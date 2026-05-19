Свят

Путин започва чистка на поддръжниците на Шойгу

От поста председател на отбранителната комисия на Държавната дума може да бъде отстранен генерал-полковник Андрей Картаполов

19 май 2026, 21:35
Източник: EPA/БГНЕС

Р уският президент започва "прочистване“ на привържениците на секретаря на Съвета за национална сигурност Сергей Шойгу. Той може да замени председателя на комисията по отбрана на Държавната дума с генерал Александър Лапин, известен с провалите си на фронта в Укрйна, пише в анализ на Института за изследване на войната във Вашингтон.

Анализаторите, позовавайки се на руски източници, отбелязват, че от поста председател на отбранителната комисия на Държавната дума може да бъде отстранен генерал-полковник Андрей Картаполов. Мястото му вероятно ще заеме генерал-полковник Александър Лапин, предава "Фокус“.

Отбелязва се, че кандидатурата на Лапин в момента се разглежда в управляващата партия "Единна Русия“, въпреки че окончателно решение все още не е взето. Според предварителни данни той може да се кандидатира по листата на партията от Татарстан. Съобщава се, че след оттеглянето си от военните постове той е станал съветник на ръководителя на този регион Рустам Минниханов.

Действащият председател на комисията Картаполов може да бъде сменен. Източник от Министерството на отбраната на Руската федерация заявява, че във ведомството неведнъж са реагирали с "изненада“ на публичните му изявления.

Управляващата партия няма да издигне Картаполов от Московска област, където той спечели през 2021 г. Самият руски генерал заяви на 18 май, че възнамерява да се кандидатира за втори мандат в Държавната дума.

"Евентуалната замяна на Картаполов с Лапин, ако това се потвърди, ще бъде продължение на практиката на президента на Русия Владимир Путин да премества високопоставени командири на други постове, въпреки неуспешните им резултати на бойното поле“, отбелязват анализаторите.

Генерал-полковник Александър Лапин в началото на пълномащабното нахлуване в Украйна ръководеше Централната група войски.

След поредица от провали през 2023 г. той зае поста началник на щаба на Сухопътните войски, а през 2024 г. оглави Ленинградския военен окръг и Северната група войски. През август 2025 г. стана известно, че на тези постове го е сменил генерал-полковник Евгений Никифоров.

Източник: Фокус    
Руски президент Александър Лапин Андрей Картаполов
Румен Радев се срещна с представители на търговските вериги

Кой е fred again и защо Дара "вербува" цяла София за колаборация с него

Отговориха на опита за присвояване на Bangaranga

Neue Klasse поколението ще възроди и 1-ва серия на BMW

Дънди взриви "Капките" и грабна победата!

Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Куба предупреди САЩ с „кървава баня" при атака

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия"

Британски министър иска обратно в ЕС

Почти половината от британската търговия все още е свързана с ЕС

Проектът предвижда възможност за оспорване на сделки от дружеството, извършени без одобрение на МС

От полицията призоваха желаещите да присъстват на събитието да не носят със себе стъклени бутилки, пиротехнически изделия, хладни и огнестрелни оръжия

Има опасения, че епидемията може да е вилняла в продължение на няколко седмици, преди да бъде засечена за първи път на 24 април

Отслабен от 5 години война и срив на икономиката до 0.4%, руският президент търси спасителен пояс в Пекин за блокирания мегапроект „Силата на Сибир 2"

КЗК: Изпълнителната власт е приложила подход за отлагане, а не за предотвратяване на „ценовата спирала"

Според ново глобално проучване на работното място, много служители от поколението Z отчитат силна зависимост от инструментите с изкуствен интелект и изразяват нарастващи опасения, че същите те могат да отслабят уменията им и бъдещите им перспективи за работа

В съдържанието има деца на възраст до 10–12 години

Увеличението ще обхване автоматично инвалидните и наследствените пенсии

Биотехнологичният стартъп Colossal Biosciences обяви огромен пробив по пътя към възкресяването на изчезналата гигантска птица моа, но научната общност остава скептична

Платното „Номер 7А, 1948 г." от колекцията на медийния магнат С. И. Нюхаус се превърна в най-скъпата творба на американския експресионист, продавана някога на търг. На събитието в Ню Йорк милионни рекорди счупиха още Бранкузи, Ротко и Миро

На второ място остава биографичният филм „Майкъл"

Четиринадесетият сезон на любимото телевизионно шоу е привличал средно около половината от зрителите в активна възраст (18-59 г.)

Министърът припомни, че Естония не е позволявала да въздушното ѝ пространство да се използва за нападения

Оръжията и пълнителите са били укрити в товарен автомобил

Херцогът и херцогинята на Съсекс отбелязаха осмата годишнина от приказната си сватба в Уиндзор. Меган Маркъл сподели непоказвани досега, интимни кадри от тържеството, докато семейството празнува в имението си в Монтесито с децата си Арчи и Лилибет

