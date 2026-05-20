Нов световен ред? Какво си казаха Путин и Си на историческата среща в Пекин

П резидентът на Русия Владимир Путин пристигна в Дома на народните събрания (сградата на китайския парламент) в Пекин, която се намира в западната част на площад „Тянанмън“, предадоха световните агенции.

Програмата на официалната визита на руския лидер в Китай официално започна със среща с китайския президент Си Дзинпин. Планирани са руско-китайски разговори в тесен и в широк състав, както и среща с китайския премиер Ли Цян.

Както е предвидено в дипломатическия протокол, началото на преговорите беше предшествано от официална церемония по посрещането.

Си посрещна своя гост на площада, където беше строена почетна гвардия. Путин пристигна със своя автомобил „Аурус“. Лидерите си размениха приятелско ръкуване и след това заедно поздравиха китайската и руската делегация. Руският лидер този път е придружен от 39 души.

Китайският президент заяви, че Китай и Русия трябва да насърчават по-справедлив световен ред. Ето някои основни акценти от изказването на Си в началото на срещата, според китайската държавна информационна агенция Синхуа:

Двете страни трябва да си помагат взаимно за развитието и възраждането си.

Китай и Русия трябва да насърчават изграждането на по-справедлива и разумна система за глобално управление.

Отношенията между Китай и Русия достигнаха това ниво, защото успяхме да задълбочим политическото взаимно доверие и стратегическото сътрудничество.

От своя страна риският лидер Владимир Путин заяви, че Русия и Китай помагат за глобалната стабилност. Според него, отношенията между двете страни са достигнали безпрецедентно ниво.

Ето още няколко основни акцента от встъпителните думи на Путин: