Удар срещу правомощията на Тръмп: Сенатът на САЩ подкрепи ключова резолюция по отношение на Иран

А мериканският Сенат снощи придвижи напред процедурата по резолюция за военните правомощия, която предвижда да бъде сложен край на войната с Иран, освен ако президентът Доналд Тръмп не получи разрешение от Конгреса на САЩ, предаде Ройтерс.

Сенатът прие резолюция за ограничаване на военните правомощия на Тръмп

Процедурната мярка за одобряване на резолюцията бе приета с 50 срещу 47 гласа, като четирима от съпартийците на Тръмп от Републиканската партия гласуваха заедно с всички демократи, с изключение на един, в подкрепа на резолюцията. Трима републиканци не участваха в гласуването.

Резултатът представлява победа за законодателите, които твърдят, че Конгресът, а не президентът, трябва да има правомощията да изпраща американските войски да воюват, както е записано в американската конституция, отбелязва Ройтерс. Въпреки това процедурната мярка беше само първата стъпка от законодателния процес и резолюцията все още предстои да премине значителни препятствия, преди евентуално да влезе в сила.

Дори ако в крайна сметка бъде приета от 100-членния Сенат, резолюцията след това ще трябва да бъде одобрена и от контролираната от републиканците Камара на представителите, и да събере две трети мнозинство както в Камарата, така и в Сената, за да преодолее очакваното вето на Тръмп.

Сенаторът демократ Тим Кейн от Вирджиния, който е вносител на резолюцията, заяви, че

настоящото прекратяване на огъня предлага на Тръмп идеална възможност да изложи аргументите си пред Конгреса, тъй като президентът заяви, че Техеран е направил ново предложение за прекратяване на войната между САЩ и Израел, която започна на 28 февруари.

Републиканците на Тръмп блокираха седем предишни опита за приемане на подобни резолюции в Сената.

Те също така блокираха три резолюции за военните правомощия на президента в Камарата на представителите.