Иран напусна преговорите със САЩ

И ран е уведомил пакистанските посредници, че повече няма да води преговори със САЩ за прекратяване на огъня, съобщава "Ню Йорк Таймс" позовавайки се на трима високопоставени ирански служители.

Техеран прекрати участието си в преговорите за прекратяване на военните действия, след като американският президент Доналд Тръмп заплаши да унищожи "цяла цивилизация" тази нощ, а САЩ нанесоха удари по военни обекти на иранския остров Харг, предава "Фокус".

"Уострийт Джърнъл" потвърждава, че Иран е прекъснал комуникациите със САЩ заради заплахата на Тръмп, като не е ясно дали преговорите ще бъдат възобновени преди да изтече ултиматумът на американския президент.

Тръмп заплаши да унищожи Иран за 4 часа

Представителят на Иран в ООН заяви, че Техеран напълно отхвърля временно прекратяване на огъня и иска да установи траен мир и да получи проверими гаранции, че подобна война няма да се повтори, предава "Ал-Джазира".

Относно заплахата на Тръмп за унищожаване на иранската "цивилизация", говорителят на иранското външно министерство каза, че в крайна сметка силата на цивилизованата нация ще надделее над логиката на грубата военна сила.

"Бяхме много оптимистични относно преговорите преди понеделник вечерта", заяви пакистанският външен министър Ишак Дар, добавяйки, че Иран и САЩ са се споразумели за посредничеството на Пакистан, като и двете страни са приели преговорите да се проведат в Исламабад.

Тръмп неколкократно предупреди, че САЩ ще нанесат удари по електроцентрали, мостове и друга инфраструктура в Иран, ако Техеран не сключи споразумение за примирие или не отвори Ормузкия проток.

На 5 април той заяви, че Иран има срок до вторник, 20:00 часа източно американско време, за да сключи споразумение за примирие (03:00 часа на 8 април българско време).

Тръмп: Цяла цивилизация ще умре тази вечер

От Техеран в отговор на заплахите са заявили, че в случай на по-нататъшни удари по инфраструктурата на Иран "портите на ада" ще се отворят за САЩ и Израел.

Според Си Ен Ен Иран е категоричен, че ще отвори напълно Ормузкия проток едва след като страната получи компенсация за финансовите загуби, причинени от атаките на САЩ и Израел.

Междувременно арабските страни се готвят за ударите срещу Иран, обещани от Тръмп. Кувейт предупреди жителите да не напускат домовете, като "предпазна мярка". А Бахрейн обяви, че затваря главното си пристанище Халифа бин Салман.