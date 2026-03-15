Свят

Тръмп: Иран е готов за примирие, но условията не са достатъчно добри

Още преди десетина дни президентът на САЩ каза, че Иран "се е обадил" за сделка

15 март 2026, 13:27
Източник: AP/БТА

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран е готов да преговаря за прекратяване на войната, но Вашингтон засега не е склонен да сключи споразумение, тъй като предложените условия „не са достатъчно добри“.

В почти 30-минутно телефонно интервю за NBC News Тръмп каза, че Техеран иска сделка, но американската администрация ще приеме само „много солидни условия“. Президентът отказа да уточни какви точно биха били те, като добави единствено, че пълният отказ на Иран от ядрени амбиции би бил част от евентуално споразумение. Още преди десетина дни Тръмп каза, че Иран "се е обадил" за сделка. 

Тръмп: Иран е напълно победен и иска споразумение

Военната операция и ударите по остров Харг

Тръмп коментира и продължаващата военна операция срещу Иран, започнала преди две седмици със съвместни удари на САЩ и Израел. По думите му американските атаки срещу стратегическия остров Харг са унищожили по-голямата част от военната инфраструктура там.

Централното командване на САЩ съобщи, че са нанесени „прецизни удари“ по около 90 военни цели, включително складове за ракети и други съоръжения, като според официалните данни е била пощадена петролната инфраструктура.

Президентът заяви, че американските сили са унищожили значителна част от иранските ракети, дронове и производствени мощности за тях.

Тръмп: Иран се обажда на САЩ за споразумение

Сигурността на Ормузкия проток

Тръмп съобщи, че води разговори с други държави за осигуряване на сигурността в Ормузкия проток – стратегически морски коридор, през който преминава значителна част от световната търговия с петрол.

По думите му редица държави вече са заявили готовност да участват в операция за гарантиране на безопасността на корабоплаването, но той отказа да ги назове. В публикация в социалната мрежа „Трут Соушъл“ (Truth Social) президентът изрази надежда, че страни като Китай, Франция, Япония, Южна Корея и Великобритания ще изпратят военни кораби в региона.

Доналд Тръмп: Накрая няма да има кой да каже „предаваме се"

Съмнения за състоянието на новия върховен лидер на Иран

Тръмп постави под съмнение и състоянието на новия върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей, който пое властта след смъртта на баща си Али Хаменей при първите удари на конфликта.

Според президента не е ясно дали новият лидер е жив, тъй като не се е появявал публично след назначаването си и е публикувал само писмено изявление.

Тръмп: Спечелихме войната с Иран, но не искаме да си тръгваме преждевременно

Критики към Зеленски

В интервюто Тръмп отправи критики и към украинския президент Володимир Зеленски. Той заяви, че е „много по-трудно“ да се постигне споразумение с него за прекратяване на войната в Украйна, отколкото с руския президент Владимир Путин.

Тръмп също така потвърди, че част от санкциите върху руския петрол са временно облекчени, за да се смекчи рязкото поскъпване на петрола на световните пазари.

Тръмп за Иран: Никой не знае какво ще направя

Цени на петрола и бензина

Президентът отхвърли опасенията, че покачването на цените на горивата може да се отрази негативно на управляващите на предстоящите междинни избори. По думите му цените на бензина ще започнат да спадат след края на конфликта.

Според данни на „Газбъди“ (Gasbuddy) средната цена на бензина в САЩ се е повишила от около 2,94 долара за галон на 1 март до около 3,66 долара в средата на март.

Възможната роля на Русия

Попитан дали Русия предоставя разузнавателна информация на Иран, Тръмп отговори, че това е възможно, но не разполага с потвърждение. Той добави, че САЩ също предоставят информация на Украйна като част от усилията за прекратяване на войната между Киев и Москва.

Източник: БТА, Бойчо Попов    
Даниел Митов за случая „Петрохан“: Мълчах, за да не се политизира разследването

Даниел Митов за случая „Петрохан“: Мълчах, за да не се политизира разследването

Гюров: В рамките на месеца ще активираме мерките заради поскъпването на горивата

Гюров: В рамките на месеца ще активираме мерките заради поскъпването на горивата

Ескалация: САЩ призоваха гражданите си да напуснат Ирак незабавно

Ескалация: САЩ призоваха гражданите си да напуснат Ирак незабавно

Държавата дава помощи, а не работа за хората с увреждания

Държавата дава помощи, а не работа за хората с увреждания

pariteni.bg
7 очарователни кучета с къси крака

7 очарователни кучета с къси крака

dogsandcats.bg
Ексклузивно

"Мисията изпълнена?": Как грешките от Ирак през 2003 г. могат да се повторят в Иран

Преди 1 ден
Тръмп: Иран е напълно победен и иска споразумение
Ексклузивно

Тръмп: Иран е напълно победен и иска споразумение

Преди 1 ден
Обрат във времето: Студът се завръща следващата седмица, къде ще има сняг
Ексклузивно

