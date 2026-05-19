Путин пристигна в Китай

Р уският президент Владимир Путин пристигна в Пекин за разговори с китайския лидер и свой „дългогодишен добър приятел“ Си Дзинпин, с намерението да демонстрира, че връзките между Москва и Пекин остават непоклатими дни след визитата на държавния глава на САЩ Доналд Тръмп в Китай, предаде АФП.

Потвърждението за посещението на Путин дойде само часове след края на визитата на Тръмп в петък - първото посещение на американски президент в Китай от почти десетилетие насам, насочено към стабилизиране на напрегнатите отношения между Вашингтон и Пекин.

3 неща, които Русия спешно иска от Китай

Според Кремъл Путин и Си ще обсъдят укрепването на стратегическото партньорство между Русия и Китай и ще „обменят мнения по ключови международни и регионални въпроси“.

Отношенията между двете страни се задълбочиха след руската инвазия в Украйна през 2022 г., като Путин посещава Пекин всяка година на фона на международната изолация на Москва.

Въпреки това отношенията между двете държави не са равнопоставени, тъй като Русия е силно зависима икономически от Китай - основен купувач на руски петрол, засегнат от западни санкции.

Кремъл: Путин ще посети Китай много скоро

Сред темите, които двамата лидери могат да обсъдят, е и изграждането на големия газопровод „Силата на Сибир 2“, който трябва да свърже Русия и Китай през Монголия и да осигури сухопътна алтернатива на енергийните доставки от Близкия изток.

В знак на топло отношение Си и Путин размениха поздравителни писма на 17 май по повод 30-годишнината от стратегическото партньорство между двете държави.

Говорителят на китайското външно министерство приветства „трайната дружба между Китай и Русия“.

В публикувано във вторник видеообръщение към китайския народ Путин заяви, че отношенията между двете страни са достигнали „наистина безпрецедентно ниво“ и че търговията между Москва и Пекин продължава да расте.

„Близките стратегически отношения между Русия и Китай играят важна стабилизираща роля в света. Без да се съюзяваме срещу когото и да било, ние се стремим към мир и всеобщ просперитет“, заяви Путин, без да споменава конкретна трета страна.

Очаква се след разговорите двамата лидери да подпишат и съвместна декларация.