Любопитно

Как да оживеем при среща с мечка? Простата поза, която спасява от тежки травми

Ново японско научно изследване предлага изненадващо прости, но потенциално животоспасяващи стратегии за справяне с внезапна среща с мечка

20 май 2026, 06:27
Как да оживеем при среща с мечка? Простата поза, която спасява от тежки травми
Източник: iStock/GettyImages

Н ово японско научно изследване предлага изненадващо прости, но потенциално животоспасяващи стратегии за справяне с внезапна среща с мечка. Проучването, публикувано в авторитетно научно издание, анализира данни от реални инциденти и лабораторни симулации, за да предостави практически съвети.

Изследователите от Университета в Токио са събрали информация за 150 случая на атаки от мечки през последните две десетилетия. Анализът включва данни за вида на мечката, околната среда, поведението на човека и крайния резултат от срещата. Целта е била да се идентифицират ключови фактори, които могат да повлияят на изхода от подобна опасна ситуация, пише Independent.

Начин на действие при среща

Един от основните изводи е, че паниката и бягството могат да провокират преследване. Вместо това, учените препоръчват запазване на спокойствие и бавно отстъпление.

Ако мечката демонстрира агресия, използването на спрей срещу мечки, ако е наличен, е силно препоръчително. Според проучването, този метод има висока ефективност при отблъскване на нападател.

Различни стратегии според вида мечка

Проучването подчертава, че стратегията трябва да се адаптира според вида на мечката. При среща с по-малки и бързи видове, като например азиатска черна мечка, е важно да се опитате да изглеждате по-големи, като разперите ръце и говорите с тих глас.

При по-големи и териториални видове, като кафява мечка, преструването на мъртъв може да бъде ефективно, тъй като намалява възприеманата заплаха от животното.

„Ключът е в разбирането на животинското поведение. Нашите данни показват, че хората, които реагират инстинктивно, често имат по-лоши резултати. Целта ни е да обучим хората с научно обосновани методи“, заявява водещият изследовател, д-р Кенджи Танака.

Важността на превенцията

Освен съветите за действие при самата атака, японското проучване акцентира и върху превантивните мерки. Те включват избягване на зони, известни като местообитания на мечки, съхраняване на храна по безопасен начин и издаване на шум при движение в дивата природа, за да се избегне изненадваща среща. Научното проучване предоставя ценна информация за безопасността в райони, където има вероятност от среща с мечки.

По темата

Източник: Independent    
Среща с мечка Атаки от мечки Превенция Стратегии за безопасност Поведение на мечки Съвети при среща Японско проучване Спрей срещу мечки Видове мечки Дива природа
Последвайте ни
Внимание в тези 9 области: Бури, гръмотевици и градушки удрят Източна България

Внимание в тези 9 области: Бури, гръмотевици и градушки удрят Източна България

Румен Радев се срещна с представители на търговските вериги

Румен Радев се срещна с представители на търговските вериги

20 май: Космическото чудо, което уплаши България през 1874 г.

20 май: Космическото чудо, което уплаши България през 1874 г.

Кой е fred again и защо Дара

Кой е fred again и защо Дара "вербува" цяла София за колаборация с него

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

biss.bg
Ларингит при кучетата: симптоми и лечение

Ларингит при кучетата: симптоми и лечение

dogsandcats.bg
<p>Дънди взриви "Капките" и грабна победата!</p>
Ексклузивно

Дънди взриви "Капките" и грабна победата!

Преди 1 ден
Това ли е планът за
Ексклузивно

Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Преди 1 ден
Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака
Ексклузивно

Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака

Преди 1 ден
Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“
Ексклузивно

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Проучване: Размерът на талията се оказа ключов за това колко тежко протича менопаузата

Проучване: Размерът на талията се оказа ключов за това колко тежко протича менопаузата

Свят Преди 12 минути

Излишните коремни мазнини отключват опасна комбинация от симптоми като горещи вълни, безсъние и замаяност. Учените предупреждават, че голямата обиколка на талията засилва хроничните възпаления в организма и крие сериозен риск от проблеми с паметта и вниманието

САЩ нанесоха удари в Нигерия срещу "Ислямска държава"

САЩ нанесоха удари в Нигерия срещу "Ислямска държава"

Свят Преди 7 часа

При ударите са убити 175 души

Путин пристигна в Китай

Путин пристигна в Китай

Свят Преди 11 часа

Потвърждението за посещението на Путин дойде само часове след края на визитата на Тръмп в петък

