Иран напусна преговорите със САЩ

Техеран заплаши, че "портите на ада" ще се отворят за САЩ и Израел

7 април 2026, 21:17
Източник: iStock/GettyImages

И ран е уведомил пакистанските посредници, че повече няма да води преговори със САЩ за прекратяване на огъня, съобщава "Ню Йорк Таймс" позовавайки се на трима високопоставени ирански служители.

Техеран прекрати участието си в преговорите за прекратяване на военните действия, след като американският президент Доналд Тръмп заплаши да унищожи "цяла цивилизация" тази нощ, а САЩ нанесоха удари по военни обекти на иранския остров Харг, предава "Фокус".

"Уострийт Джърнъл" потвърждава, че Иран е прекъснал комуникациите със САЩ заради заплахата на Тръмп, като не е ясно дали преговорите ще бъдат възобновени преди да изтече ултиматумът на американския президент.

Тръмп заплаши да унищожи Иран за 4 часа

Представителят на Иран в ООН заяви, че Техеран напълно отхвърля временно прекратяване на огъня и иска да установи траен мир и да получи проверими гаранции, че подобна война няма да се повтори, предава "Ал-Джазира".

Относно заплахата на Тръмп за унищожаване на иранската "цивилизация", говорителят на иранското външно министерство каза, че в крайна сметка силата на цивилизованата нация ще надделее над логиката на грубата военна сила.

"Бяхме много оптимистични относно преговорите преди понеделник вечерта", заяви пакистанският външен министър Ишак Дар, добавяйки, че Иран и САЩ са се споразумели за посредничеството на Пакистан, като и двете страни са приели преговорите да се проведат в Исламабад.

Тръмп неколкократно предупреди, че САЩ ще нанесат удари по електроцентрали, мостове и друга инфраструктура в Иран, ако Техеран не сключи споразумение за примирие или не отвори Ормузкия проток.

На 5 април той заяви, че Иран има срок до вторник, 20:00 часа източно американско време, за да сключи споразумение за примирие (03:00 часа на 8 април българско време).

Тръмп: Цяла цивилизация ще умре тази вечер

От Техеран в отговор на заплахите са заявили, че в случай на по-нататъшни удари по инфраструктурата на Иран "портите на ада" ще се отворят за САЩ и Израел.

Според Си Ен Ен Иран е категоричен, че ще отвори напълно Ормузкия проток едва след като страната получи компенсация за финансовите загуби, причинени от атаките на САЩ и Израел.

Междувременно арабските страни се готвят за ударите срещу Иран, обещани от Тръмп. Кувейт предупреди жителите да не напускат домовете, като "предпазна мярка". А Бахрейн обяви, че затваря главното си пристанище Халифа бин Салман.

Източник: Фокус, Al Jazeera, NYT, WSJ    
КС се произнесе за срока за и. ф. главен прокурор

КС се произнесе за срока за и. ф. главен прокурор

Иран напусна преговорите със САЩ

Иран напусна преговорите със САЩ

Тръмп: Цяла цивилизация ще умре тази вечер

Тръмп: Цяла цивилизация ще умре тази вечер

Китай и Русия наложиха вето в ООН на резолюция за Ормузкия проток

Китай и Русия наложиха вето в ООН на резолюция за Ормузкия проток

Кои дентални услуги покрива НЗОК и колко трябва да доплатим

Кои дентални услуги покрива НЗОК и колко трябва да доплатим

pariteni.bg
Тийнейджърите не само пишат съобщения, а правят и TikTok видеа, докато шофират

Тийнейджърите не само пишат съобщения, а правят и TikTok видеа, докато шофират

carmarket.bg
„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт
Ексклузивно

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Преди 8 часа
<p>Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран</p>
Ексклузивно

Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

Преди 8 часа
<p>В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?</p>
Ексклузивно

В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Преди 11 часа
<p>Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?</p>
Ексклузивно

Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

Преди 10 часа
Иран освободи френски граждани

Иран освободи френски граждани

Свят Преди 2 часа

А „Катаиб Хизбула“ освободи американската журналистка Шели Китълсън

Дават над 100 млн. евро за подпомагане на транспортния сектор

Дават над 100 млн. евро за подпомагане на транспортния сектор

България Преди 2 часа

Горивата са много голямо разходно перо за целия транспортен сектор

Залеза на Земята заснеха от "Артемида II"

