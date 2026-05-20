Кабинетът гласува промени при датата за изплащане на пенсиите

20 май 2026, 07:12
З аконодателната и оперативната програма на Министерския съвет до края на месец юни ще приеме правителството на днешното си редовно заседание. 

За утвърждаване е внесена и информацията на финансовото министерство за касовото изпълнение на държавния бюджет за първото тримесечие на тази година. 

Предлагат промени в изплащането на пенсиите

С разпореждане редовното правителство ще реши да се установят и внесат в полза на държавата на отчисления от печалбата на държавни предприятия и търговски дружества с държавно участие в капитала. 

Кабинетът ще определи председатели на Съвета за административна реформа, на  Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, както и на Националния съвет за хората с увреждания.

Ще се приемат и промените в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, предаде БНР. В момента пощенските станции, банките и други доставчици на платежни услуги всеки месец изплащат пенсиите между 7-о и 20-о число. Когато тези дни са неработни, плащането започва и завършва в следващия работен ден. Така на практика, ако датата съвпада с почивни дни, се създава сериозно забавяне, което създава финансови затруднения за възрастните, тъй като за по-голямата част от тях пенсиите са единственият им източник на доход. 

След като промяната стане факт, когато 7-о или 20-о число са неработни плащането на пенсиите ще започва или завършва в предходния работен ден, като по този начин ще се гарантира, че пенсионерите ще получат парите си без забавяне.

Източник: БНР    
Министерски съвет Правителствена програма Държавен бюджет Отчисления от печалбата Пенсии Изплащане на пенсии Пенсионна наредба Административна реформа Социални съвети Финансово министерство
Нов световен ред? Какво си казаха Путин и Си на историческата среща в Пекин

Внимание в тези 9 области: Бури, гръмотевици и градушки удрят Източна България

Удар срещу правомощията на Тръмп: Сенатът на САЩ подкрепи ключова резолюция по отношение на Иран

Пенсия и други доходи: Какво се случва, когато продължавате да работите

Skoda Epiq е компактен градски SUV и най-достъпният EV на марката

Дънди взриви "Капките" и грабна победата!

Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Куба предупреди САЩ с „кървава баня" при атака

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия"

Тръмп: Бях "на час" от вземането на решение за атака срещу Иран

Ако не бъде постигнато споразумение, Вашингтон може отново да нанесе удари, заяви американският държавен глава

Зеленски се похвали с нови успехи във войната, обяви, че се готвят нови атаки срещу Русия през юни

Той заяви, че Украйна удържа позициите си по-ефективно, като същевременно провежда повече настъпателни операции

Над 53 000 зрелостници се явяват на матура по БЕЛ

Максималният брой точки от изпита е 100

Как да оживеем при среща с мечка? Простата поза, която спасява от тежки травми

Ново японско научно изследване предлага изненадващо прости, но потенциално животоспасяващи стратегии за справяне с внезапна среща с мечка

Проучване: Размерът на талията се оказа ключов за това колко тежко протича менопаузата

Излишните коремни мазнини отключват опасна комбинация от симптоми като горещи вълни, безсъние и замаяност. Учените предупреждават, че голямата обиколка на талията засилва хроничните възпаления в организма и крие сериозен риск от проблеми с паметта и вниманието

20 май: Космическото чудо, което уплаши България през 1874 г.

Вижте какво се е случило на този ден в историята

САЩ нанесоха удари в Нигерия срещу "Ислямска държава"

При ударите са убити 175 души

Британски министър иска обратно в ЕС

Почти половината от британската търговия все още е свързана с ЕС

Путин започва чистка на поддръжниците на Шойгу

От поста председател на отбранителната комисия на Държавната дума може да бъде отстранен генерал-полковник Андрей Картаполов

Кой е fred again и защо Дара "вербува" цяла София за колаборация с него

Предлагат ограничаване правомощията на търговския управител на „Лукойл"

Проектът предвижда възможност за оспорване на сделки от дружеството, извършени без одобрение на МС

Скандал, протести и оставка в Молдова след "Евровизия"

Критиците също изразиха възмущение, че журито не е присъдило точки на украинското участие в конкурса

Путин пристигна в Китай

Потвърждението за посещението на Путин дойде само часове след края на визитата на Тръмп в петък

Румен Радев се срещна с представители на търговските вериги

Темата за цените на храните е от ключово значение за българските граждани

Бангаранга в София, празнуваме победата на Дара

От полицията призоваха желаещите да присъстват на събитието да не носят със себе стъклени бутилки, пиротехнически изделия, хладни и огнестрелни оръжия

Отговориха на опита за присвояване на Bangaranga

Върху текста, заглавието и всички защитими елементи на произведението още през 2023 са възникнали надлежни авторски права

