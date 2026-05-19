Британски министър иска обратно в ЕС

Почти половината от британската търговия все още е свързана с ЕС

19 май 2026, 22:29
Б ританският министър по търговията Крис Брайънт заяви, че се надява Великобритания един ден отново да се присъедини към Европейския съюз — пореден знак, че страната може да навлезе в нов вътрешнополитически спор около Брекзит.

„Брекзит донесе огромни проблеми за британската икономика“, каза Брайънт в интервю пред АФП в Европейския парламент в Страсбург на фона на политическото напрежение във Великобритания, където премиерът Киър Стармър е изправен пред призиви да се оттегли.

Думите му идват след като британският министър на здравеопазването Уес Стрийтинг призова през уикенда страната отново да се присъедини към ЕС — позиция, която отново разпали дебата почти десет години след референдума през 2016 г.

Стармър се стреми към по-тесни отношения с Брюксел, но избягва да говори за повторно членство или връщане към единния европейски пазар.

Брайънт обаче отиде по-далеч: „Надявам се в рамките на живота ми Великобритания отново да бъде приета в сърцето на Европа — напълно и стабилно като член на Европейския съюз“.

64-годишният министър все пак подчерта, че подобен сценарий не е близо.

„Няма да го направим това още това лято“, каза той.

По думите му след Брекзит около 16 000 британски компании са спрели да изнасят за Европа, а напускането на ЕС е било „автогол“ за страната.

Министърът подчерта, че въпреки усилията на Лондон да разширява търговските си връзки със страни като Южна Корея, Турция и Швейцария, почти половината от британската търговия все още е свързана с ЕС.

„Нито един от тези партньори не може да компенсира 47-те процента търговия, които имаме с Европейския съюз“, каза той.

От окончателното напускане на ЕС през 2020 г. малко британски политици публично поставяха въпроса за евентуално връщане в блока, заради дълбокото политическо разделение, предизвикано от Брекзит.

Лидерът на „Реформирай Обединеното кралство“ Найджъл Фараж вече разкритикува изказванията на Стрийтинг, обвинявайки го, че иска да „влачи“ Великобритания обратно към ЕС.

Брекзит Повторно присъединяване към ЕС Британска икономика
