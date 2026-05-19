Свят

Черна статистика: Жертвите на Ебола в Конго растат, вирусът повали и американски лекари

Епидемията от опасния вирус Бундибугио се разраства бързо на нова, по-широка територия. Световната здравна организация обяви международна извънредна ситуация, а САЩ започнаха спешна евакуация на свои граждани към Европа

19 май 2026, 12:35
Маскиран като емоджи американец нахлу при маймунката Пънч

Маскиран като емоджи американец нахлу при маймунката Пънч
Германия спешно приема американски гражданин, заразен с Ебола в Конго

Германия спешно приема американски гражданин, заразен с Ебола в Конго
Скандал след „Евровизия“: Полска водеща се оплака от тормоз, след като прочела точките за Израел в ефир

Скандал след „Евровизия“: Полска водеща се оплака от тормоз, след като прочела точките за Израел в ефир
София празнува победата на Дара в

София празнува победата на Дара в "Евровизия" с концерт под открито небе
Сърцераздирателен момент на

Сърцераздирателен момент на "Евровизия": Певецът Сам Батъл бил оставен сам на британското сепаре
Казусът „Израел срещу Русия“: „Евровизия

Казусът „Израел срещу Русия“: „Евровизия" е изправена пред трудни въпроси относно участието на страните
Неловкият селфи момент на Илон Мъск с китайски милиардер в Пекин

Неловкият селфи момент на Илон Мъск с китайски милиардер в Пекин
Корабът, засегнат от хантавирус, пристигна в Ротердам за дезинфекция

Корабът, засегнат от хантавирус, пристигна в Ротердам за дезинфекция

Н ай-малко 131 смъртни случая са докладвани при епидемията от Ебола в Демократична република Конго, като подозираните случаи са над 513, съобщиха местни служители, цитирани от BBC.

Говорител на правителството на ДР Конго заяви, че в момента се съобщава за случаи в по-широк географски ареал.

Тревога в Африка: Обявиха нова епидемия от Ебола в Конго

Има и два потвърдени случая и един смъртен случай в Уганда, съобщават Американските центрове за контрол и превенция на заболяванията (CDC).

Световната здравна организация (СЗО) обяви епидемията от настоящия щам на Ебола, който се причинява от вируса Бундибугио (Bundibugyo), за международна извънредна ситуация.

Колко тревожна е епидемията от Ебола в ДР Конго?

Какво е Ебола и защо спирането на тази епидемия е толкова трудно?

Американец, заразен с Ебола в ДР Конго, е евакуиран за лечение, съобщават от CDC.

Докато тази смъртоносна епидемия от Ебола продължава да се разпространява, конгоанското правителство се опитва да успокои хората, че неговите екипи за реагиране работят усилено за проследяване и изследване на подозрителните инфекции и че няма нужда от паника.

Ебола отново плъзна в Африка

Въпреки това, след като случаи вече са идентифицирани в нови райони, включително Някунде в провинция Итури, Бутембо в Северно Киву и град Гома, безпокойството неминуемо нараства.

Американски лекар в ДР Конго е сред хората с потвърден случай, съобщиха медицинската мисионерска група, с която е работил, и CDC.

Лицето ще бъде отведено в Германия за лечение, съобщиха те за CBS News, американския партньор на BBC.

Въпреки че CDC не назова името на американеца, работещ в страната, медицинската мисионерска група „Серж“ (Serge) заяви, че един от нейните американски лекари, Питър Стафорд, е дал положителен резултат за Ебола.

Други двама лекари от групата, които са били изложени на риск, докато са лекували пациенти, включително съпругата на Стафорд – д-р Ребека Стафорд, нямат симптоми и спазват протоколите за карантина, се казва в изявление на групата.

Конго обяви край на епидемията от ебола

CBS News също цитира източници, според които най-малко шестима американци са били изложени на вируса Ебола по време на епидемията в ДР Конго.

От CDC заявиха, че подкрепят „безопасното извеждане на малък брой американци, които са пряко засегнати“, но не потвърдиха точния брой.

Съобщава се, че правителството на САЩ се опитва да организира транспорт за малката група американци в ДР Конго до безопасно място за карантина, каза източник пред здравния информационен сайт STAT.

Цейтът добавя, цитирайки източник, че групата може да бъде отведена в американска военна база в Германия, въпреки че това не е потвърдено.

Нова заплаха: Мистериозният вид на ебола - Бундибугио, за който няма ваксина

По време на пресконференция в неделя от CDC отказаха да отговорят на директни въпроси относно съобщенията за засегнатите американски граждани.

В актуализирана информация в понеделник агенцията за обществено здравеопазване заяви, че рискът за САЩ е сравнително нисък, но обяви, че ще въведе редица мерки за предотвратяване на навлизането на болестта в страната.

