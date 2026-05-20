Проучване: Размерът на талията се оказа ключов за това колко тежко протича менопаузата

Излишните коремни мазнини отключват опасна комбинация от симптоми като горещи вълни, безсъние и замаяност. Учените предупреждават, че голямата обиколка на талията засилва хроничните възпаления в организма и крие сериозен риск от проблеми с паметта и вниманието

20 май 2026, 06:27
Путин пристигна в Китай
Путин се нуждае от помощта на Си: 3 неща, които Русия спешно иска от Китай
Politico: Да, Тръмп наистина може да атакува Куба
Черна статистика: Жертвите на Ебола в Конго растат, вирусът повали и американски лекари
Маскиран като емоджи американец нахлу при маймунката Пънч
Германия спешно приема американски гражданин, заразен с Ебола в Конго
Скандал след „Евровизия“: Полска водеща се оплака от тормоз, след като прочела точките за Израел в ефир
София празнува победата на Дара в "Евровизия" с концерт под открито небе

П роучване, публикувано в списание Menopause, установи, че излишните коремни мазнини са свързани с по-тежко протичане на менопаузата и с комбинация от нейните симптоми.

Изследователи от университета Шантоу анализираха данни от 1150 жени на възраст от 40 до 55 години. Те се интересуваха как натрупването на коремни мазнини влияе върху симптомите на менопаузата. За оценка е използвано съотношението талия-ръст: съотношение от 0,5 или по-високо се счита за признак на абдоминално затлъстяване.

Оказа се, че жените с голяма обиколка на талията са по-склонни да изпитват горещи вълни, нощно изпотяване, замаяност, учестен пулс и нарушения на съня. Освен това, тези симптоми често се появяват на групи, а не поотделно. Например, горещите вълни по-често са съпроводени с нощно изпотяване, а раздразнителността е по-често свързана с депресия. Мрежовият анализ също така разкри, че раздразнителността и забравянето са най-тясно свързани с други симптоми.

Авторите на изследването предполагат, че причината може да е свързана с възпалителни протеини и свободни мастни киселини, произвеждани от висцералната мазнина.

Това не е първото проучване, което свързва абдоминалното затлъстяване с проблеми при жени в постменопауза. Преди това изследователи съобщаваха, че по-голямата обиколка на талията след менопаузата може да е свързана с по-висок риск от когнитивни нарушения. В някои проучвания жени с тежко абдоминално затлъстяване са се представили по-лошо на тестове за памет и внимание.

Това може да се дължи на комбинация от два фактора: намаляващи нива на естроген след менопаузата и хронично възпаление, което насърчава висцералните мазнини. Естрогенните рецептори са особено важни за областите на мозъка, отговорни за паметта и вниманието, а възпалителните маркери могат да нарушат тяхната функция. Поради това изследователите смятат, че контролът на теглото и промените в начина на живот могат да помогнат за намаляване на риска от дългосрочни усложнения по време на менопаузата.

Източник: Рамблер    
Менопауза Коремни мазнини Симптоми на менопаузата Абдоминално затлъстяване Горещи вълни Когнитивни нарушения Възпаление Естроген Контрол на теглото Здраве на жените
Внимание в тези 9 области: Бури, гръмотевици и градушки удрят Източна България

Румен Радев се срещна с представители на търговските вериги

20 май: Космическото чудо, което уплаши България през 1874 г.

Кой е fred again и защо Дара "вербува" цяла София за колаборация с него

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

Котката ми уринира извън тоалетната

Дънди взриви "Капките" и грабна победата!

Преди 1 ден
Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Куба предупреди САЩ с „кървава баня" при атака

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия"

САЩ нанесоха удари в Нигерия срещу "Ислямска държава"

Свят Преди 7 часа

При ударите са убити 175 души

Британски министър иска обратно в ЕС

Свят Преди 8 часа

Почти половината от британската търговия все още е свързана с ЕС

Бангаранга в София, празнуваме победата на Дара

Любопитно Преди 12 часа

От полицията призоваха желаещите да присъстват на събитието да не носят със себе стъклени бутилки, пиротехнически изделия, хладни и огнестрелни оръжия

Свят Преди 13 часа

Има опасения, че епидемията може да е вилняла в продължение на няколко седмици, преди да бъде засечена за първи път на 24 април

КЗК предложи 23 антикризисни мерки за горивата

България Преди 14 часа

КЗК: Изпълнителната власт е приложила подход за отлагане, а не за предотвратяване на „ценовата спирала“

Поколението Z призна: Не можем без AI, но ни прави глупави

Свят Преди 14 часа

Според ново глобално проучване на работното място, много служители от поколението Z отчитат силна зависимост от инструментите с изкуствен интелект и изразяват нарастващи опасения, че същите те могат да отслабят уменията им и бъдещите им перспективи за работа

Откриха огромно количество сексуално насилие над деца у двама мъже

България Преди 14 часа

В съдържанието има деца на възраст до 10–12 години

Обявиха подробности за промените в пенсиите от юли

България Преди 14 часа

Увеличението ще обхване автоматично инвалидните и наследствените пенсии

Излюпиха първите пилета от изцяло изкуствено яйце, експерти са скептични

Свят Преди 14 часа

Биотехнологичният стартъп Colossal Biosciences обяви огромен пробив по пътя към възкресяването на изчезналата гигантска птица моа, но научната общност остава скептична

Картина на Джаксън Полък беше продадена за рекордните 181 милиона долара

Любопитно Преди 14 часа

Платното „Номер 7А, 1948 г.“ от колекцията на медийния магнат С. И. Нюхаус се превърна в най-скъпата творба на американския експресионист, продавана някога на търг. На събитието в Ню Йорк милионни рекорди счупиха още Бранкузи, Ротко и Миро

„Дяволът носи Прада 2“ мина милион евро приходи в България

България Преди 14 часа

На второ място остава биографичният филм „Майкъл“

NOVA записа рекорден сезон на „Като две капки вода“

Любопитно Преди 15 часа

Четиринадесетият сезон на любимото телевизионно шоу е привличал средно около половината от зрителите в активна възраст (18-59 г.)

Румънски изтребител свали украински дрон над Естония

Свят Преди 15 часа

Министърът припомни, че Естония не е позволявала да въздушното ѝ пространство да се използва за нападения

Хванаха турчин с цял арсенал в Лесово

България Преди 15 часа

Оръжията и пълнителите са били укрити в товарен автомобил

Принц Хари и Меган Маркъл отбелязаха 8 години от сватбата си с непоказвани кадри

Любопитно Преди 15 часа

Херцогът и херцогинята на Съсекс отбелязаха осмата годишнина от приказната си сватба в Уиндзор. Меган Маркъл сподели непоказвани досега, интимни кадри от тържеството, докато семейството празнува в имението си в Монтесито с децата си Арчи и Лилибет

Разкриха един от големите обири в България

България Преди 15 часа

Обвиняемите са откраднали сумата от 100 000 евро