Обрат във времето: Студът се завръща следващата седмица, къде ще има сняг

Преди 1 ден
14 март: Когато една цяла държава се превърна в детектив
Ексклузивно

14 март: Когато една цяла държава се превърна в детектив

Преди 1 ден
Последни новини

БСП представя листите си за изборите на 19 април

БСП представя листите си за изборите на 19 април

България Преди 1 час

Вече стана ясно, че Крум Зарков ще поведе тази в Бургас, както и в София - 24-ти МИР

Тръмп призова съюзниците да защитят Ормузкия проток, Южна Корея обмисля отговор

Тръмп призова съюзниците да защитят Ормузкия проток, Южна Корея обмисля отговор

Свят Преди 1 час

Поли Генова: Имаше дни, в които не можех да стана от леглото

Поли Генова: Имаше дни, в които не можех да стана от леглото

Любопитно Преди 3 часа

Певицата говори открито за труден период в живота си, за търсенето на професионална помощ и за пътя към възстановяването

<p>Отломки от украински дрон предизвикаха пожар в нефтено съоръжение в Русия</p>

Отломки от свален украински дрон предизвикаха пожар в нефтено съоръжение в Краснодарска област

Свят Преди 3 часа

Според предварителните данни няма жертви

Има ли риск от нова стачка в градския транспорт в София

Има ли риск от нова стачка в градския транспорт в София

България Преди 3 часа

Все още на дневен ред е и проблемът с недостига на над 300 шофьори

Страх и напрежение: Българите масово отменят екскурзии до Близкия изток и Азия

Страх и напрежение: Българите масово отменят екскурзии до Близкия изток и Азия

Свят Преди 4 часа

Какво трябва да знаем обаче за застраховката „Отмяна на пътуване“

Великобритания дава до 40 000 паунда на мигранти, ако напуснат страната

Великобритания дава до 40 000 паунда на мигранти, ако напуснат страната

Свят Преди 4 часа

Нов пилотен план на правителството цели да намали разходите за настаняване на кандидати за убежище

<p>Днес е важен ден за вярващите</p>

Днес е важен ден за вярващите: Покланяме се на Христовия кръст

Любопитно Преди 5 часа

Честваме също паметта на мъченик Агапий и на другарите му, както и на мъченик Никандър

<p>Рядък феномен в Родопите: Вижте какво се случи със&nbsp;синтровите езера на пещера Ухловица</p>

Рядък феномен в Родопите: Валежите напълниха синтровите езера на пещера Ухловица

Любопитно Преди 5 часа

Подобно "чудо" хората в района не са виждали от десетилетия насам

САЩ идентифицираха шестимата военни, загинали при самолетната катастрофа над Ирак

САЩ идентифицираха шестимата военни, загинали при самолетната катастрофа над Ирак

Свят Преди 6 часа

По данни на Пентагона в инцидента е участвал и втори самолет

Зеленски: Русия доставя на Иран дронове „Шахед“

Зеленски: Русия доставя на Иран дронове „Шахед“

Свят Преди 6 часа

Чеснов хляб с моцарела: Рецептата, която ни изуми с аромат и вкус

Чеснов хляб с моцарела: Рецептата, която ни изуми с аромат и вкус

Любопитно Преди 6 часа

Това предложение ще ви спечели още от първата хапка

Митът за „ледената диета“: Науката обясни как температурата на водата влияе на тялото

Митът за „ледената диета“: Науката обясни как температурата на водата влияе на тялото

Любопитно Преди 6 часа

Нов хит в социалните мрежи задава един прост въпрос: коя вода е по-здравословна – топлата или студената

Цар Николай II

15 март: Крахът на една империя, последната гара на царя

Любопитно Преди 6 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Времето в неделя: Очаква ни слънчев ден, но идва захлаждане

Времето в неделя: Очаква ни слънчев ден, но идва захлаждане

България Преди 6 часа

Максималните температури днес ще бъдат между 13° и 18°, в София – около 15°

За конспирации и мелодрама: Хари и Меган критикуват автор на кралска биография

За конспирации и мелодрама: Хари и Меган критикуват автор на кралска биография

Любопитно Преди 15 часа

Всичко от днес

От мрежата

Котките също изпитват тъга

dogsandcats.bg

6 естествени начина за облекчаване на сърбеж при кучето

dogsandcats.bg
1

Хванаха нарушители с моторни шейни в Рила

sinoptik.bg
1

Какво знаем за обсерваторията "Рожен"

sinoptik.bg

Ева Лонгория на 51: Тайните на Габи от „Отчаяни съпруги“, които малцина знаят

Edna.bg

Поли Генова: Имаше дни, в които не исках да ставам от леглото

Edna.bg

Кишишев с коментар за битката за титлата в efbet Лига

Gong.bg

НА ЖИВО: Черно море - Монтана, съставите

Gong.bg

Андрей Гюров: Този месец активираме мерките заради поскъпването на горивата

Nova.bg

БСП представя листите си за предстоящите избори

Nova.bg