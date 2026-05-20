Проучване: Размерът на талията се оказа ключов за това колко тежко протича менопаузата

Скандал след „Евровизия“: Полска водеща се оплака от тормоз, след като прочела точките за Израел в ефир

Путин се нуждае от помощта на Си: 3 неща, които Русия спешно иска от Китай

П роучване, публикувано в списание Menopause, установи, че излишните коремни мазнини са свързани с по-тежко протичане на менопаузата и с комбинация от нейните симптоми.

Изследователи от университета Шантоу анализираха данни от 1150 жени на възраст от 40 до 55 години. Те се интересуваха как натрупването на коремни мазнини влияе върху симптомите на менопаузата. За оценка е използвано съотношението талия-ръст: съотношение от 0,5 или по-високо се счита за признак на абдоминално затлъстяване.

10 мита за менопаузата, които експертите отхвърлят

Оказа се, че жените с голяма обиколка на талията са по-склонни да изпитват горещи вълни, нощно изпотяване, замаяност, учестен пулс и нарушения на съня. Освен това, тези симптоми често се появяват на групи, а не поотделно. Например, горещите вълни по-често са съпроводени с нощно изпотяване, а раздразнителността е по-често свързана с депресия. Мрежовият анализ също така разкри, че раздразнителността и забравянето са най-тясно свързани с други симптоми.

Авторите на изследването предполагат, че причината може да е свързана с възпалителни протеини и свободни мастни киселини, произвеждани от висцералната мазнина.

5 начина да преминете по-леко през менопаузата

Това не е първото проучване, което свързва абдоминалното затлъстяване с проблеми при жени в постменопауза. Преди това изследователи съобщаваха, че по-голямата обиколка на талията след менопаузата може да е свързана с по-висок риск от когнитивни нарушения. В някои проучвания жени с тежко абдоминално затлъстяване са се представили по-лошо на тестове за памет и внимание.

Могат ли "горещите вълни" да са знак за повишен сърдечен риск при жените?

Това може да се дължи на комбинация от два фактора: намаляващи нива на естроген след менопаузата и хронично възпаление, което насърчава висцералните мазнини. Естрогенните рецептори са особено важни за областите на мозъка, отговорни за паметта и вниманието, а възпалителните маркери могат да нарушат тяхната функция. Поради това изследователите смятат, че контролът на теглото и промените в начина на живот могат да помогнат за намаляване на риска от дългосрочни усложнения по време на менопаузата.