Удар срещу правомощията на Тръмп: Сенатът на САЩ подкрепи ключова резолюция по отношение на Иран

Процедурната мярка бе приета с 50 срещу 47 гласа

20 май 2026, 08:05
Нов световен ред? Какво си казаха Путин и Си на историческата среща в Пекин
Доналд Тръмп бил "на час" от вземането на решение за атака срещу Иран
Проучване: Размерът на талията се оказа ключов за това колко тежко протича менопаузата
Путин пристигна в Китай
Путин се нуждае от помощта на Си: 3 неща, които Русия спешно иска от Китай
Politico: Да, Тръмп наистина може да атакува Куба
Черна статистика: Жертвите на Ебола в Конго растат, вирусът повали и американски лекари
Маскиран като емоджи американец нахлу при маймунката Пънч

А мериканският Сенат снощи придвижи напред процедурата по резолюция за военните правомощия, която предвижда да бъде сложен край на войната с Иран, освен ако президентът Доналд Тръмп не получи разрешение от Конгреса на САЩ, предаде Ройтерс.

Процедурната мярка за одобряване на резолюцията бе приета с 50 срещу 47 гласа, като четирима от съпартийците на Тръмп от Републиканската партия гласуваха заедно с всички демократи, с изключение на един, в подкрепа на резолюцията. Трима републиканци не участваха в гласуването.

Резултатът представлява победа за законодателите, които твърдят, че Конгресът, а не президентът, трябва да има правомощията да изпраща американските войски да воюват, както е записано в американската конституция, отбелязва Ройтерс. Въпреки това процедурната мярка беше само първата стъпка от законодателния процес и резолюцията все още предстои да премине значителни препятствия, преди евентуално да влезе в сила.

Законът за 60-те дни и войната на Доналд Тръмп: Какво ще се случи

Дори ако в крайна сметка бъде приета от 100-членния Сенат, резолюцията след това ще трябва да бъде одобрена и от контролираната от републиканците Камара на представителите, и да събере две трети мнозинство както в Камарата, така и в Сената, за да преодолее очакваното вето на Тръмп.

Сенаторът демократ Тим Кейн от Вирджиния, който е вносител на резолюцията, заяви, че

настоящото прекратяване на огъня предлага на Тръмп идеална възможност да изложи аргументите си пред Конгреса, тъй като президентът заяви, че Техеран е направил ново предложение за прекратяване на войната между САЩ и Израел, която започна на 28 февруари.

Републиканците на Тръмп блокираха седем предишни опита за приемане на подобни резолюции в Сената.

Те също така блокираха три резолюции за военните правомощия на президента в Камарата на представителите.

Източник: БТА, Владимир Арангелов    
Дънди взриви "Капките" и грабна победата!

Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“

Дронове атакуваха промишлени райони в Ставрополския край на Русия

Свят Преди 5 минути

Междувременно 11 души са били ранени в Украйна, след като Русия е нанесла удари по град Днипро и Сумска област

Огромен скандал разтърси фестивала в Кан

Любопитно Преди 6 минути

Жулиет Бинош е сред кинодейците, заявили позиция

Нов депутат от "Прогресивна България" положи клетва

България Преди 13 минути

Месут Ердинч Рушид заема мястото на Илин Димитров

САЩ задържаха свързан с Иран петролен танкер в Индийския океан

Свят Преди 26 минути

Топ 8 бързи начина да спрете хълцането у дома

Любопитно Преди 38 минути

Хълцането обикновено отшумява само, без никакво лечение. Ако продължи повече от два дни, трябва да посетите лекар. Вижте какви са причините за хълцането и как да го спрем

Google приветства началото на агентската ера на Gemini

Технологии Преди 39 минути

Интернет гигантът обяви множество актуализации в практически всички свои основни продукти и общото между тях е изкуственият интелект. Всички функции поумняват, а Gemini получава централна роля в управлението им и интерактивността

Наръчник за оцеляване: Какво да правим по време на гръмотевична буря

България Преди 40 минути

Влизането в ролята на страничен наблюдател на подобно светлинно шоу може да бъде хипнотизиращо, но истината е, че гръмотевичните бури са сред най-непредвидимите и опасни атмосферни явления на планетата

Тежка катастрофа в Ямболско, загина шофьор

България Преди 47 минути

По първоначални данни лек автомобил е напуснал платното за движение и се е преобърнал в крайпътна нива

Разследване на Reuters: Китай е обучавал руски войници за фронта в Украйна

Свят Преди 1 час

Разкритието повдига нови въпроси относно ролята на Пекин във войната и потенциално подкопава твърденията му за неутралитет. Констатациите могат да увеличат натиска върху Китай и да оформят отговора на САЩ и техните съюзници

Гръцкият бизнесмен Йоаким Каламарис: Бях "поръчан", на моя визитка пишеше "Очистете го"

България Преди 1 час

Той разкри какво се случва днес по казуса с изнудването, на което е бил подложен, и сигналите, които е подал

Делото срещу бившата полицайка Симона Радева продължава на втора инстанция

България Преди 2 часа

Тя е обвинена, че е помогнала на Георги Семерджиев да се укрие след тежката катастрофа на бул. „Черни връх“

Временната комисия в НС обсъжда промените в правилника на парламента

България Преди 2 часа

Очаква се да бъдат обсъдени предложенията на „Прогресивна България”

Над 53 000 зрелостници се явяват на матура по БЕЛ

България Преди 2 часа

Максималният брой точки от изпита е 100

Как да оживеем при среща с мечка? Простата поза, която спасява от тежки травми

Любопитно Преди 3 часа

Ново японско научно изследване предлага изненадващо прости, но потенциално животоспасяващи стратегии за справяне с внезапна среща с мечка

20 май: Космическото чудо, което уплаши България през 1874 г.

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

САЩ нанесоха удари в Нигерия срещу "Ислямска държава"

Свят Преди 10 часа

При ударите са убити 175 души

