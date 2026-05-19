Р уският президент започва "прочистване“ на привържениците на секретаря на Съвета за национална сигурност Сергей Шойгу. Той може да замени председателя на комисията по отбрана на Държавната дума с генерал Александър Лапин, известен с провалите си на фронта в Укрйна, пише в анализ на Института за изследване на войната във Вашингтон.

Анализаторите, позовавайки се на руски източници, отбелязват, че от поста председател на отбранителната комисия на Държавната дума може да бъде отстранен генерал-полковник Андрей Картаполов. Мястото му вероятно ще заеме генерал-полковник Александър Лапин, предава "Фокус“.

Отбелязва се, че кандидатурата на Лапин в момента се разглежда в управляващата партия "Единна Русия“, въпреки че окончателно решение все още не е взето. Според предварителни данни той може да се кандидатира по листата на партията от Татарстан. Съобщава се, че след оттеглянето си от военните постове той е станал съветник на ръководителя на този регион Рустам Минниханов.

Действащият председател на комисията Картаполов може да бъде сменен. Източник от Министерството на отбраната на Руската федерация заявява, че във ведомството неведнъж са реагирали с "изненада“ на публичните му изявления.

Управляващата партия няма да издигне Картаполов от Московска област, където той спечели през 2021 г. Самият руски генерал заяви на 18 май, че възнамерява да се кандидатира за втори мандат в Държавната дума.

"Евентуалната замяна на Картаполов с Лапин, ако това се потвърди, ще бъде продължение на практиката на президента на Русия Владимир Путин да премества високопоставени командири на други постове, въпреки неуспешните им резултати на бойното поле“, отбелязват анализаторите.

Генерал-полковник Александър Лапин в началото на пълномащабното нахлуване в Украйна ръководеше Централната група войски.

След поредица от провали през 2023 г. той зае поста началник на щаба на Сухопътните войски, а през 2024 г. оглави Ленинградския военен окръг и Северната група войски. През август 2025 г. стана известно, че на тези постове го е сменил генерал-полковник Евгений Никифоров.