САЩ нанесоха удари в Нигерия срещу "Ислямска държава"

С ъвместна операция на Нигерия и САЩ срещу бойци от "Ислямска държава" е довела до смъртта на 175 от тях през последните няколко дни, съобщи нигерийската армия, цитирана от "Асошиейтед прес".

Нигерийският военен говорител Самайла Уба заяви, че при ударите са били унищожени и оръжия, контролно-пропускателни пунктове и финансови мрежи на екстремистите в североизточната част на страната.

Победите срещу бунтовниците бяха постигнати, след като в края на миналата седмица бе убит заместникът на местното крило на групировката Абу Бакр ал Майнуки. Това беше първата успешна операция срещу висш бунтовник за продължаващите повече от десетилетие въстания в страната, отбелязва АП.