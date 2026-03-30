Война на ръба: Тръмп изненада с коментар, Иран отказва да приеме унижение

П резидентът Доналд Тръмп заяви, че САЩ и Иран са водили срещи „пряко и непряко“ и че новите лидери на Иран са били „много разумни“, докато още американски войски пристигат в региона, а Техеран предупреди, че няма да приеме унижение.

Коментарите на Тръмп в неделя дойдоха, след като Пакистан, който действа като посредник между Техеран и Вашингтон, съобщи, че се подготвя да бъде домакин на „съдържателни преговори“ през следващите дни с цел прекратяване на едномесечната война с Иран.

„Мисля, че ще сключим сделка с тях, почти съм сигурен, но е възможно и да не стане“, каза Тръмп пред репортери в неделя вечерта, докато пътуваше с Air Force One към Вашингтон.

Тръмп заяви, че смята, че САЩ вече са постигнали смяна на режима в Техеран, след като удари са убили върховния лидер на страната и други висши служители, но два пъти каза, че техните наследници изглеждат „разумни“.

Първоначален израелски удар на 28 февруари уби върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей, който беше заменен от сина си Моджтаба. Войната се разпространи в Близкия изток, като отне хиляди животи, причини най-голямото досега прекъсване на енергийните доставки и засегна глобалната икономика.

Пакистанският външен министър Исхак Дар заяви, че разговорите между регионалните външни министри в неделя са обхванали начини за бързо прекратяване на войната, както и потенциални преговори между САЩ и Иран в Исламабад. „Пакистан ще бъде удостоен да бъде домакин и да улесни съдържателни преговори между двете страни през следващите дни за цялостно и трайно уреждане на текущия конфликт“, каза той. Не беше ясно дали САЩ и Иран са се съгласили да участват.

Председателят на иранския парламент Мохамад Бакер Калибаф по-рано обвини САЩ, че изпращат послания за възможни преговори, докато в същото време планират сухопътно нахлуване. Техеран е готов да отговори, ако американски войници бъдат разположени, каза той. „Докато американците търсят капитулацията на Иран, нашият отговор е, че никога няма да приемем унижение“, заяви той в послание към нацията.

Министерството на отбраната на САЩ е изпратило хиляди войници в Близкия изток, давайки на Тръмп възможност да започне сухопътна офанзива. Израелски представител заяви, че няма намерение да се намаляват атаките срещу Иран преди евентуални преговори между Вашингтон и Техеран и че Израел ще продължи да нанася удари по това, което описва като военни цели.

Израелската армия съобщи, че е извършила над 140 въздушни удара в централен и западен Иран, включително Техеран, през 24-те часа до неделя вечерта, поразявайки площадки за изстрелване на балистични ракети и складови съоръжения, наред с други цели.

Иранските държавни медии съобщиха, че удари са поразили летището Мехрабад и нефтохимически завод в северния град Табриз.

Химически завод в южен Израел близо до град Беер Шева беше ударен от ракета или отломки от ракета, докато Израел отблъскваше множество залпове от Иран, което доведе до официални предупреждения към населението да стои далеч заради „опасни материали“.

Ефективната блокада на Иран на Ормузкия проток, през който преминават 20% от световните доставки на петрол и газ, повиши цените на петрола и разпространи икономическа болка по света.

Акциите спаднаха в Азия в понеделник, тъй като инвеститорите се подготвят за продължителен конфликт, който вече тласка цените на петрола към рекордно месечно увеличение, водейки до скок на инфлацията и риск от рецесия в голяма част от света. Японският индекс Nikkei се понижи с 4,7%.

Междувременно цените на петрола изглежда са готови да продължат възхода си, като сортът Брент се насочва към рекорден месечен ръст. Фючърсите на суровия петрол Брент скочиха с 3,09 долара, или 2,74%, до 115,66 долара за барел към 23:53 GMT, след като в петък се повишиха с 4,2%.

Още американски войски

Няколкостотин военнослужещи от специалните операции са пристигнали в региона, съобщи New York Times в неделя, позовавайки се на двама военни представители. Това е в допълнение към хилядите американски морски пехотинци, пристигнали в петък на борда на десантен щурмови кораб – първият от два контингента, съобщиха американските военни.

Агенция Ройтерс съобщи, че Пентагонът разглежда военни варианти, които могат да включват сухопътни сили, въпреки че Тръмп не е одобрил нито един от тези планове, според множество медии.

В интервю за Financial Times, публикувано в неделя, Тръмп заяви, че иска „да вземе петрола в Иран“ и може да завземе износния хъб на остров Харг. Поемането на контрол над Харг би изисквало сухопътни войски. Островът обработва 90% от износа на петрол на Иран и завземането му би дало на Съединените щати възможността сериозно да нарушат енергийната търговия на Иран, оказвайки огромен натиск върху икономиката на Техеран.

По-голямата част от американците се противопоставят на войната и военната ескалация, която би създала риск от продължителна криза, вероятно би се отразила допълнително негативно на и без това ниския рейтинг на одобрение на Тръмп преди междинните избори за Конгреса през ноември.

Подкрепяните от Иран хути в Йемен се включиха в конфликта в събота, като извършиха първите си атаки срещу Израел и повишиха вероятността да атакуват и по този начин да блокират втори ключов морски маршрут – протока Баб ел-Мандеб. Израелските власти съобщиха в неделя, че са прехванали два дрона, изстреляни от Йемен.