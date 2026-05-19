Румен Радев се срещна с представители на търговските вериги

Проф. Ива Христова разясни как се предава хантавирусът и защо няма риск от пандемия

"След години на труден диалог мисля, че в момента се създават условия да стигнем до рационални решения, които да удовлетворяват всички страни", каза министър-председателят Румен Радев в началото на срещата в Министерския съвет с представители на търговските вериги, посветена на цените на хранителните продукти.

Радев посочи, че темата за цените на храните е от ключово значение за българските граждани и подчерта, че правителството разчита на диалог и добра воля за намиране на решения.

Овладяване на цените: На среща при Радев са бизнесът, синдикатите и регулаторите

Премиерът заяви, че цените на хранителните стоки трябва да се формират чрез подкрепа за местното производство, силна конкуренция и отговорност към потребителите. Според него не бива да се допускат прекомерни надценки и нелоялни търговски практики.

„Българската държава разполага с достатъчно правомощия спрямо търговците, но съм убеден, че това са крайни мерки“, подчерта Радев.

Той призова представителите на търговските вериги да проявят социална отговорност в условията на намаляваща покупателна способност на гражданите.

„Българските граждани заслужават качествени храни, както и прозрачни и аргументирани процеси на ценообразуване“, посочи премиерът.

Държавно спецзвено ще бори високите цени

По думите му предложените от кабинета законодателни промени, които в момента се разглеждат в Народното събрание, са базирани на „най-добрите европейски практики“, като за пример той даде германското законодателство.

„Ние не искаме нищо повече от това, което е в Германия, но и нищо по-малко“, каза Радев и уточни, че правителството не предлага административно определяне на цените, а по-голяма прозрачност по цялата верига на ценообразуване.

По-рано днес Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди законопроектите за изменения в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите, свързани с високите цени на стоки и услуги. Работодателските организации заявиха, че се въздържане от подкрепа, а синдикалните организации подкрепиха по принцип предложенията, но настояха за прецизиране на текстовете, ясни дефиниции и ефективни гаранции за защита на конкуренцията и потребителите.

Миналата седмица парламентът прие на първо четене промените в Закона за защита на потребителите, внесени от Явор Гечев от "Прогресивна България" и група народни представители, срещу високите цени на стоки и услуги, както и законопроект за изменение на Закона за защита на конкуренцията.