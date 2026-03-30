Свят

Война на ръба: Тръмп изненада с коментар, Иран отказва да приеме унижение

Президентът Доналд Тръмп заяви, че САЩ и Иран са водили срещи „пряко и непряко“ и че новите лидери на Иран са били „много разумни“. Пакистан се готви да е домакин на преговори

30 март 2026, 09:47
Източник: iStock/Guliver Images

П резидентът Доналд Тръмп заяви, че САЩ и Иран са водили срещи „пряко и непряко“ и че новите лидери на Иран са били „много разумни“, докато още американски войски пристигат в региона, а Техеран предупреди, че няма да приеме унижение.

Коментарите на Тръмп в неделя дойдоха, след като Пакистан, който действа като посредник между Техеран и Вашингтон, съобщи, че се подготвя да бъде домакин на „съдържателни преговори“ през следващите дни с цел прекратяване на едномесечната война с Иран.

„Мисля, че ще сключим сделка с тях, почти съм сигурен, но е възможно и да не стане“, каза Тръмп пред репортери в неделя вечерта, докато пътуваше с Air Force One към Вашингтон.

Тръмп заяви, че смята, че САЩ вече са постигнали смяна на режима в Техеран, след като удари са убили върховния лидер на страната и други висши служители, но два пъти каза, че техните наследници изглеждат „разумни“.

Първоначален израелски удар на 28 февруари уби върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей, който беше заменен от сина си Моджтаба. Войната се разпространи в Близкия изток, като отне хиляди животи, причини най-голямото досега прекъсване на енергийните доставки и засегна глобалната икономика.

Пакистанският външен министър Исхак Дар заяви, че разговорите между регионалните външни министри в неделя са обхванали начини за бързо прекратяване на войната, както и потенциални преговори между САЩ и Иран в Исламабад. „Пакистан ще бъде удостоен да бъде домакин и да улесни съдържателни преговори между двете страни през следващите дни за цялостно и трайно уреждане на текущия конфликт“, каза той. Не беше ясно дали САЩ и Иран са се съгласили да участват.

Председателят на иранския парламент Мохамад Бакер Калибаф по-рано обвини САЩ, че изпращат послания за възможни преговори, докато в същото време планират сухопътно нахлуване. Техеран е готов да отговори, ако американски войници бъдат разположени, каза той. „Докато американците търсят капитулацията на Иран, нашият отговор е, че никога няма да приемем унижение“, заяви той в послание към нацията.

Министерството на отбраната на САЩ е изпратило хиляди войници в Близкия изток, давайки на Тръмп възможност да започне сухопътна офанзива. Израелски представител заяви, че няма намерение да се намаляват атаките срещу Иран преди евентуални преговори между Вашингтон и Техеран и че Израел ще продължи да нанася удари по това, което описва като военни цели.

Израелската армия съобщи, че е извършила над 140 въздушни удара в централен и западен Иран, включително Техеран, през 24-те часа до неделя вечерта, поразявайки площадки за изстрелване на балистични ракети и складови съоръжения, наред с други цели.

Иранските държавни медии съобщиха, че удари са поразили летището Мехрабад и нефтохимически завод в северния град Табриз. 

Химически завод в южен Израел близо до град Беер Шева беше ударен от ракета или отломки от ракета, докато Израел отблъскваше множество залпове от Иран, което доведе до официални предупреждения към населението да стои далеч заради „опасни материали“.

Ефективната блокада на Иран на Ормузкия проток, през който преминават 20% от световните доставки на петрол и газ, повиши цените на петрола и разпространи икономическа болка по света.

Акциите спаднаха в Азия в понеделник, тъй като инвеститорите се подготвят за продължителен конфликт, който вече тласка цените на петрола към рекордно месечно увеличение, водейки до скок на инфлацията и риск от рецесия в голяма част от света. Японският индекс Nikkei се понижи с 4,7%.

