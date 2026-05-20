Гръцкият бизнесмен Йоаким Каламарис: Бях "поръчан", на моя визитка пишеше "Очистете го"

Той разкри какво се случва днес по казуса с изнудването, на което е бил подложен, и сигналите, които е подал

20 май 2026, 08:30
Б изнесменът професор Йоаким Каламарис, който подаде сигнал през 2024 година, че бил обект на изнудване и рекет от страна на група, гравитираща около убития Мартин Божанов-Нотариуса, разказа подробности около въпросния случай.

Той сподели, че е "тези хора са ни поръчали във времето, те не са само силни, а недосегами".

"Покани ме един приятел, показа ми моята визитка и на нея пише - "очистете го", посочи Каламарис в ефира на NOVA.

Той каза, че е имал договор с инвеститори за изграждане на жилищен комплекс, след което става ясно, че съсед пуска непрекъснато жалби срещу бъдещия проект. В същото време инвеститорът се оттегля, тъй като не е изпълнил нито един от поетите предварително ангажименти.

"На ниво предварителен договор ние се явяваме като измамници за нещо, което някой друг не е изпълнил", допълни той.

Каламарис е забелязал "странни неща - много хора, които са свързани с контрабанда на горива, известни в България, с големи фирми, които търгуват с гласове, които се занимават с търговия на марихуана, в енергийния сектор".

Тогава става ясно, че Каламарис е получил обвинение от прокуратурата да не напуска страната и парична гаранция, за да не бъде арестуван. Бизнесменът разбира, че става дума за схема, свързана с Нотариуса, когато са се появили определени лица, които да предлагат извънсъдебни споразумения. На въпроса кои са били тези посредници, той отговори: "Много хора. Божанов изпращаше емисари".

"Божанов е единственият, който явно „плати сметката", за да може да покрият следите на тази хайка. Затова явно е неговото покушение е било нужно, той беше основният централен нападател", допълни още бизнесменът.

Също така подчерта, че съседът, който е пускал жалби, и съивеститорите са имали един и същи адвокат - партньорът на Нотариуса Велимир Атанасов.

Какво се случва обаче сега? Каламарис каза, че е осъдил прокуратурата за 50 хиляди лева на първа инстанция, на втора са станали 25 хиляди лева.

"На трета може и да загубим и ние да трябва да платим нещо", допълни още той.

"От тези хора, които бяха отстранени – висшестоящи магистрати – всички са на работа или са се пенсионирали. Виновен няма. От една година пускаме жалби срещу лицата, които ни създадоха проблеми. А прокуратурата прекратява делата", разказа още бизнесменът.

"Прокуратурата има сведения за писмена кореспонденция и физически комуникации между адвоката и лицето Невена Зартова. Той е посещавал прокуратурата, ходел е на банкети, заедно с Нотариуса", обясни Каламарис.

Бизнесменът обясни, че е изгубил две сгради в София, като това е станало отново чрез схема за изнудване.

"За да могат тези хора да извършват толкова показно престъпленията си, има политически гръб", заяви Каламарис.

Източник: NOVA    
Йоаким Каламарис Изнудване Рекет Мартин Божанов-Нотариуса Корупция Съдебна система Схеми Жилищно строителство Велимир Атанасов Политически гръб
