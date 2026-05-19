България

Румен Радев се срещна с представители на търговските вериги

Темата за цените на храните е от ключово значение за българските граждани

19 май 2026, 18:11
Бангаранга в София, празнуваме победата на Дара

Бангаранга в София, празнуваме победата на Дара
Обявиха подробности за промените в пенсиите от юли

Обявиха подробности за промените в пенсиите от юли
Хванаха турчин с цял арсенал в Лесово

Хванаха турчин с цял арсенал в Лесово
Окончателна присъда за строителния предприемач Станимир Рагевски за двойното убийство в Бургас

Окончателна присъда за строителния предприемач Станимир Рагевски за двойното убийство в Бургас
Полицията засилва контрола по абитуриентските балове

Полицията засилва контрола по абитуриентските балове
Добре дошла! Телевизионен спектакъл за завръщането на DARA след историческия ѝ успех

Добре дошла! Телевизионен спектакъл за завръщането на DARA след историческия ѝ успех
Проф. Ива Христова разясни как се предава хантавирусът и защо няма риск от пандемия

Проф. Ива Христова разясни как се предава хантавирусът и защо няма риск от пандемия
Министърът на културата: Правителството решава за „Евровизия“ 2027 още тази седмица

Министърът на културата: Правителството решава за „Евровизия“ 2027 още тази седмица

"След години на труден диалог мисля, че в момента се създават условия да стигнем до рационални решения, които да удовлетворяват всички страни", каза министър-председателят Румен Радев в началото на срещата в Министерския съвет с представители на търговските вериги, посветена на цените на хранителните продукти.

Радев посочи, че темата за цените на храните е от ключово значение за българските граждани и подчерта, че правителството разчита на диалог и добра воля за намиране на решения. 

Овладяване на цените: На среща при Радев са бизнесът, синдикатите и регулаторите

Премиерът заяви, че цените на хранителните стоки трябва да се формират чрез подкрепа за местното производство, силна конкуренция и отговорност към потребителите. Според него не бива да се допускат прекомерни надценки и нелоялни търговски практики.

„Българската държава разполага с достатъчно правомощия спрямо търговците, но съм убеден, че това са крайни мерки“, подчерта Радев.

Той призова представителите на търговските вериги да проявят социална отговорност в условията на намаляваща покупателна способност на гражданите.

„Българските граждани заслужават качествени храни, както и прозрачни и аргументирани процеси на ценообразуване“, посочи премиерът.

Държавно спецзвено ще бори високите цени

По думите му предложените от кабинета законодателни промени, които в момента се разглеждат в Народното събрание, са базирани на „най-добрите европейски практики“, като за пример той даде германското законодателство.

„Ние не искаме нищо повече от това, което е в Германия, но и нищо по-малко“, каза Радев и уточни, че правителството не предлага административно определяне на цените, а по-голяма прозрачност по цялата верига на ценообразуване. 

По-рано днес Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди законопроектите за изменения в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите, свързани с високите цени на стоки и услуги. Работодателските организации заявиха, че се въздържане от подкрепа, а синдикалните организации подкрепиха по принцип предложенията, но настояха за прецизиране на текстовете, ясни дефиниции и ефективни гаранции за защита на конкуренцията и потребителите. 

Миналата седмица парламентът прие на първо четене промените в Закона за защита на потребителите, внесени от Явор Гечев от "Прогресивна България" и група народни представители, срещу високите цени на стоки и услуги, както и законопроект за изменение на Закона за защита на конкуренцията.

Източник: БТА, Николета Василева    
Последвайте ни
Румен Радев се срещна с представители на търговските вериги

Румен Радев се срещна с представители на търговските вериги

Отговориха на опита за присвояване на Bangaranga

Отговориха на опита за присвояване на Bangaranga

Обявиха подробности за промените в пенсиите от юли

Обявиха подробности за промените в пенсиите от юли

Бангаранга в София, празнуваме победата на Дара

Бангаранга в София, празнуваме победата на Дара

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

biss.bg
Neue Klasse поколението ще възроди и 1-ва серия на BMW

Neue Klasse поколението ще възроди и 1-ва серия на BMW

carmarket.bg
<p>Дънди взриви "Капките" и грабна победата!</p>
Ексклузивно

Дънди взриви "Капките" и грабна победата!

Преди 17 часа
Това ли е планът за
Ексклузивно

Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Преди 20 часа
Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака
Ексклузивно

Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака

Преди 19 часа
Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“
Ексклузивно

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“

Преди 22 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Вирус Ебола

„Разпространява се по-бързо, отколкото мислехме“: СЗО с плашещо предупреждение за ебола

Свят Преди 1 час

Има опасения, че епидемията може да е вилняла в продължение на няколко седмици, преди да бъде засечена за първи път на 24 април

Снимката е архивна

Путин се нуждае от помощта на Си: 3 неща, които Русия спешно иска от Китай

Свят Преди 1 час

Отслабен от 5 години война и срив на икономиката до 0.4%, руският президент търси спасителен пояс в Пекин за блокирания мегапроект „Силата на Сибир 2“

