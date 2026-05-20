Над 53 000 зрелостници се явяват на матура по БЕЛ

Максималният брой точки от изпита е 100

20 май 2026, 06:50
И зпитният вариант за държавния зрелостен изпит по български език и литература ще бъде генериран днес, 20 май, от 5 859 375 възможни комбинации. Тегленето ще е рано сутринта в залата на петия етаж в Министерството на образованието и науката (МОН), съобщи пресцентърът на ведомството.

За матурата по БЕЛ са ангажирани 13 800 квестори. Зрелостниците са разпределени в 783 училища и 4320 изпитни зали. Началото на изпита е в 8:30 часа, но учениците трябва да бъдат в училищата поне 30 минути по-рано. Необходимо е да носят документ за самоличност и служебната си бележка за допускане до изпита, която може да е и на електронен носител.

Няма промяна във формата на теста за държавния зрелостен изпит по български език и литература. Изпитът включва 41 задачи, от които 22 с избираем отговор, 16 задачи със свободен отговор, две с разширен свободен отговор и задача за създаване на аргументативен текст (интерпретативно съчинение или есе).

Матурата проверява знанията и уменията по граматика, правопис, лексика, способност за създаване на текст и за извличане на информация.

Максималният брой точки от изпита е 100, информират от МОН.

Идентификационната бланка с личните данни на зрелостниците ще е свързана с първия лист за отговори и няма нужда да я отделят и слагат допълнително в малко пликче, което после заедно с изпитната си работа да поставят в големия плик. Същата процедура ще се приложи и за националното външно оценяване след седми клас, съобщиха през миналата седмица на пресконференция от Министерството на образованието и науката. 

Решението е взето миналата година. В началото на 2026 г. директорите на училищата, чрез Регионалните управления на образованието, са информирани и системата е подготвена, защото тази процедура се прилага от няколко години за националното външно оценяване в четвърти и в десети клас, поясниха тогава от МОН.

Според МОН промяната не носи никакъв риск от нарушаване на анонимността на изпитните работи, защото в процеса на сканирането при оценителите отива само листът за отговори и когато работата е оценена, се извършва идентификацията чрез единния баркод. Оценителите нямат информация чия изпитна работа проверяват, а в същото време се избягва съхраняването, рязането на малките пликчета и сканирането на идентификационната бланка, което облекчава административните процедури, скъсява се и се улеснява процесът.

Подадените заявления за явяване на задължителната матура по български език и литература са над 53 000.

В рамките на майската сесия МОН ще организира 88 отделни държавни зрелостни изпита. На тях, както и досега, ще се използва химикал, който пише с черен цвят.

Резултатите от държавните зрелостни изпити ще бъдат обявени до 11 юни, а след това в тридневен срок зрелостниците могат да се запознаят с оценените си изпитни работи в училищата, в които са положили матурите. Както и досега, ще могат да се коригират само технически грешки. Остава и възможността за явяване на изпит за по-висока оценка по реда на държавните зрелостни изпити при желание от страна на зрелостника. Този резултат не променя оценката в дипломата, но може да послужи за целите на кандидатстване във висше училище, обясниха от образователното министерство.

Източник: БТА, Димитрина Ветова    
Държавен зрелостен изпит Български език и литература Матура МОН Зрелостници Изпитни процедури Формат на изпита Оценяване Кандидатстване Квестори
Как да оживеем при среща с мечка? Простата поза, която спасява от тежки травми

Как да оживеем при среща с мечка? Простата поза, която спасява от тежки травми

Любопитно Преди 43 минути

Ново японско научно изследване предлага изненадващо прости, но потенциално животоспасяващи стратегии за справяне с внезапна среща с мечка

САЩ нанесоха удари в Нигерия срещу "Ислямска държава"

САЩ нанесоха удари в Нигерия срещу "Ислямска държава"

