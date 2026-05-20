20 май: Космическото чудо, което уплаши България през 1874 г.

В прашните страници на българското минало има събития, които времето несправедливо е затрупало с пелена от забрава. Обикновено свързваме годините непосредствено преди Освобождението единствено с тихия тътен на зреещата революция, с тайните комитети на Левски и Априлското дънно преобръщане.

В късната пролет на 1874 г. обаче, природата решава да напише своя собствена, космическа страница в летописа на нашите земи. Точно тогава, когато погледът на българина е прикован в земята и борбата за оцеляване, едно събитие кара хората от Белоградчишкия край да вдигнат очи към небесата в абсолютен унес и неподправен ужас.

На тази забравена дата Вселената изпраща своя пратеник в едно малко българско село, оставяйки следа, която днес вълнува учените в най-престижните световни столици.

Тътенът, който разтърси Белоградчишката твърдина

Денят е 20 май 1874 г. В малкото и тихо селце Върба, сгушено сред величествените и мистични скали на Белоградчишкия регион, животът тече по своя обичаен, патриархален ритъм. Пролетната умора и ежедневната полска работа на местните селяни изведнъж са прекъснати от нещо неописуемо.

Около обяд небето, вместо да излее очаквания майски дъжд, проговаря с тътен, какъвто никой в околията никога не е чувал. Свидетелствата от епохата описват звука като гръм от десетки оръдия, стрелящи едновременно, придружен от странно, зловещо свистене, което раздира въздуха над скалите.

Уплашеното местно население, потънало в суеверията на едно време без радио и вестници, застива на място. Мнозина падат на колене, вярвайки, че е настъпил краят на дните или че божият гняв се изсипва над османската империя.

Причината за този апокалиптичен шум обаче не е митична, а чисто научна. През атмосферата на Земята с космическа скорост прелита метеорно тяло, чието триене с въздуха предизвиква мощна ударна вълна. Секунди по-късно земята под краката на селяните във Върба буквално извибрира. Космическият гост е завършил своето милиарди километри дълго пътуване, забивайки се в българската почва.

Еднометровият белег на космическия гост

Когато прахът се отърсва от листата на дърветата и тътенът заглъхва в гънките на Стара планина, най-смелите от местните жители се отправят към мястото, откъдето е дошъл най-силният удар. На нивата край селото те откриват гледка, която ги оставя без дъх.

Черната земя е разкъсана, а в центъра на малък, еднометров кратер лежи странен, необичайно тежък и обгорял камък. Металният му блясък и специфичната черна кора веднага издават, че това парче материя не принадлежи на тукашните планини.

Падането на метеорита „Върба“, както остава известен в науката, е един от изключително редките случаи на документирано и локализирано падане на космическо тяло на българска територия.

В епоха, в която съвременната наука в България тепърва си проправя път, това събитие бързо привлича вниманието на чуждестранни изследователи и пътешественици. Иззетият по-късно метеорит се оказва истинско научно съкровище – класически каменен метеорит, богат на силикати и никелово желязо, който носи в себе си информация за зараждането на Слънчевата система.

Българското парченце Вселена в музеите на Париж и Ватикана

Днес, ако решите да потърсите следите на метеорита „Върба“ в самото село или дори в регионалните музеи, за съжаление няма да откриете почти нищо. Съдбата на този космически феномен отразява бурната история на Балканите. Веднага след падането му, предвидливи чужди учени, дипломати и колекционери успяват да се сдобият с отломките от небесния камък. Парчетата са нарязани, изследвани подробно и описани в европейските научни журнали от края на XIX в.

Парадоксално е, но парченцата от родната земя край Белоградчик, върху които е останал отпечатъкът от космоса, днес се намират на места, за които селяните от Върба през 1874 г. дори не са и сънували. Части от метеорита се съхраняват в херметическите витрини на Музея по естествена история във Виена и в престижната колекция в Будапеща. Други късове се намират в Париж и в строго пазените научни архиви на Ватикана, където астрономите на Папата и до днес изследват тайните на небесната механика.

Историята за падането на Белоградчишкия метеорит е не просто забавен детайл от миналото ни. Тя е романтично напомняне, че дори в най-мрачните и трудни моменти от нашата история, когато България е била просто провинция на една залязваща империя, Вселената е намирала начин да ни напомни за своето величие.

Погребението на Едуард VII и последната снимка на кралете

Погребението на британския крал Едуард VII през 1910 г. събира в Уестминстърското абатство най-голямата, невиждана дотогава (и ненадмината след това) асамблея от европейски монарси. Това е денят, в който старата, аристократична Европа, свързана с кръвни връзки, титли и вековни традиции, се събира на едно място.

