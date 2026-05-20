Свят

Разследване на Reuters: Китай е обучавал руски войници за фронта в Украйна

Разкритието повдига нови въпроси относно ролята на Пекин във войната и потенциално подкопава твърденията му за неутралитет. Констатациите могат да увеличат натиска върху Китай и да оформят отговора на САЩ и техните съюзници

20 май 2026, 08:36
Източник: iStock/GettyImages

К итайската армия тайно е обучавала руски военнослужещи, които по-късно са се завърнали, за да се бият в Украйна. Това се посочва в доклад на агенция „Ройтерс“ (Reuters), който се позовава на европейски разузнавателни агенции и документи.

Разкритието повдига нови въпроси относно ролята на Пекин във войната и потенциално подкопава твърденията му за неутралитет. Констатациите могат да увеличат натиска върху Китай и да оформят отговора на САЩ и техните съюзници на фона на засилващия се контрол върху подкрепата за Москва на бойното поле.

Разкрита е тайна програма за обучение

Приблизително 200 руски военни са преминали обучение в Китай в края на 2025 г. съгласно двустранно споразумение, подписано от висши офицери от двете страни. Това показват документи, прегледани в рамките на разследването на „Ройтерс“, цитирано от Newsweek. Обучението се е провело във военни обекти, включително в Пекин и в източния град Нанкин.

Програмата е била проведена поверително, като клаузи в споразумението са ограничавали разкриването на информация и са предотвратявали публичното огласяване на ученията, твърдят източници, запознати с въпроса. Договореността е включвала и планове за реципрочно обучение, като се очаква китайски военнослужещи да преминат подготовка в руски военни обекти. Това подчертава задълбочаването на двустранните военни отношения.

Представители на разузнаването заявиха, че в крайна сметка планираният в споразумението брой хора е преминал обучението, като по-късно някои от тези кадри са били идентифицирани като завърнали се за участие в бойните операции в Украйна.

Фокус върху дроновете и тактиките за модерна война

Според информацията програмата за обучение е била концентрирана върху способности на бойното поле, които играят централна роля във войната – по-специално операциите с дронове и електронната война.

Допълнителните направления на подготовка са включвали тактика на бронетанковата пехота, операции по разминиране и по-широка координация на бойното поле, което подчертава оперативния характер на обучението.

Акцентът върху дроновете е особено значим предвид ролята, която безпилотните системи играят по време на целия конфликт, тъй като и украинските, и руските сили разчитат силно на безпилотни летателни апарати за разузнаване, насочване и удари.

В доклада на „Ройтерс“ официални лица предупреждават също, че някои от обучените руснаци са заемали позиции на ниво инструктори. Това поражда опасения, че научените в Китай техники могат да бъдат предадени на по-широк кръг руски сили, което потенциално би засилило ефекта от програмата отвъд първоначалната група.

Твърденията на Китай за неутралитет са под лупа

Китай многократно се е представял за неутрална страна в украинския конфликт и се опитва да се позиционира като потенциален посредник, дори и на фона на задълбочаването на връзките си с Москва.

В отговор на доклада външното министерство на Китай заяви, че Пекин поддържа „обективна и безпристрастна“ позиция и подкрепя мирните преговори, като същевременно предупреди срещу опитите за вменяване на вина.

Въпреки това представители на разузнаването, цитирани в доклада, посочват, че обучението на руски персонал на оперативно и тактическо ниво предполага, че Китай може да е по-директно ангажиран във военните усилия, отколкото се смяташе досега.

Задълбочаване на военно сътрудничество между Русия и Китай

Програмата за обучение се провежда на фона на все по-тесните връзки между Китай и Русия, които обявиха „безгранично“ стратегическо партньорство малко преди Москва да започне пълномащабното си нахлуване в Украйна през 2022 г.

Оттогава насам двете страни разшириха сътрудничеството си чрез съвместни военни учения и по-широка координация в областта на отбраната, докато Китай остана ключов икономически партньор за Русия на фона на западните санкции.

Европейските служители наблюдават тези отношения с нарастващо безпокойство, разглеждайки ги като потенциално предизвикателство пред водения от Запада ред в сферата на сигурността, докато войната в Украйна продължава.

Информацията за обучение на руски войски в Китай добавя ново измерение към това партньорство, преминавайки отвъд съвместните учения или икономическата подкрепа към по-директно сътрудничество, свързано с операциите на бойното поле. 

Докладът се появява в момент, когато руският президент Владимир Путин е на посещение в Китай във вторник и сряда, за да настоява за още по-голяма помощ от своя най-голям и важен съюзник. 

Във видеоклип, разпространен точно преди да се качи на самолета, Путин заяви, че десетилетните отношения между страните са „достигнали наистина безпрецедентно ниво“. Обръщайки се към „китайските приятели“, той каза: „Дълбоко оценявам ангажимента на президента Си Дзинпин за дългосрочно сътрудничество с Русия“, като подчерта „особения характер“ на отношенията и „топлите и приятелски“ връзки.

