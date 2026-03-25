САЩ: Тръмп не блъфира, ще ударим Иран по-силно

Левит заяви, че цените на горивата ще паднат веднага щом приключи американската военна операция в Иран

25 март 2026, 22:36
Прецедент, момиче осъди най-големите социални медии
Иран напълно отхвърля мирния план на Тръмп от 15 точки и поставя крайни искания в замяна
Иран: Атакувахме с крилати ракети самолетоносач на САЩ
Елитната 82-ра дивизия на САЩ в готовност да удари за 18 часа в Близкия изток
Световен ръст на сатанизма: Папата свика среща на екзорсисти
Военни действия в Донецка област: Русия твърди, че е превзела още едно село
The Economist: Войната в Иран прави Доналд Тръмп по-слаб и по-гневен
Иран отговори на Тръмп: Никога няма да се споразумеем с някого като Вас

С АЩ отправиха остро предупреждение към Иран и заявиха, че президентът Доналд Тръмп ще удари Ислямската република още по-силно, ако Техеран не приеме военното си поражение, заяви говорителката на Белия дом Карълайн Левит, цитирана от „Ройтерс“.

„Президентът Тръмп не блъфира и е готов да го направи. Иран не бива отново да си прави грешни преценки“, каза Левит на пресконференция.

„Ако Иран не приеме реалността и не разбере, че е победен във военно отношение и че ще остане победен и занапред, президентът Тръмп ще направи така, че да бъде ударен по-силно от когато и да било“, добави тя.

Доналд Тръмп: Накрая няма да има кой да каже „предаваме се“

Докато американско-израелската война срещу Иран навлиза в четвъртата си седмица, много страни, сред които Пакистан, Турция и Египет се опитват да посредничат във възможни преговори за прекратяване на войната, но съществува несигурност кога и къде тези преговори могат да се състоят и кога да се очаква резултат от тях.

Иран все още разглежда американското предложение за прекратяване на войната въпреки първоначалния отрицателен отговор, каза пред Ройтерс неназован високопоставен ирански представител, което означава, че Техеран засега се въздържа от окончателното му отхвърляне.

Преговорите с Иран все още продължават, каза Левит.

Иранският външен министър: Не планираме да преговаряме със САЩ

„Преговорите продължават. Те са продуктивни и както каза президентът в понеделник, ще продължат да бъдат“, добави тя.

Левит заяви, че цените на горивата ще паднат веднага щом приключи американската военна операция в Иран.

Източник: БТА, Валерия Динкова    
