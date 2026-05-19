Британски министър иска обратно в ЕС

Б ританският министър по търговията Крис Брайънт заяви, че се надява Великобритания един ден отново да се присъедини към Европейския съюз — пореден знак, че страната може да навлезе в нов вътрешнополитически спор около Брекзит.

„Брекзит донесе огромни проблеми за британската икономика“, каза Брайънт в интервю пред АФП в Европейския парламент в Страсбург на фона на политическото напрежение във Великобритания, където премиерът Киър Стармър е изправен пред призиви да се оттегли.

Великобритания се готви за презареждане в отношенията с ЕС

Думите му идват след като британският министър на здравеопазването Уес Стрийтинг призова през уикенда страната отново да се присъедини към ЕС — позиция, която отново разпали дебата почти десет години след референдума през 2016 г.

Стармър се стреми към по-тесни отношения с Брюксел, но избягва да говори за повторно членство или връщане към единния европейски пазар.

Брайънт обаче отиде по-далеч: „Надявам се в рамките на живота ми Великобритания отново да бъде приета в сърцето на Европа — напълно и стабилно като член на Европейския съюз“.

64-годишният министър все пак подчерта, че подобен сценарий не е близо.

„Няма да го направим това още това лято“, каза той.

Британските предприемачи искат ЕС

По думите му след Брекзит около 16 000 британски компании са спрели да изнасят за Европа, а напускането на ЕС е било „автогол“ за страната.

Министърът подчерта, че въпреки усилията на Лондон да разширява търговските си връзки със страни като Южна Корея, Турция и Швейцария, почти половината от британската търговия все още е свързана с ЕС.

„Нито един от тези партньори не може да компенсира 47-те процента търговия, които имаме с Европейския съюз“, каза той.

От окончателното напускане на ЕС през 2020 г. малко британски политици публично поставяха въпроса за евентуално връщане в блока, заради дълбокото политическо разделение, предизвикано от Брекзит.

Лидерът на „Реформирай Обединеното кралство“ Найджъл Фараж вече разкритикува изказванията на Стрийтинг, обвинявайки го, че иска да „влачи“ Великобритания обратно към ЕС.