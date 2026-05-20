Ето защо повечето хора са десничари, според проучване

С ветът е проектиран за десничари. От училищните чинове до ръкостисканията – животът се е адаптирал така, че да отговори на нуждите на 90% от хората, чиято биология ги определя като такива. Но въпросът защо огромното мнозинство от човешките култури предпочитат дясната ръка, отдавна озадачава учените, пише New York Post.

Въпреки десетилетията изследвания, феноменът на десничарството досега оставаше загадка. Неотдавнашно проучване на Оксфордския университет обаче разкрива, че тази вродена характеристика всъщност е страничен продукт от начина, по който се е формирал мозъкът ни и по-конкретно – от момента, в който човекът се е научил да ходи изправен.

Археолозите са открили доказателства за доминиране на дясната ръка още от неолита, но някои изследователи твърдят, че това е вярно за много по-ранни периоди. Данните показват, че водещата роля на дясната ръка се е запечатала в специфични области на мозъка по времето, когато се е появило придвижването на два крака.

Когато хората започнали да ходят изправени, тяхното изразено предпочитание към едната ръка ги разграничило от останалите примати, които и до днес показват по-неопределени форми на симетрия и си служат еднакво добре с двата крайника.

При хората изборът на водеща ръка започва още в утробата и се затвърждава по време на юношеството. Въпреки генетичното предразположение, учените смятат, че факторите на околната среда и развитието също играят роля. Това се превръща в нещо като самоизпълняващо се пророчество – колкото повече разчитаме на едната си ръка (особено в ранна възраст), толкова повече тялото ни се адаптира, което води до физически разлики във формата, плътността и здравината на костите.

И все пак учените все още не разбират напълно защо човечеството е развило толкова силно пристрастие към едната страна на тялото, но оксфордското проучване дава важна улика.

„Това е първото изследване, което тества няколко от основните хипотези за водещата човешка ръка в рамките на единен модел“, заявява водещият изследовател д-р Томас А. Пюшел.

„Резултатите ни показват, че това вероятно е свързано с ключовите характеристики, които ни правят хора – най-вече изправеното ходене и еволюцията на по-големия мозък. Изучавайки много видове примати, можем да разберем кои аспекти от използването на ръцете са древни и споделени с други видове и кои са уникално човешки.“

Проучването разкрива и ясна зависимост – приматите с по-малки мозъци, които не ходят толкова изправени, имат по-гъвкави навици и използват двете си ръце еднакво, за разлика от категоричното доминиране на едната страна при хората.

В същото време невролозите са единодушни, че извършването на ежедневни дейности с недоминиращата ръка може да принуди мозъка временно да се адаптира и да създаде нови невронни връзки чрез процеса, известен като невропластичност. Изследванията показват, че многократното упражняване на задачи с противоположната ръка укрепва връзките в зоните на мозъка, отговорни за движението и координацията.

Изследователите допълват, че доминиращата и недоминиращата ръка изпълняват коренно различни неврологични функции. Водещата ръка е специализирана в прецизността и фината моторика, докато другата често е по-добра в стабилизирането и опората по време на движение – което е напълно логично, ако се замислите как протягате свободната си ръка встрани, за да пазите баланс.

Въпреки че науката се доближава до пълното разплитане на мистерията около господството на десничарите, въпросът вероятно е много по-нюансиран, особено под влиянието на външните фактори.

Що се отнася до левичарите – те вероятно ще продължат да правят това, което винаги са правили: да намират свои начини да оцеляват и да се справят в свят, устроен наопаки за тях.