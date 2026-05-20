Внимание в тези 9 области: Бури, гръмотевици и градушки удрят Източна България

П редупреждение от първа степен – жълт код е обявен в девет области в Източна България. Предупреждението е за интензивни валежи и бурен вятър, сочи справка в сайта на НИМХ.
Жълт код е обявен за областите Силистра, Разград, Търговище, Добрич, Шумен, Варна (за обилни валежи и бурен вятър), Сливен, Ямбол и Бургас (замо за бурен вятър).
При жълт код за дъжд от НИМХ съветват: Бъдете внимателни за възможност от локални наводнения, малко на брой. Възможно е да се наложи прекъсване на дейности на открито. Затруднения при шофиране заради намалена видимост и аквапланинг.
При жълт код за вятър от НИМХ съветват: Бъдете внимателни за летящи във въздуха предмети. По тази причина са възможни локални нарушения на обичайните дейности на открито.
Прогноза за сряда, 20 май
През нощта облачността ще бъде предимно значителна. В южната половина от страната валежите придружени с гръмотевици ще отслабват и спират, но ще започнат в източните райони. Вятърът ще е слаб от запад-северозапад. Атмосферното налягане е и ще остане малко по-ниско от средното за месеца.
В сряда облачността ще е разкъсана, над източната половина от страната - предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. Около и след обяд на места в източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. До вечерта явленията ще обхванат и Централна България. Има условия за градушки. Ще духа до умерен, в източните райони до силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21° и 26°, в района на София – около 21°.
В планините облачността ще е променлива, по-често – значителна, купеста и купесто-дъждовна. Главно около и след пладне ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен до силен вятър от север. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра – около 6°.
Над Черноморието облачността ще бъде предимно значителна, около и след обяд – купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Има условия за градушки. Ще духа умерен до силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат 14°-15°. Температурата на морската вода е между 14° и 17°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.
Слънцето в София изгрява в 6 ч. и залязва в 20 ч. и 47 мин. Продължителност на деня: 14 ч. и 47 мин. Луната в София изгрява в 9 ч. и 08 мин. и залязва в 00 ч. и 21 мин. Фаза на Луната: три дни след новолуние.
И през следващите дни облачността ще е по-често значителна, на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. В четвъртък ще са главно в Източна България и планините, а в петък в цялата страна. Вятърът ще е до умерен от северозапад. Максималните температури в четвъртък ще бъдат между 22° и 27°, в петък ще са с градус-два по-ниски.