Междувременно цените на петрола изглежда са готови да продължат възхода си, като сортът Брент се насочва към рекорден месечен ръст. Фючърсите на суровия петрол Брент скочиха с 3,09 долара, или 2,74%, до 115,66 долара за барел към 23:53 GMT, след като в петък се повишиха с 4,2%.

Още американски войски

Няколкостотин военнослужещи от специалните операции са пристигнали в региона, съобщи New York Times в неделя, позовавайки се на двама военни представители. Това е в допълнение към хилядите американски морски пехотинци, пристигнали в петък на борда на десантен щурмови кораб – първият от два контингента, съобщиха американските военни.

Агенция Ройтерс съобщи, че Пентагонът разглежда военни варианти, които могат да включват сухопътни сили, въпреки че Тръмп не е одобрил нито един от тези планове, според множество медии.

В интервю за Financial Times, публикувано в неделя, Тръмп заяви, че иска „да вземе петрола в Иран“ и може да завземе износния хъб на остров Харг. Поемането на контрол над Харг би изисквало сухопътни войски. Островът обработва 90% от износа на петрол на Иран и завземането му би дало на Съединените щати възможността сериозно да нарушат енергийната търговия на Иран, оказвайки огромен натиск върху икономиката на Техеран.

По-голямата част от американците се противопоставят на войната и военната ескалация, която би създала риск от продължителна криза, вероятно би се отразила допълнително негативно на и без това ниския рейтинг на одобрение на Тръмп преди междинните избори за Конгреса през ноември.

Подкрепяните от Иран хути в Йемен се включиха в конфликта в събота, като извършиха първите си атаки срещу Израел и повишиха вероятността да атакуват и по този начин да блокират втори ключов морски маршрут – протока Баб ел-Мандеб. Израелските власти съобщиха в неделя, че са прехванали два дрона, изстреляни от Йемен.

По темата

Източник: Reuters    
Конфликт САЩ Иран Президент Тръмп Мирни преговори Енергийни доставки Ормузки проток Военна ескалация Смяна на режима в Иран Икономически последици Израелски атаки Цени на петрола
Последвайте ни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

"Не ме карай да те преследвам": Изтекли съобщения разкриват как руските служби вербуват и контролират информатори

"Не ме карай да те преследвам": Изтекли съобщения разкриват как руските служби вербуват и контролират информатори

Свят Преди 24 минути

Архив от чатове и записи хвърля рядка светлина върху методите на Москва за проникване в опозиционни мрежи в Европа

КРИБ, БФИЕК и СМП призовават правителството да разшири и задълбочи антикризисните мерки заради войната в Близкия изток

КРИБ, БФИЕК и СМП призовават правителството да разшири и задълбочи антикризисните мерки заради войната в Близкия изток

България Преди 28 минути

КРИБ, БФИЕК и СМП предупреждават за инфлационен шок и риск от разкъсване на веригите за доставки, ако държавата не увеличи обхвата на антикризисните мерки

Стела Димитрова - Майсторова, майка на Ивайло Калушев

Майката на Ивайло Калушев: Въпросът защо ги убиха виси с все по-разрастваща се сила

България Преди 36 минути

Близо два месеца след черния 1 февруари, когато започна разкриването на трагедията „Петрохан - Околчица“, Стела Майсторова се обърна към властите и разказа за „четирите епизода от прекършения живот“ на малкия Ники и приятелите му

Иран екзекутира двама мъже, обвинени във връзки със забранената опозиция

Иран екзекутира двама мъже, обвинени във връзки със забранената опозиция

Свят Преди 48 минути

Не е ясно кога са били арестувани или дали това се е случило през последните протести

Дипломация без дипломати: "Интуицията" на Тръмп го подведе в Иран

Дипломация без дипломати: "Интуицията" на Тръмп го подведе в Иран

Свят Преди 1 час

Американският модел на договаряне се оказва неспособен да се справи с противник, който търси оцеляване чрез нанасяне на максимална болка