Залеза на Земята заснеха от "Артемида II"

Любопитно Преди 2 часа

Корабът се приближи на 6550 км от лунната повърхност

Забраниха на Кание Уест да стъпва във Великобритания

Забраниха на Кание Уест да стъпва във Великобритания

Свят Преди 3 часа

Планирани са негови концерти на 6 юни в „Гелредом“ в Арнем, Нидерландия, както и на 11 юни на стадион „Велодром“ в Марсилия

350-тонен кран падна в Белград

350-тонен кран падна в Белград

Свят Преди 4 часа

Един човек е загинал, а други трима работници са ранени

Откриха вещи на изчезналата жена от Ръжена

Откриха вещи на изчезналата жена от Ръжена

България Преди 4 часа

Следите сочат, че тя се върнала към селото

Накратко: Доналд Тръмп с ултиматум към Техеран – енергийната мрежа на Иран под прицел

Накратко: Доналд Тръмп с ултиматум към Техеран – енергийната мрежа на Иран под прицел

Свят Преди 5 часа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи директна заплаха за пълно унищожение на ключови ирански електроцентрали и инфраструктура, ако Ормузкият проток не бъде отворен незабавно

<p>ЕК с позиция за ултиматума на Тръмп към Иран</p>

Европейската комисия с позиция за ултиматума на Тръмп към Иран

Свят Преди 5 часа

ЕК: Дипломацията е отговорът

Янкулов предложи дисциплинарно производство срещу Русинова

Янкулов предложи дисциплинарно производство срещу Русинова

България Преди 5 часа

Правосъдният министър успя да внесе предложението в рамките на днешния ден

<p>Пет ключови момента от полета на &quot;Артемис II&quot;</p>

Затъмнения на комуникацията, счупени рекорди и послание от миналото: Пет ключови момента от полета на "Артемис II"

Свят Преди 5 часа

Екипажът на капсулата "Орион" прекара емоционален ден, документирайки повърхността на Луната

Президентът на Куба Мигел Диас-Канел

„Да умреш за родината е живот“: Куба заплаши Тръмп с партизанска война

Свят Преди 5 часа

Иран постави условия за преговори

Иран постави условия за преговори

Свят Преди 6 часа

Техеран отхвърля възможността за споразумение за спиране на огъня със САЩ

Над 10 тона месо в незаконна кланица в Дебелец

Над 10 тона месо в незаконна кланица в Дебелец

България Преди 6 часа

БАБХ спря частично и дейността на месокомбинат в Свищов

Може ли наистина Иран да бъде „заличен“ за една нощ

Може ли наистина Иран да бъде „заличен“ за една нощ

Свят Преди 6 часа

Ето някои изчисления на военен анализатор за една хипотетична мисия

Волтова дъга удари мъж на влак в Кулата, спасяват го с хеликоптер

Волтова дъга удари мъж на влак в Кулата, спасяват го с хеликоптер

България Преди 6 часа

За случая е уведомена прокуратурата, а обстоятелствата около инцидента се изясняват

Мъж стреля с пистолет край деца в София

Мъж стреля с пистолет край деца в София

България Преди 6 часа

Мъжът е задържан за срок до 72 часа

Всичко от днес

От мрежата

Холандска овчарка и Белгийска Малиноа: по какво се различават

dogsandcats.bg

10 начина как да подготвите кучето си за настъпващата пролет

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски ще е водещ на „Априлци Рън”

sinoptik.bg
1

Слънцето изгрява за Цветница

sinoptik.bg

Лангвишинг: Психологическото състояние, за което никой не говори

Edna.bg

След инсулта: Диджей Марти G се връща на сцената

Edna.bg

Преди кръга в efbet Лига (29 кръг, 07.04.2026)

Gong.bg

Героите на кръга (28 кръг, 07.04.2026)

Gong.bg

Техеран ще предприеме „незабавни и ответни“ действия, ако Тръмп изпълни заплахите си за нападение

Nova.bg

НАСА показа „Залезът на Земята” през погледа на мисията „Артемис II” (СНИМКИ)

Nova.bg