Скандал, протести и оставка в Молдова след "Евровизия"

М асови протести избухнаха в Молдова след гласуването на местното жури в конкурса за песен "Евровизия". Скандалът доведе и до оставката в понеделник на ръководителя на общественото радио и телевизионно дружество, предаде "Ройтерс".

Социалните мрежи се напълниха с постове, осъждащи гласуването на молдовското жури в конкурса в събота, което даде само три гласа на съседна Румъния. В същото време вотът на публиката даде на румънската песен 12 точки.

Молдова, преди да постигне независимост през 1991 г., е била част от Руската империя, Велика Румъния и Съветския съюз. Но страната споделя силни езикови и културни връзки с Румъния.

"Това беше мое решение", каза Влад Цуркану, генерален директор на Молдовското радио и телевизия, на набързо свикана пресконференция и добави: "Дистанцирахме се от гласуването на журито, но това все още е наша отговорност, моя отговорност на първо място, като ръководител на тази институция".

Оставката беше драматична демонстрация на ролята, която играят социалните медии в една от най-бедните страни в Европа, чийто президент осъди руската инвазия в съседна Украйна и обеща да се присъедини към Европейския съюз до 2030 г.

Журито на Молдова, избрано от обществения радио- и телевизионен оператор, даде максималните 12 точки на участието на Полша, което завърши на 12-то място. Десет точки отидоха за Израел, класирал се втори в конкурса, разтърсен от бойкоти от пет държави заради израелските действия в Газа.

Телевизионните зрители, чиито гласове също се вземат предвид в крайното класиране на конкурса, дадоха 12 точки на Румъния, представлявана от Александра Капитанеску.

Критиците също изразиха възмущение, че журито не е присъдило точки на украинското участие в конкурса.

Молдовският представител, Сатоши, заяви, че масовата обществена подкрепа за Румъния "отразява истинското мнение на нашето общество".