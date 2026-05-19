Черна статистика: Жертвите на Ебола в Конго растат, вирусът повали и американски лекари

Казусът „Израел срещу Русия“: „Евровизия" е изправена пред трудни въпроси относно участието на страните

Сърцераздирателен момент на "Евровизия": Певецът Сам Батъл бил оставен сам на британското сепаре

София празнува победата на Дара в "Евровизия" с концерт под открито небе

Скандал след „Евровизия“: Полска водеща се оплака от тормоз, след като прочела точките за Израел в ефир

Н ай-малко 131 смъртни случая са докладвани при епидемията от Ебола в Демократична република Конго, като подозираните случаи са над 513, съобщиха местни служители, цитирани от BBC.

Говорител на правителството на ДР Конго заяви, че в момента се съобщава за случаи в по-широк географски ареал.

Тревога в Африка: Обявиха нова епидемия от Ебола в Конго

Има и два потвърдени случая и един смъртен случай в Уганда, съобщават Американските центрове за контрол и превенция на заболяванията (CDC).

Световната здравна организация (СЗО) обяви епидемията от настоящия щам на Ебола, който се причинява от вируса Бундибугио (Bundibugyo), за международна извънредна ситуация.

Колко тревожна е епидемията от Ебола в ДР Конго?

Какво е Ебола и защо спирането на тази епидемия е толкова трудно?

Американец, заразен с Ебола в ДР Конго, е евакуиран за лечение, съобщават от CDC.

Докато тази смъртоносна епидемия от Ебола продължава да се разпространява, конгоанското правителство се опитва да успокои хората, че неговите екипи за реагиране работят усилено за проследяване и изследване на подозрителните инфекции и че няма нужда от паника.

Ебола отново плъзна в Африка

Въпреки това, след като случаи вече са идентифицирани в нови райони, включително Някунде в провинция Итури, Бутембо в Северно Киву и град Гома, безпокойството неминуемо нараства.

Американски лекар в ДР Конго е сред хората с потвърден случай, съобщиха медицинската мисионерска група, с която е работил, и CDC.

Лицето ще бъде отведено в Германия за лечение, съобщиха те за CBS News, американския партньор на BBC.

Въпреки че CDC не назова името на американеца, работещ в страната, медицинската мисионерска група „Серж“ (Serge) заяви, че един от нейните американски лекари, Питър Стафорд, е дал положителен резултат за Ебола.

Други двама лекари от групата, които са били изложени на риск, докато са лекували пациенти, включително съпругата на Стафорд – д-р Ребека Стафорд, нямат симптоми и спазват протоколите за карантина, се казва в изявление на групата.

Конго обяви край на епидемията от ебола

CBS News също цитира източници, според които най-малко шестима американци са били изложени на вируса Ебола по време на епидемията в ДР Конго.

От CDC заявиха, че подкрепят „безопасното извеждане на малък брой американци, които са пряко засегнати“, но не потвърдиха точния брой.

Съобщава се, че правителството на САЩ се опитва да организира транспорт за малката група американци в ДР Конго до безопасно място за карантина, каза източник пред здравния информационен сайт STAT.

Цейтът добавя, цитирайки източник, че групата може да бъде отведена в американска военна база в Германия, въпреки че това не е потвърдено.

Нова заплаха: Мистериозният вид на ебола - Бундибугио, за който няма ваксина

По време на пресконференция в неделя от CDC отказаха да отговорят на директни въпроси относно съобщенията за засегнатите американски граждани.

В актуализирана информация в понеделник агенцията за обществено здравеопазване заяви, че рискът за САЩ е сравнително нисък, но обяви, че ще въведе редица мерки за предотвратяване на навлизането на болестта в страната.

Това включва наблюдение на пътниците, пристигащи от засегнатите райони, и налагане на ограничения за влизане на притежатели на неамерикански паспорти, ако са били в Уганда, ДР Конго или Южен Судан през последните 21 дни.

От CDC заявиха, че ще работят с авиокомпаниите и други партньори за проследяване на контактите на пътниците, за повишаване на капацитета за тестване и готовността на болниците да реагират на епидемията.

САЩ също така издадоха предупреждение за пътуване от четвърто ниво – най-сериозното си ниво – в което съветват да не се пътува до ДР Конго.

СЗО заяви, че епидемията в източната конгоанска провинция Итури е извънредна ситуация за общественото здраве от международно значение, но не отговаря на критериите за пандемия.

Агенцията също така предупреди, че това потенциално може да бъде „много по-голяма епидемия“ от това, което се открива и докладва в момента, със значителен риск от локално и регионално разпространение.

Повече че 28 600 души бяха заразени с Ебола по време на епидемията в Западна Африка през 2014-2016 г., която бе най-голямата епидемия от вируса от откриването му през 1976 г.

Болестта се разпространи в редица страни в и извън Западна Африка, включително Гвинея, Сиера Леоне, САЩ, Обединеното кралство и Италия, убивайки 11 325 души.

Жан Касея, ръководител на Африканските центрове за контрол и превенция на заболяванията, заяви по-рано пред BBC, че броят на подозираните случаи е достигнал близо 400.

Той посочи, че в отсъствието на ваксини и ефективни лекарства хората трябва да спазват мерките за обществено здраве, включително указанията за провеждане на погребенията на починалите от болестта.

„Не искаме хората да се заразяват заради погребения“, каза той пред предаването Newsday на Световната служба на BBC.

Общностните погребения, при които близките помагат за измиването на телата на починалите, допринесоха за заразяването на много хора в ранните етапи на голямата епидемия преди повече от десетилетие.

СЗО посъветва ДР Конго и Уганда – двете страни с потвърдени случаи – да предприемат трансграничен скрининг, за да избегнат разпространението на вируса.

Тя също така призова съседните държави да „засилят своята подготвеност и готовност“, включително надзора в здравните заведения и общностите.

Съседна Руанда заяви, че ще затегне проверките по границата си с ДР Конго като „превантивна мярка“, докато Нигерия обяви, че „следи отблизо ситуацията“.