Интернет връзката е бавна? Може причината да е Windows

Интернет връзката е бавна? Може причината да е Windows

Технологии Преди 1 час

Ако скоростите на интернет връзката не са според очакванията, обикновено решаваме, че проблемът е в доставчика или в рутера. Оказва се обаче, че има и функции в операционната система Windows, които може пряко да влияят на свързаността

Доналд Тръмп изгражда грандиозен военен комплекс под бална зала в Белия дом

Доналд Тръмп изгражда грандиозен военен комплекс под бална зала в Белия дом

Свят Преди 1 час

Балната зала всъщност скрива огромния комплекс, който се строи отдолу от военните

"Самолети кръжат с часове": Лошото време блокира ключово летище в Истанбул

"Самолети кръжат с часове": Лошото време блокира ключово летище в Истанбул

Свят Преди 1 час

Зловещ феномен в Австралия: Небето стана кървавочервено (ВИДЕО)

Зловещ феномен в Австралия: Небето стана кървавочервено (ВИДЕО)

Свят Преди 1 час

Червеникавият оттенък вероятно се дължи на начина, по който различните светлинни вълни се разпръскват в атмосферата

Принц Хари

Принц Хари иска да се върне вкъщи, чака покана от крал Чарлз

Любопитно Преди 1 час

<p>Андрей Гюров пристигна в&nbsp;Киев с българска делегация</p>

Българска делегация, водена от премиера Андрей Гюров, е в Киев

Свят Преди 1 час

В делегацията в Киев са също служебният министър на външните работи Надежда Нейнски, на транспорта и съобщенията – Корман Исмаилов, на отбраната – Атанас Запрянов, на образованието и науката – Сергей Игнатов, и на енергетиката – Трайчо Трайков

<p>&quot;Воля за власт&quot;:&nbsp;Как Орбан се превърна в най-добрия приятел на Путин</p>

"Воля за власт": Как Виктор Орбан се превърна в най-добрия приятел на Путин в ЕС

Свят Преди 1 час

От либерален дисидент до любимец на MAGA - трансформацията на унгарския премиер, който върна Будапеща в орбитата на Москва

<p>&quot;Страните от НАТО допускат опасна грешка&quot;</p>

Страните от НАТО допускат опасна грешка при закупуването на оръжие

Свят Преди 2 часа

Сметната палата чака още 54 отчета на партии, крайният срок изтича във вторник

Сметната палата чака още 54 отчета на партии, крайният срок изтича във вторник

Парламентарни избори Преди 2 часа

Тези, които не го направят или закъснеят с подаването на документите, рискуват глоба

Насилие и хаос на местните избори в Сърбия, Вучич обяви пълна победа в 10-те общини

Насилие и хаос на местните избори в Сърбия, Вучич обяви пълна победа в 10-те общини

Свят Преди 2 часа

По данни на независими наблюдатели и опозиционни листи, изборният ден е преминал с множество нередности и инциденти

Прокуратурата ще иска жената, намушкала четирима германци, да бъде настанена в психиатрия

Прокуратурата ще иска жената, намушкала четирима германци, да бъде настанена в психиатрия

България Преди 3 часа

След месец ще стане ясно дали тя може да носи наказателна отговорност

Всичко от днес

От мрежата

Скритите рискове от твърде ранната социализация на кученцето ви

dogsandcats.bg

Кучето звучи като дядо ви: Защо е цялото това пъшкане?

dogsandcats.bg
1

Започнаха брачните игри на глухарите

sinoptik.bg
1

Деца „нарисуваха” родопско сърце в Пампорово

sinoptik.bg

Мона с нов приз, Gen Z фолклор “прегръща” предстоящия й концерт

Edna.bg

81-годишният баща на Меган Маркъл откри любовта отново в лицето на 35 години по-млада жена

Edna.bg

Легенда на Тотнъм пое отбор от петото ниво на английския футбол

Gong.bg

Лудогорец иска национал на България?

Gong.bg

Премиерът и министри са на посещение в Украйна

Nova.bg

Преля река Черни Лом в село Априлово

Nova.bg