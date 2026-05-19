Кой е fred again и защо Дара "вербува" цяла София за колаборация с него

Бангаранга в София, празнуваме победата на Дара
П ри посрещането ѝ тази вечер на пл. "Княз Александър I" в София, българската звезда Дара призова многохилядното множество да вдигне ръце и си направи селфи с хората, държейки плакат, на който пишеше "fred again, LET'S COLAB" (fred again, нека да работим заедно - бел. ред.)

"Искам да ви кажа, че Bangaranga e песента, която е влязла в глобалните класации", заяви Дара преди това под бурните аплодисменти на множеството и призова хората да слушат песента в официалните платформи, за да може тя да влезе и в класацията на "Билборд" и да стане световен хит.

Бангаранга в София, празнуваме победата на Дара

После младата певица, която безапелационно спечели тазгодишното издание на песенния конкурс "Евровизия" се обърна към камерата зад нея и каза на английски: "Здрасти, Фред, аз съм Дара от България и всички ние искаме да те помолим нещо", и после вдигна плаката с надписа. 

Въпросът: "Кой е Фред?", стана водещ в социалните мрежи веднага след събитието. Дара подготвяше почвата още от предния ден, когато сподели стори с видео на живо от участие на fred again.., Underworld и Mike Skinner. Тя призова своите последователи: "Можете ли да ми направите услуга? Искам да направя песен с тези легенди. Тагнете ме в коментарите, за да увеличим възможността това да се случи".

Феновете откликнаха светкавично, превръщайки социалните профили на продуцента в сцена за български призиви, като: "Нуждаем се от колаборация". 

Кой стои зад псевдонима fred again?

Fred again е Фредерик Гибсън, легендарен лондонски музикален продуцент, композитор и диджей, който е работил със звездите Ед Шийрън, Скриллекс, Браян Ино, Фоур Тет и Деми Ловато, а през 2020 г. беше обявен за Продуцент на годината на наградите BRIT. Най-младият носител на тази награда в историята.

Още на 16-годишна възраст Фред се присъединява към акапелна група в студиото на легендарния Брайън Ино, който става негов ментор. Следва серията албуми под името Actual Life. Те се превръщат в емблематични за пандемичния и постпандемичния периоди, защото успяват да уловят човешката изолация и копнежа за връзка чрез музика.

Неговото участие в поредицата Boiler Room през 2022 г. се превръща в едно от най-гледаните и обсъждани електронни изпълнения в YouTube, което затвърждава статута му на световна суперзвезда.

Стилът му се вписва перфектно в амбицията на Дара да изведе българската поп музика на световно ниво. Дали тази масирана дигитална кампания ще го впечатли, предстои да разберем, но едно е сигурно – Дара вече успешно използва инерцията от победата си на "Евровизия", за да отвори врати към елита на световната музика.

Кой е fred again и защо Дара "вербува" цяла София за колаборация с него

Дънди взриви "Капките" и грабна победата!

Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Куба предупреди САЩ с „кървава баня" при атака

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия"

