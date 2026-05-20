Внимание в тези 9 области: Бури, гръмотевици и градушки удрят Източна България

П редупреждение от първа степен – жълт код е обявен в девет области в Източна България. Предупреждението е за интензивни валежи и бурен вятър, сочи справка в сайта на НИМХ.

Жълт код е обявен за областите Силистра, Разград, Търговище, Добрич, Шумен, Варна (за обилни валежи и бурен вятър), Сливен, Ямбол и Бургас (замо за бурен вятър).

При жълт код за дъжд от НИМХ съветват: Бъдете внимателни за възможност от локални наводнения, малко на брой. Възможно е да се наложи прекъсване на дейности на открито. Затруднения при шофиране заради намалена видимост и аквапланинг.

При жълт код за вятър от НИМХ съветват: Бъдете внимателни за летящи във въздуха предмети. По тази причина са възможни локални нарушения на обичайните дейности на открито.

Областите, с обявен жълт код за сряда, 20 май Източник: НИМХ

Прогноза за сряда, 20 май

През нощта облачността ще бъде предимно значителна. В южната половина от страната валежите придружени с гръмотевици ще отслабват и спират, но ще започнат в източните райони. Вятърът ще е слаб от запад-северозапад. Атмосферното налягане е и ще остане малко по-ниско от средното за месеца.

В сряда облачността ще е разкъсана, над източната половина от страната - предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. Около и след обяд на места в източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. До вечерта явленията ще обхванат и Централна България. Има условия за градушки. Ще духа до умерен, в източните райони до силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21° и 26°, в района на София – около 21°.

В планините облачността ще е променлива, по-често – значителна, купеста и купесто-дъждовна. Главно около и след пладне ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен до силен вятър от север. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра – около 6°.

Над Черноморието облачността ще бъде предимно значителна, около и след обяд – купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Има условия за градушки. Ще духа умерен до силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат 14°-15°. Температурата на морската вода е между 14° и 17°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

Прогнозни температури на НИМХ за сряда, 20 май Източник: НИМХ

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и залязва в 20 ч. и 47 мин. Продължителност на деня: 14 ч. и 47 мин. Луната в София изгрява в 9 ч. и 08 мин. и залязва в 00 ч. и 21 мин. Фаза на Луната: три дни след новолуние.

И през следващите дни облачността ще е по-често значителна, на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. В четвъртък ще са главно в Източна България и планините, а в петък в цялата страна. Вятърът ще е до умерен от северозапад. Максималните температури в четвъртък ще бъдат между 22° и 27°, в петък ще са с градус-два по-ниски.