Свят Преди 8 часа

При ударите са убити 175 души

Кой е fred again и защо Дара "вербува" цяла София за колаборация с него

Кой е fred again и защо Дара "вербува" цяла София за колаборация с него

Любопитно Преди 10 часа

Скандал, протести и оставка в Молдова след "Евровизия"

Скандал, протести и оставка в Молдова след "Евровизия"

Свят Преди 11 часа

Критиците също изразиха възмущение, че журито не е присъдило точки на украинското участие в конкурса

Путин пристигна в Китай

Путин пристигна в Китай

Свят Преди 12 часа

Потвърждението за посещението на Путин дойде само часове след края на визитата на Тръмп в петък

Бангаранга в София, празнуваме победата на Дара

Бангаранга в София, празнуваме победата на Дара

Любопитно Преди 13 часа

От полицията призоваха желаещите да присъстват на събитието да не носят със себе стъклени бутилки, пиротехнически изделия, хладни и огнестрелни оръжия

Отговориха на опита за присвояване на Bangaranga

Отговориха на опита за присвояване на Bangaranga

България Преди 13 часа

Върху текста, заглавието и всички защитими елементи на произведението още през 2023 са възникнали надлежни авторски права

Вирус Ебола

„Разпространява се по-бързо, отколкото мислехме“: СЗО с плашещо предупреждение за ебола

Свят Преди 13 часа

Има опасения, че епидемията може да е вилняла в продължение на няколко седмици, преди да бъде засечена за първи път на 24 април

Снимката е архивна

Путин се нуждае от помощта на Си: 3 неща, което Русия спешно иска от Китай

Свят Преди 14 часа

Отслабен от 5 години война и срив на икономиката до 0.4%, руският президент търси спасителен пояс в Пекин за блокирания мегапроект „Силата на Сибир 2“

КЗК предложи 23 антикризисни мерки за горивата

КЗК предложи 23 антикризисни мерки за горивата

България Преди 14 часа

КЗК: Изпълнителната власт е приложила подход за отлагане, а не за предотвратяване на „ценовата спирала“

Поколението Z призна: Не можем без AI, но ни прави глупави

Поколението Z призна: Не можем без AI, но ни прави глупави

Свят Преди 14 часа

Според ново глобално проучване на работното място, много служители от поколението Z отчитат силна зависимост от инструментите с изкуствен интелект и изразяват нарастващи опасения, че същите те могат да отслабят уменията им и бъдещите им перспективи за работа

Откриха огромно количество сексуално насилие над деца у двама мъже

Откриха огромно количество сексуално насилие над деца у двама мъже

България Преди 14 часа

В съдържанието има деца на възраст до 10–12 години

Излюпиха първите пилета от изцяло изкуствено яйце, експерти са скептични

Излюпиха първите пилета от изцяло изкуствено яйце, експерти са скептични

Свят Преди 14 часа

Биотехнологичният стартъп Colossal Biosciences обяви огромен пробив по пътя към възкресяването на изчезналата гигантска птица моа, но научната общност остава скептична

Картина на Джаксън Полък беше продадена за рекордните 181 милиона долара

Картина на Джаксън Полък беше продадена за рекордните 181 милиона долара

Любопитно Преди 15 часа

Платното „Номер 7А, 1948 г.“ от колекцията на медийния магнат С. И. Нюхаус се превърна в най-скъпата творба на американския експресионист, продавана някога на търг. На събитието в Ню Йорк милионни рекорди счупиха още Бранкузи, Ротко и Миро

„Дяволът носи Прада 2" мина милион евро приходи в България

„Дяволът носи Прада 2“ мина милион евро приходи в България

България Преди 15 часа

На второ място остава биографичният филм „Майкъл“

NOVA записа рекорден сезон на „Като две капки вода"

NOVA записа рекорден сезон на „Като две капки вода“

Любопитно Преди 15 часа

Четиринадесетият сезон на любимото телевизионно шоу е привличал средно около половината от зрителите в активна възраст (18-59 г.)

