„Разпространява се по-бързо, отколкото мислехме“: СЗО с плашещо предупреждение за ебола

Х ората, живеещи в близост до епицентъра на епидемията от ебола, която вече отне живота на 131 души, споделиха пред BBC News своя страх, докато представител на Световната здравна организация (СЗО) предупреди, че случаите може да се разпространяват по-бързо, отколкото се смяташе първоначално.

Мъж от провинция Итури в Демократична република Конго (ДР Конго), която е епицентър на заразата, сподели, че инфектираните умират „много бързо“, и добави: „Ебола ни измъчва“.

Официални лица заявиха, че към вторник в ДР Конго има съмнения за над 513 случая, докато в съседна Уганда вече има един починал човек. Д-р Ан Ансиа от СЗО обясни пред BBC, че колкото повече агенцията разследва епидемията, толкова по-ясно става, че случаите са се разпространили и в други райони.

Математическо моделиране на Центъра за глобален анализ на инфекциозните заболявания (MRC) в Лондон, публикувано в понеделник, предполага, че има „значително“ недоотчитане на болните и не изключва вероятността реалният брой на случаите вече да е надхвърлил 1000.

Изследването показва, че настоящата епидемия е „по-мащабна от официално установеното“ и че нейният „истински размер остава несигурен“.

Мъж, който разговаря с BBC News и се представи като Бигбой, сподели, че хората са „наистина уплашени“ и правят каквото могат, за да се защитят. Той обясни, че местните вземат предпазни мерки, като например да мият ръцете си с чиста вода, но добави, че би искал да имат достъп и до други защитни средства, като например предпазни маски.

Друг жител на Итури, Алфред Гиза, каза, че хората в общността са наясно с заплахата и чакат да получат маски, за да се предпазят, но призна, че не би знаел какво да прави, ако член на семейството му или приятел се зарази с болестта.

Червеният кръст предупреди, че ебола може да ескалира бързо, ако случаите не бъдат идентифицирани навреме, ако общностите нямат достатъчно информация и ако здравните системи са претоварени. От организацията добавиха, че „виждаме всички тези условия“ в настоящата епидемия.

Във вторник президентът на ДР Конго Феликс Чисекеди призова за „спокойствие“ и прикани конгоанските граждани да останат бдителни, след като проведе кризисна среща в понеделник вечерта.

Ръководителят на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус, който миналата седмица обяви епидемията за извънредна ситуация от международно значение, заяви, че е „дълбоко загрижен за мащаба и скоростта на епидемията“.

Има опасения, че епидемията може да е вилняла в продължение на няколко седмици, преди да бъде засечена за първи път на 24 април.

За момента няма ваксина срещу конкретния щам на вируса ебола, който предизвиква последния скок на случаите, но СЗО оценява дали други медикаменти биха могли да осигурят защита.

Д-р Ансиа заяви, че конгоанската провинция Итури е „зона с много ниска сигурност и огромно движение на населението“, което затруднява агенцията да разследва и да помогне за овладяването на болестта. Тя продължи: „Колкото повече разследваме тази епидемия, толкова повече осъзнаваме, че тя вече се е разпространила поне малко отвъд границата, както и в други провинции“.

Заразата е достигнала и до провинция Южно Киву, където населението от години е засегнато от тежка хуманитарна криза, добави тя. Регистриран е случай и в Гома – най-големия град в източната част на ДР Конго с население от около 850 000 души, който в момента се намира под контрола на подкрепяни от Руанда бунтовници.

Високите нива на несигурност в няколко провинции означават, че хората се местят често, което увеличава риска и разпространението на вируса, посочи тя.

Редица африкански държави предприемат предпазни мерки, като затягат контрола по границите си и подготвят здравните си заведения. Съседна Руанда затвори границите си с ДР Конго, а Уганда призова гражданите си да избягват прегръдките и ръкостисканията.

Американски гражданин, за когото се смята, че е лекарят от мисионерска група Питър Стафорд, се евакуира от ДР Конго, след като е развил симптоми през уикенда. Здравното министерство на Германия съобщи за BBC, че американският гражданин се транспортира към страната за лечение.

Центровете за контрол и превенция на заболяванията на САЩ (CDC) заявиха, че работят по евакуацията на поне още шестима американци, които са били изложени на контакт с вируса.

СЗО и други агенции работят съвместно с правителствата и местните общности в опит да спрат разпространението на вируса, като призовават жителите да спазват превантивните мерки и незабавно да се съобщават в най-близкото здравно заведение, ако изпитат някакви симптоми.