересован да се стреми към прекратяване на огъня с Иран. „Можем да водим диалог, но не искам да сключваме прекратяване на огъня“, каза той в петък следобед.