Бангаранга в София, празнуваме победата на Дара

Бангаранга в София, празнуваме победата на Дара

Любопитно Преди 12 часа

От полицията призоваха желаещите да присъстват на събитието да не носят със себе стъклени бутилки, пиротехнически изделия, хладни и огнестрелни оръжия

Отговориха на опита за присвояване на Bangaranga

Отговориха на опита за присвояване на Bangaranga

България Преди 13 часа

Върху текста, заглавието и всички защитими елементи на произведението още през 2023 са възникнали надлежни авторски права

Вирус Ебола

„Разпространява се по-бързо, отколкото мислехме“: СЗО с плашещо предупреждение за ебола

Свят Преди 13 часа

Има опасения, че епидемията може да е вилняла в продължение на няколко седмици, преди да бъде засечена за първи път на 24 април

Снимката е архивна

Путин се нуждае от помощта на Си: 3 неща, които Русия спешно иска от Китай

Свят Преди 14 часа

Отслабен от 5 години война и срив на икономиката до 0.4%, руският президент търси спасителен пояс в Пекин за блокирания мегапроект „Силата на Сибир 2“

КЗК предложи 23 антикризисни мерки за горивата

КЗК предложи 23 антикризисни мерки за горивата

България Преди 14 часа

КЗК: Изпълнителната власт е приложила подход за отлагане, а не за предотвратяване на „ценовата спирала“

Поколението Z призна: Не можем без AI, но ни прави глупави

Поколението Z призна: Не можем без AI, но ни прави глупави

Свят Преди 14 часа

Според ново глобално проучване на работното място, много служители от поколението Z отчитат силна зависимост от инструментите с изкуствен интелект и изразяват нарастващи опасения, че същите те могат да отслабят уменията им и бъдещите им перспективи за работа

Откриха огромно количество сексуално насилие над деца у двама мъже

Откриха огромно количество сексуално насилие над деца у двама мъже

България Преди 14 часа

В съдържанието има деца на възраст до 10–12 години

Обявиха подробности за промените в пенсиите от юли

Обявиха подробности за промените в пенсиите от юли

България Преди 14 часа

Увеличението ще обхване автоматично инвалидните и наследствените пенсии

Излюпиха първите пилета от изцяло изкуствено яйце, експерти са скептични

Излюпиха първите пилета от изцяло изкуствено яйце, експерти са скептични

Свят Преди 14 часа

Биотехнологичният стартъп Colossal Biosciences обяви огромен пробив по пътя към възкресяването на изчезналата гигантска птица моа, но научната общност остава скептична

Картина на Джаксън Полък беше продадена за рекордните 181 милиона долара

Картина на Джаксън Полък беше продадена за рекордните 181 милиона долара

Любопитно Преди 14 часа

Платното „Номер 7А, 1948 г.“ от колекцията на медийния магнат С. И. Нюхаус се превърна в най-скъпата творба на американския експресионист, продавана някога на търг. На събитието в Ню Йорк милионни рекорди счупиха още Бранкузи, Ротко и Миро

„Дяволът носи Прада 2“ мина милион евро приходи в България

„Дяволът носи Прада 2“ мина милион евро приходи в България

България Преди 14 часа

На второ място остава биографичният филм „Майкъл“

NOVA записа рекорден сезон на „Като две капки вода“

NOVA записа рекорден сезон на „Като две капки вода“

Любопитно Преди 15 часа

Четиринадесетият сезон на любимото телевизионно шоу е привличал средно около половината от зрителите в активна възраст (18-59 г.)

Румънски изтребител свали украински дрон над Естония

Румънски изтребител свали украински дрон над Естония

Свят Преди 15 часа

Министърът припомни, че Естония не е позволявала да въздушното ѝ пространство да се използва за нападения

Всичко от днес

От мрежата

Ирландски вълкодав или Немски дог: Кой от тези нежни гиганти е подходящ за вас?

dogsandcats.bg

10 от най-мързеливите породи кучета

dogsandcats.bg
1

Какво представлява тенрекът

sinoptik.bg
1

20 са мечките в планините около София

sinoptik.bg

„SOS Разтребители“ идват тази вечер по NOVA

Edna.bg

Дара пред NOVA: Победата на „Евровизия“ е магически момент, но не е плод на ритуали

Edna.bg

Официално: Арсенал е новият шампион на Англия

Gong.bg

Челси пребори Тотнъм в лондонското дерби, "шпорите" на един кръг от изпадането

Gong.bg

"Фред, работи с мен": Към кого е отправено специалното послание, което DARA изписа на плакат

Nova.bg

Над 53 000 зрелостници се явяват на матурата по БЕЛ

Nova.bg