Източник: Reuters, Newsweek    
Китайско обучение на руски войски Война в Украйна Военно сътрудничество Русия-Китай Тайна програма за обучение Неутралитет на Китай Операции с дронове Електронна война Доклад на Ройтерс Посещение на Путин в Китай Европейски разузнавателни агенции
Дронове атакуваха промишлени райони в Ставрополския край на Русия

Дронове атакуваха промишлени райони в Ставрополския край на Русия

Свят Преди 5 минути

Междувременно 11 души са били ранени в Украйна, след като Русия е нанесла удари по град Днипро и Сумска област

Огромен скандал разтърси фестивала в Кан

Огромен скандал разтърси фестивала в Кан

Любопитно Преди 6 минути

Жулиет Бинош е сред кинодейците, заявили позиция

Нов депутат от "Прогресивна България" положи клетва

Нов депутат от "Прогресивна България" положи клетва

България Преди 13 минути

Месут Ердинч Рушид заема мястото на Илин Димитров

САЩ задържаха свързан с Иран петролен танкер в Индийския океан

САЩ задържаха свързан с Иран петролен танкер в Индийския океан

Свят Преди 26 минути

Топ 8 бързи начина да спрете хълцането у дома

Топ 8 бързи начина да спрете хълцането у дома

Любопитно Преди 38 минути

Хълцането обикновено отшумява само, без никакво лечение. Ако продължи повече от два дни, трябва да посетите лекар. Вижте какви са причините за хълцането и как да го спрем

Google приветства началото на агентската ера на Gemini

Google приветства началото на агентската ера на Gemini

Технологии Преди 39 минути

Интернет гигантът обяви множество актуализации в практически всички свои основни продукти и общото между тях е изкуственият интелект. Всички функции поумняват, а Gemini получава централна роля в управлението им и интерактивността

Наръчник за оцеляване: Какво да правим по време на гръмотевична буря

Наръчник за оцеляване: Какво да правим по време на гръмотевична буря

България Преди 40 минути

Влизането в ролята на страничен наблюдател на подобно светлинно шоу може да бъде хипнотизиращо, но истината е, че гръмотевичните бури са сред най-непредвидимите и опасни атмосферни явления на планетата

Гръцкият бизнесмен Йоаким Каламарис: Бях "поръчан", на моя визитка пишеше "Очистете го"

Гръцкият бизнесмен Йоаким Каламарис: Бях "поръчан", на моя визитка пишеше "Очистете го"

България Преди 1 час

Той разкри какво се случва днес по казуса с изнудването, на което е бил подложен, и сигналите, които е подал

<p>Удар срещу правомощията на Тръмп: Сенатът подкрепи ключова резолюция</p>

Удар срещу правомощията на Тръмп: Сенатът на САЩ подкрепи ключова резолюция по отношение на Иран

Свят Преди 1 час

Процедурната мярка бе приета с 50 срещу 47 гласа

Доналд Тръмп бил "на час" от вземането на решение за атака срещу Иран

Доналд Тръмп бил "на час" от вземането на решение за атака срещу Иран

Свят Преди 1 час

Ако не бъде постигнато споразумение, Вашингтон може отново да нанесе удари, заяви американският държавен глава

<p>Зеленски се похвали с големи успехи, обяви, че се готвят нови атаки срещу Русия</p>

Зеленски се похвали с големи успехи, обяви, че се готвят нови атаки срещу Русия през юни

Свят Преди 2 часа

Той заяви, че Украйна удържа позициите си по-ефективно, като същевременно провежда повече настъпателни операции

Делото срещу бившата полицайка Симона Радева продължава на втора инстанция

Делото срещу бившата полицайка Симона Радева продължава на втора инстанция

България Преди 2 часа

Тя е обвинена, че е помогнала на Георги Семерджиев да се укрие след тежката катастрофа на бул. „Черни връх“

Временната комисия в НС обсъжда промените в правилника на парламента

Временната комисия в НС обсъжда промените в правилника на парламента

България Преди 2 часа

Очаква се да бъдат обсъдени предложенията на „Прогресивна България”

Над 53 000 зрелостници се явяват на матура по БЕЛ

Над 53 000 зрелостници се явяват на матура по БЕЛ

България Преди 2 часа

Максималният брой точки от изпита е 100

Проучване: Размерът на талията се оказа ключов за това колко тежко протича менопаузата

Проучване: Размерът на талията се оказа ключов за това колко тежко протича менопаузата

Свят Преди 3 часа

Излишните коремни мазнини отключват опасна комбинация от симптоми като горещи вълни, безсъние и замаяност. Учените предупреждават, че голямата обиколка на талията засилва хроничните възпаления в организма и крие сериозен риск от проблеми с паметта и вниманието

Как да оживеем при среща с мечка? Простата поза, която спасява от тежки травми

Как да оживеем при среща с мечка? Простата поза, която спасява от тежки травми

Любопитно Преди 3 часа

Ново японско научно изследване предлага изненадващо прости, но потенциално животоспасяващи стратегии за справяне с внезапна среща с мечка