Това включва наблюдение на пътниците, пристигащи от засегнатите райони, и налагане на ограничения за влизане на притежатели на неамерикански паспорти, ако са били в Уганда, ДР Конго или Южен Судан през последните 21 дни.

От CDC заявиха, че ще работят с авиокомпаниите и други партньори за проследяване на контактите на пътниците, за повишаване на капацитета за тестване и готовността на болниците да реагират на епидемията.

САЩ също така издадоха предупреждение за пътуване от четвърто ниво – най-сериозното си ниво – в което съветват да не се пътува до ДР Конго.

СЗО заяви, че епидемията в източната конгоанска провинция Итури е извънредна ситуация за общественото здраве от международно значение, но не отговаря на критериите за пандемия.

Агенцията също така предупреди, че това потенциално може да бъде „много по-голяма епидемия“ от това, което се открива и докладва в момента, със значителен риск от локално и регионално разпространение.

Повече че 28 600 души бяха заразени с Ебола по време на епидемията в Западна Африка през 2014-2016 г., която бе най-голямата епидемия от вируса от откриването му през 1976 г.

Болестта се разпространи в редица страни в и извън Западна Африка, включително Гвинея, Сиера Леоне, САЩ, Обединеното кралство и Италия, убивайки 11 325 души.

Жан Касея, ръководител на Африканските центрове за контрол и превенция на заболяванията, заяви по-рано пред BBC, че броят на подозираните случаи е достигнал близо 400.

Той посочи, че в отсъствието на ваксини и ефективни лекарства хората трябва да спазват мерките за обществено здраве, включително указанията за провеждане на погребенията на починалите от болестта.

„Не искаме хората да се заразяват заради погребения“, каза той пред предаването Newsday на Световната служба на BBC.

Общностните погребения, при които близките помагат за измиването на телата на починалите, допринесоха за заразяването на много хора в ранните етапи на голямата епидемия преди повече от десетилетие.

СЗО посъветва ДР Конго и Уганда – двете страни с потвърдени случаи – да предприемат трансграничен скрининг, за да избегнат разпространението на вируса.

Тя също така призова съседните държави да „засилят своята подготвеност и готовност“, включително надзора в здравните заведения и общностите.

Съседна Руанда заяви, че ще затегне проверките по границата си с ДР Конго като „превантивна мярка“, докато Нигерия обяви, че „следи отблизо ситуацията“.

Ебола ДР Конго Епидемия Смъртни случаи СЗО Уганда Разпространение на вируса Международна криза Пътнически ограничения Евакуация на американци
Последвайте ни
Орязват правото на депутатите да говорят в парламента

Орязват правото на депутатите да говорят в парламента

От Алжир до Гватемала – мрачното наследство на Студената война

От Алжир до Гватемала – мрачното наследство на Студената война

Български турист падна от 40 метра в Румъния, спасиха го с хеликоптер

Български турист падна от 40 метра в Румъния, спасиха го с хеликоптер

Задържаха сина на основателя на Mango в Испания

Задържаха сина на основателя на Mango в Испания

Не сте съгласни с НАП: Как да обжалвате ревизионен акт

Не сте съгласни с НАП: Как да обжалвате ревизионен акт

pariteni.bg
Neue Klasse поколението ще възроди и 1-ва серия на BMW

Neue Klasse поколението ще възроди и 1-ва серия на BMW

carmarket.bg
<p>Дънди взриви "Капките" и грабна победата!</p>
Ексклузивно

Дънди взриви "Капките" и грабна победата!

Преди 13 часа
Това ли е планът за
Ексклузивно

Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Преди 16 часа
Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака
Ексклузивно

Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака

Преди 15 часа
Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“
Ексклузивно

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“

Преди 18 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Снимката е архивна

Сграда се срути в Германия, издирват трима души под отломките

Свят Преди 11 минути

Операцията се провежда в град Гьорлиц, близо до германско-полската граница. Спасителите претърсват района ръчно с помощта на кучета, обучени да откриват хора под отломки, сред купчини тухли и разрушени греди

<p>Полицията с призив към абитуриентите</p>

Полицията засилва контрола по абитуриентските балове

България Преди 12 минути

Засилено полицейско присъствие ще има около училища и места за тържества

SOS Разтребители

„SOS Разтребители“ идват тази вечер по NOVA

Любопитно Преди 42 минути

Супер екипът от разтребители се захваща с първата си мисия точно в 20:00 ч.

Тъжна развръзка след три дни издирване - откриха тялото на мъж от село Средногорци

Тъжна развръзка след три дни издирване - откриха тялото на мъж от село Средногорци

България Преди 44 минути

56-годишният мъж беше в неизвестност от 16 май

Най-лошото е зад гърба им: Три зодии приключват с трудностите

Най-лошото е зад гърба им: Три зодии приключват с трудностите

Любопитно Преди 57 минути

Астрологичната прогноза за май 2026 г. сочи към края на труден период за три зодиакални знака

Мистерията с „Бебето Окланд“: Тялото на дете, намерено увито във вестник на 116 години, може да е на 300 години

Мистерията с „Бебето Окланд“: Тялото на дете, намерено увито във вестник на 116 години, може да е на 300 години

Свят Преди 1 час

Денят е бил съвсем обикновен. На 29 юли 2024 г. строителна бригада извършва ремонтни дейности в къща в историческия пазарен град Бишъп Окланд. С започването на работния ден работниците правят неочаквано и зловещо откритие

Остри реакции: Какъв е отзвукът сред депутатите след ограничаването на изказванията им

Остри реакции: Какъв е отзвукът сред депутатите след ограничаването на изказванията им

България Преди 1 час

Братът на принцеса Даяна се ожени за четвърти път

Братът на принцеса Даяна се ожени за четвърти път

Любопитно Преди 1 час

9-ият граф Спенсър се врече във вечна вярност на професор Кат Джарман на скромна церемония в Седона. Романтичното събитие идва след финализирането на бурния развод на Чарлз Спенсър и поредица от съдебни битки с бившата му съпруга Карън

Големият пропуск: НАСА може би е подминала признаци за извънземен живот

Големият пропуск: НАСА може би е подминала признаци за извънземен живот

Любопитно Преди 1 час

В продължение на десетилетия водещите космически агенции по света разработват инструменти за търсене на извънземни цивилизации, основавайки се на едно ключово предположение: биологията винаги оставя след себе си специфични молекули

„Светът трябва да действа“: Меган Маркъл откри мемориал за децата, изгубили живота си заради дигитални вреди

„Светът трябва да действа“: Меган Маркъл откри мемориал за децата, изгубили живота си заради дигитални вреди

Любопитно Преди 1 час

Херцогинята на Съсекс откри в Швейцария мемориала „Изгубеният екран“, посветен на децата, починали в резултат на онлайн тормоз. Тя призова световната общност за незабавни мерки срещу опасностите в дигиталната среда и изкуствения интелект

<p>СГП оспори оправдателната присъда на Николай Малинов по делото за шпионаж</p>

Прокуратурата оспори оправдателната присъда на Николай Малинов по делото за шпионаж

Свят Преди 1 час

Според държавното обвинение постановената присъда е неправилна, което налага нейната отмяна

Протест срещу Доналд Тръмп и Бенямин Нетаняху в иранската столица Техеран на 11 март 2026 г.

Милиони за главите на Тръмп и Нетаняху: Парламентът на Иран пред безпрецедентно гласуване

Свят Преди 1 час

Парламентът на страната се готви да гласува законопроект, предлагащ възнаграждение за убийството на лидерите на САЩ и Израел след февруарските удари срещу Иран, при които загина върховният лидер Али Хаменей

Президентът на Иран Пезешкиан: Преговорите не са капитулация

Президентът на Иран Пезешкиан: Преговорите не са капитулация

Свят Преди 2 часа

С разум и с цялата си сила, дори с цената на живота си, ще служим на народа на Иран, написа президентът в публикация в Екс

Румъния вдигна F-16 след руски атаки край границата с Украйна

Румъния вдигна F-16 след руски атаки край границата с Украйна

Свят Преди 2 часа

Наземни радари са проследили група дронове, които са ударили украинското пристанище Измаил

Джорджина Родригес взриви Кан с руса коса, феновете са в шок

Джорджина Родригес взриви Кан с руса коса, феновете са в шок

Любопитно Преди 2 часа

Половинката на Кристиано Роналдо изненада всички на Филмовия фестивал в Кан, като остави на заден план емблематичния си тъмен цвят. Вижте детайли за радикалната трансформация на Джорджина Родригес и тайната зад новата ѝ визия

Скок в заплатите на властта: Депутати и министри с увеличени възнаграждения преди голямата ревизия

Скок в заплатите на властта: Депутати и министри с увеличени възнаграждения преди голямата ревизия

България Преди 2 часа

Вижте как изглежда йерархията на заплащане

Всичко от днес

От мрежата

10 от най-мързеливите породи кучета

dogsandcats.bg

Отбиването на малките котета от майката - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg
1

Какво представлява тенрекът

sinoptik.bg
1

20 са мечките в планините около София

sinoptik.bg

Музика, игра на шах или книга: Кое е идеалното хоби според зодията?

Edna.bg

България притаи дъх отново: Рене Карабаш на финалната права за „Букър"

Edna.bg

Шеф на роден отбор: Върнаха се мутренските години!

Gong.bg

НА ЖИВО: Григор Димитров - Жайме Фария

Gong.bg

„Гордеем се с теб! Мечтай смело, DARA!“: NOVA с грандиозно посрещане на победителката от „Евровизия“ (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

DARA пред NOVA: Щом за първи път чух „Бангаранга“, знаех, че трябва да се явя с нея на „Евровизия“

Nova.bg