Откриха огромно количество сексуално насилие над деца у двама мъже

Откриха огромно количество сексуално насилие над деца у двама мъже

България Преди 2 часа

В съдържанието има деца на възраст до 10–12 години

Излюпиха първите пилета от изцяло изкуствено яйце, експерти са скептични

Излюпиха първите пилета от изцяло изкуствено яйце, експерти са скептични

Свят Преди 2 часа

Биотехнологичният стартъп Colossal Biosciences обяви огромен пробив по пътя към възкресяването на изчезналата гигантска птица моа, но научната общност остава скептична

Картина на Джаксън Полък беше продадена за рекордните 181 милиона долара

Картина на Джаксън Полък беше продадена за рекордните 181 милиона долара

Любопитно Преди 2 часа

Платното „Номер 7А, 1948 г.“ от колекцията на медийния магнат С. И. Нюхаус се превърна в най-скъпата творба на американския експресионист, продавана някога на търг. На събитието в Ню Йорк милионни рекорди счупиха още Бранкузи, Ротко и Миро

„Дяволът носи Прада 2“ мина милион евро приходи в България

„Дяволът носи Прада 2“ мина милион евро приходи в България

България Преди 2 часа

На второ място остава биографичният филм „Майкъл“

NOVA записа рекорден сезон на „Като две капки вода“

NOVA записа рекорден сезон на „Като две капки вода“

Любопитно Преди 3 часа

Четиринадесетият сезон на любимото телевизионно шоу е привличал средно около половината от зрителите в активна възраст (18-59 г.)

Румънски изтребител свали украински дрон над Естония

Румънски изтребител свали украински дрон над Естония

Свят Преди 3 часа

Министърът припомни, че Естония не е позволявала да въздушното ѝ пространство да се използва за нападения

Принц Хари и Меган Маркъл отбелязаха 8 години от сватбата си с непоказвани кадри

Принц Хари и Меган Маркъл отбелязаха 8 години от сватбата си с непоказвани кадри

Любопитно Преди 3 часа

Херцогът и херцогинята на Съсекс отбелязаха осмата годишнина от приказната си сватба в Уиндзор. Меган Маркъл сподели непоказвани досега, интимни кадри от тържеството, докато семейството празнува в имението си в Монтесито с децата си Арчи и Лилибет

Разкриха един от големите обири в България

Разкриха един от големите обири в България

България Преди 3 часа

Обвиняемите са откраднали сумата от 100 000 евро

<p>Задържаха &quot;Шмекера&quot; с дрога в София, изкараха го от &quot;Порше&quot;</p>

Задържаха "Шмекера" с дрога в София, изкараха го от "Порше" на бул. "Цариградско шосе"

България Преди 4 часа

Мъжът е бил спрян от органите на реда на бул. "Цариградско шосе"

<p>Да, Тръмп наистина може да атакува Куба</p>

Politico: Да, Тръмп наистина може да атакува Куба

Свят Преди 4 часа

Промяната в курса идва в момент, когато служители на администрацията се борят да убедят кубинския режим да предприеме сериозни икономически и политически реформи, пише в свой коментар авторът на Politico Нахал Туси

<p>Пъстър смок предизвика суматоха на пазар в Хасково</p>

Змия предизвика суматоха на пазар в Хасково, херпетолог я спаси

България Преди 4 часа

Влечугото ще бъде пуснато обратно в естествената му среда

Симона Спирова

Спирова от Hell’s Kitchen: Постоянно се сблъсквам с предразсъдъци, но хорското мнение не ме вълнува! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 4 часа

Пред водещия Станислав Иванов Спирова сподели, че готвенето не е просто професия, а истинското ѝ призвание

<p>Рябков: Рисковете от челен сблъсък между НАТО и Русия се увеличават</p>

Сергей Рябков: Рисковете от челен сблъсък между НАТО и Русия се увеличават

Свят Преди 4 часа

Рябков каза, че в европейските столици се засилва наративът за "назряваща опасност от война с висок интензитет"

Руски удари в Украйна, атаки по цивилни и енергийната инфраструктура

Руски удари в Украйна, атаки по цивилни и енергийната инфраструктура

Свят Преди 4 часа

Отбелязва се, че в момента се изясняват последствията от атаката и мащабът на щетите

Всичко от днес

От мрежата

10 от най-мързеливите породи кучета

dogsandcats.bg

Ирландски вълкодав или Немски дог: Кой от тези нежни гиганти е подходящ за вас?

dogsandcats.bg
1

Какво представлява тенрекът

sinoptik.bg
1

20 са мечките в планините около София

sinoptik.bg

Дара пред NOVA: Победата на „Евровизия“ е магически момент, но не е плод на ритуали

Edna.bg

Децата на Стив Джобс: Какво не знаем за Рийд, Лиса, Ерин и Ив

Edna.bg

Бивш ас на Левски премина медицински прегледи в отбора на Мъри Стоилов

Gong.bg

Берое понесе жесток удар заради ударения съдия

Gong.bg

„DARA: Роди се звезда“: Гледайте посрещането на победителката в „Евровизия” в София от 17 часа по NOVA

Nova.bg

Еуфорията в центъра на София преди появата на DARA (ВИДЕО)

Nova.bg