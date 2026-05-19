Свят

САЩ нанесоха удари в Нигерия срещу "Ислямска държава"

При ударите са убити 175 души

19 май 2026, 23:00
Източник: AP/БТА

С ъвместна операция на Нигерия и САЩ срещу бойци от "Ислямска държава" е довела до смъртта на 175 от тях през последните няколко дни, съобщи нигерийската армия, цитирана от "Асошиейтед прес".

„Боко харам" изби близо 150 души в Североизточна Нигерия

Нигерийският военен говорител Самайла Уба заяви, че при ударите са били унищожени и оръжия, контролно-пропускателни пунктове и финансови мрежи на екстремистите в североизточната част на страната.

Жертвите в Нигерия - най-малко 700

Победите срещу бунтовниците бяха постигнати, след като в края на миналата седмица бе убит заместникът на местното крило на групировката Абу Бакр ал Майнуки. Това беше първата успешна операция срещу висш бунтовник за продължаващите повече от десетилетие въстания в страната, отбелязва АП.

Източник: БТА, Асен Георгиев    
Нигерия САЩ Ислямска държава
Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“

България Преди 3 часа

Проектът предвижда възможност за оспорване на сделки от дружеството, извършени без одобрение на МС

Свят Преди 4 часа

Критиците също изразиха възмущение, че журито не е присъдило точки на украинското участие в конкурса

Свят Преди 6 часа

Отслабен от 5 години война и срив на икономиката до 0.4%, руският президент търси спасителен пояс в Пекин за блокирания мегапроект „Силата на Сибир 2“

България Преди 6 часа

КЗК: Изпълнителната власт е приложила подход за отлагане, а не за предотвратяване на „ценовата спирала“

Свят Преди 6 часа

Според ново глобално проучване на работното място, много служители от поколението Z отчитат силна зависимост от инструментите с изкуствен интелект и изразяват нарастващи опасения, че същите те могат да отслабят уменията им и бъдещите им перспективи за работа

България Преди 7 часа

В съдържанието има деца на възраст до 10–12 години

България Преди 7 часа

Увеличението ще обхване автоматично инвалидните и наследствените пенсии

Свят Преди 7 часа

Биотехнологичният стартъп Colossal Biosciences обяви огромен пробив по пътя към възкресяването на изчезналата гигантска птица моа, но научната общност остава скептична

Любопитно Преди 7 часа

Платното „Номер 7А, 1948 г.“ от колекцията на медийния магнат С. И. Нюхаус се превърна в най-скъпата творба на американския експресионист, продавана някога на търг. На събитието в Ню Йорк милионни рекорди счупиха още Бранкузи, Ротко и Миро

България Преди 7 часа

На второ място остава биографичният филм „Майкъл“

Любопитно Преди 7 часа

Четиринадесетият сезон на любимото телевизионно шоу е привличал средно около половината от зрителите в активна възраст (18-59 г.)

Свят Преди 8 часа

Министърът припомни, че Естония не е позволявала да въздушното ѝ пространство да се използва за нападения

България Преди 8 часа

Оръжията и пълнителите са били укрити в товарен автомобил

Любопитно Преди 8 часа

Херцогът и херцогинята на Съсекс отбелязаха осмата годишнина от приказната си сватба в Уиндзор. Меган Маркъл сподели непоказвани досега, интимни кадри от тържеството, докато семейството празнува в имението си в Монтесито с децата си Арчи и Лилибет

България Преди 8 часа

Обвиняемите са откраднали сумата от 100 000 евро

България Преди 8 часа

Върховният касационен съд сложи край на делото срещу строителния предприемач за смъртта на Теодора Бахлова и Юмер Мехмед. Решението на магистратите потвърждава изцяло актовете на предходните две инстанции и влиза в сила незабавно