Никой от присъстващите тогава не подозира, че те всъщност не просто изпращат един крал, а погребват собствения си свят – свят, който само четири години по-късно ще бъде изпепелен в окопите на Първата световна война.

Траурният марш на една отиваща си епоха

Когато крал Едуард VII – наричан гальовно „чичото на Европа“ заради роднинските си връзки с почти всички кралски дворове – издъхва, Британската империя потъва в скръб. Но истинският шок за света предстои в деня на неговото погребение. Лондон се превръща в столица на световната аристокрация. Гражданите по улиците стават свидетели на процесия, която изглежда като излязла от приказките: десетки каляски, стотици принцове, херцози и дипломати, облечени в парадни военни униформи, окичени със златни еполети, ордени и бляскави саби.

В катедралата „Свети Павел“ и Уестминстърското абатство се стичат представители на над 70 нации, включително деветима действащи европейски крале.

Погребението се превръща в дипломатически феномен. На едно място вървят рамо до рамо владетели, чиито държави след броени години ще се изправят в смъртоносна битка на бойното поле. В този ден обаче, скръбта и протоколът надделяват над геополитическите искри.

Деветимата властелини: Историята зад най-емблематичната снимка в света

Именно в дните около това грандиозно събитие, в замъка Уиндзор, е направена една фотография, която днес притежава статута на историческа икона. На нея са уловени деветима мъже, облечени в пищни униформи. На пръв поглед – просто група благородници. В действителност – това са деветимата управляващи монарси на Европа по онова време.

Зад обектива застава кралският фотограф, а атмосферата в стаята е била странна смес от семейна среща и висша държавна политика. Седнали в центъра на кадъра са новият британски крал Джордж V, гръцкият крал Георгиос I и испанският монарх Алфонсо XIII. Зад тях, изправени с хладно изражение, стоят норвежкият крал Хокон VII, българският цар Фердинанд I, португалският крал Мануел II, германският кайзер Вилхелм II, белгийският крал Алберт I и датският владетел Фредерик VIII.

Братовчеди на снимка, врагове в окопите

Най-завладяващото и същевременно трагично нещо в тази емблематична снимка е скритият контекст на семейните връзки. Голяма част от тези мъже са първи братовчеди, внуци на легендарната британска кралица Виктория. Кайзер Вилхелм II и новият британски крал Джордж V споделят една и съща баба. Само четири години по-късно обаче, същите тези роднини ще изпратят милиони свои поданици на смърт един срещу друг в калта на Първата световна война.

Когато войната избухва, съюзническите и семейните окови се разпадат с гръм и трясък. Кайзер Вилхелм ще поведе Германия срещу братовчед си Джордж V. Белгийският крал Алберт I ще се превърне в символ на съпротивата, бранейки страната си от германското нашествие. Нашето царство, под ръководството на Фердинанд, ще избере страната на Централните сили, изправяйки се срещу Британската империя и Русия.

Снимката от май 1910 г. остава в историята като „последната семейна снимка“ на старата европейска монархия. Тя улавя момента на абсолютното величие, секунди преди часовникът на историята да отброи полунощ за стария свят. Повечето от тези династии няма да оцелеят след 1918 г. – империите им ще рухнат, титлите им ще бъдат отнети, а лъскавите униформи ще останат затворени в гардеробите на миналото. Остава само този черно-бял кадър – ням свидетел на деня, в който кралете се събраха за последен път.

Още събития на 20 май:

325 г. – Римският император Константин I Велики свиква Първи Никейски събор, на който е прието „Веруюто“.

1873 г. – Леви Щраус и Джейкъб Дейвис получават американски патент за сини памучни панталони с медни капси, станали известни по-късно като дънки.

1969 г. – Джон Ленън сключва брак с Йоко Оно в Гибралтар.

1983 г. – От френския Институт „Пастьор“ официално се съобщава, че е изолиран вирусът на СПИН от екип, ръководен от професор Люк Монтание.

Родени:

1799 г. – роден е френският писател Оноре дьо Балзак

1818 г. – роден е руският граф Едуард Тотлебен

1830 г. – роден е френският писател Ектор Мало

1943 г. – роден е италианският певец Ал Бано

1944 г. – роден е британският музиканд Джо Кокър

1946 г. – родена е американската певица и актриса Шер

1983 г. – родена е българската актриса Александра Сърчаджиева

Починали: