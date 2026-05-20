Разследване на Reuters: Китай е обучавал руски войници за фронта в Украйна

К итайската армия тайно е обучавала руски военнослужещи, които по-късно са се завърнали, за да се бият в Украйна. Това се посочва в доклад на агенция „Ройтерс“ (Reuters), който се позовава на европейски разузнавателни агенции и документи.

Разкритието повдига нови въпроси относно ролята на Пекин във войната и потенциално подкопава твърденията му за неутралитет. Констатациите могат да увеличат натиска върху Китай и да оформят отговора на САЩ и техните съюзници на фона на засилващия се контрол върху подкрепата за Москва на бойното поле.

Разкрита е тайна програма за обучение

Приблизително 200 руски военни са преминали обучение в Китай в края на 2025 г. съгласно двустранно споразумение, подписано от висши офицери от двете страни. Това показват документи, прегледани в рамките на разследването на „Ройтерс“, цитирано от Newsweek. Обучението се е провело във военни обекти, включително в Пекин и в източния град Нанкин.

Програмата е била проведена поверително, като клаузи в споразумението са ограничавали разкриването на информация и са предотвратявали публичното огласяване на ученията, твърдят източници, запознати с въпроса. Договореността е включвала и планове за реципрочно обучение, като се очаква китайски военнослужещи да преминат подготовка в руски военни обекти. Това подчертава задълбочаването на двустранните военни отношения.

Представители на разузнаването заявиха, че в крайна сметка планираният в споразумението брой хора е преминал обучението, като по-късно някои от тези кадри са били идентифицирани като завърнали се за участие в бойните операции в Украйна.

Фокус върху дроновете и тактиките за модерна война

Според информацията програмата за обучение е била концентрирана върху способности на бойното поле, които играят централна роля във войната – по-специално операциите с дронове и електронната война.

Допълнителните направления на подготовка са включвали тактика на бронетанковата пехота, операции по разминиране и по-широка координация на бойното поле, което подчертава оперативния характер на обучението.

Акцентът върху дроновете е особено значим предвид ролята, която безпилотните системи играят по време на целия конфликт, тъй като и украинските, и руските сили разчитат силно на безпилотни летателни апарати за разузнаване, насочване и удари.

В доклада на „Ройтерс“ официални лица предупреждават също, че някои от обучените руснаци са заемали позиции на ниво инструктори. Това поражда опасения, че научените в Китай техники могат да бъдат предадени на по-широк кръг руски сили, което потенциално би засилило ефекта от програмата отвъд първоначалната група.

Твърденията на Китай за неутралитет са под лупа

Китай многократно се е представял за неутрална страна в украинския конфликт и се опитва да се позиционира като потенциален посредник, дори и на фона на задълбочаването на връзките си с Москва.

В отговор на доклада външното министерство на Китай заяви, че Пекин поддържа „обективна и безпристрастна“ позиция и подкрепя мирните преговори, като същевременно предупреди срещу опитите за вменяване на вина.

Въпреки това представители на разузнаването, цитирани в доклада, посочват, че обучението на руски персонал на оперативно и тактическо ниво предполага, че Китай може да е по-директно ангажиран във военните усилия, отколкото се смяташе досега.

Задълбочаване на военно сътрудничество между Русия и Китай

Програмата за обучение се провежда на фона на все по-тесните връзки между Китай и Русия, които обявиха „безгранично“ стратегическо партньорство малко преди Москва да започне пълномащабното си нахлуване в Украйна през 2022 г.

Оттогава насам двете страни разшириха сътрудничеството си чрез съвместни военни учения и по-широка координация в областта на отбраната, докато Китай остана ключов икономически партньор за Русия на фона на западните санкции.

Европейските служители наблюдават тези отношения с нарастващо безпокойство, разглеждайки ги като потенциално предизвикателство пред водения от Запада ред в сферата на сигурността, докато войната в Украйна продължава.

Информацията за обучение на руски войски в Китай добавя ново измерение към това партньорство, преминавайки отвъд съвместните учения или икономическата подкрепа към по-директно сътрудничество, свързано с операциите на бойното поле.

Докладът се появява в момент, когато руският президент Владимир Путин е на посещение в Китай във вторник и сряда, за да настоява за още по-голяма помощ от своя най-голям и важен съюзник.

Във видеоклип, разпространен точно преди да се качи на самолета, Путин заяви, че десетилетните отношения между страните са „достигнали наистина безпрецедентно ниво“. Обръщайки се към „китайските приятели“, той каза: „Дълбоко оценявам ангажимента на президента Си Дзинпин за дългосрочно сътрудничество с Русия“, като подчерта „особения характер“ на отношенията и „топлите и приятелски“ връзки.