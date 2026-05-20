Любопитно

Ето защо повечето хора са десничари, според проучване

Ново проучване на учени от Оксфорд хвърля светлина върху вековната загадка защо 90% от хората са десничари. Оказва се, че това е страничен продукт от еволюцията – изправеното ходене на два крака и развитието на по-голям човешки мозък

20 май 2026, 08:22
Ето защо повечето хора са десничари, според проучване
Източник: iStock/Getty Images

С ветът е проектиран за десничари. От училищните чинове до ръкостисканията – животът се е адаптирал така, че да отговори на нуждите на 90% от хората, чиято биология ги определя като такива. Но въпросът защо огромното мнозинство от човешките култури предпочитат дясната ръка, отдавна озадачава учените,  пише New York Post.

Въпреки десетилетията изследвания, феноменът на десничарството досега оставаше загадка. Неотдавнашно проучване на Оксфордския университет обаче разкрива, че тази вродена характеристика всъщност е страничен продукт от начина, по който се е формирал мозъкът ни и по-конкретно – от момента, в който човекът се е научил да ходи изправен.

Археолозите са открили доказателства за доминиране на дясната ръка още от неолита, но някои изследователи твърдят, че това е вярно за много по-ранни периоди. Данните показват, че водещата роля на дясната ръка се е запечатала в специфични области на мозъка по времето, когато се е появило придвижването на два крака.

Когато хората започнали да ходят изправени, тяхното изразено предпочитание към едната ръка ги разграничило от останалите примати, които и до днес показват по-неопределени форми на симетрия и си служат еднакво добре с двата крайника.

При хората изборът на водеща ръка започва още в утробата и се затвърждава по време на юношеството. Въпреки генетичното предразположение, учените смятат, че факторите на околната среда и развитието също играят роля. Това се превръща в нещо като самоизпълняващо се пророчество – колкото повече разчитаме на едната си ръка (особено в ранна възраст), толкова повече тялото ни се адаптира, което води до физически разлики във формата, плътността и здравината на костите.

И все пак учените все още не разбират напълно защо човечеството е развило толкова силно пристрастие към едната страна на тялото, но оксфордското проучване дава важна улика.

„Това е първото изследване, което тества няколко от основните хипотези за водещата човешка ръка в рамките на единен модел“, заявява водещият изследовател д-р Томас А. Пюшел.

„Резултатите ни показват, че това вероятно е свързано с ключовите характеристики, които ни правят хора – най-вече изправеното ходене и еволюцията на по-големия мозък. Изучавайки много видове примати, можем да разберем кои аспекти от използването на ръцете са древни и споделени с други видове и кои са уникално човешки.“

Проучването разкрива и ясна зависимост – приматите с по-малки мозъци, които не ходят толкова изправени, имат по-гъвкави навици и използват двете си ръце еднакво, за разлика от категоричното доминиране на едната страна при хората.

В същото време невролозите са единодушни, че извършването на ежедневни дейности с недоминиращата ръка може да принуди мозъка временно да се адаптира и да създаде нови невронни връзки чрез процеса, известен като невропластичност. Изследванията показват, че многократното упражняване на задачи с противоположната ръка укрепва връзките в зоните на мозъка, отговорни за движението и координацията.

Изследователите допълват, че доминиращата и недоминиращата ръка изпълняват коренно различни неврологични функции. Водещата ръка е специализирана в прецизността и фината моторика, докато другата често е по-добра в стабилизирането и опората по време на движение – което е напълно логично, ако се замислите как протягате свободната си ръка встрани, за да пазите баланс.

Въпреки че науката се доближава до пълното разплитане на мистерията около господството на десничарите, въпросът вероятно е много по-нюансиран, особено под влиянието на външните фактори.

Що се отнася до левичарите – те вероятно ще продължат да правят това, което винаги са правили: да намират свои начини да оцеляват и да се справят в свят, устроен наопаки за тях.

Десничарство Изправено ходене Еволюция Мозъчно развитие Оксфордско проучване Примати Водеща ръка Невропластичност
Последвайте ни
Кабинетът гласува промени при датата за изплащане на пенсиите

Кабинетът гласува промени при датата за изплащане на пенсиите

„Файненшъл таймс“ разкри таен план на Брюксел: Кой ще преговаря с Путин зад гърба на Тръмп?

„Файненшъл таймс“ разкри таен план на Брюксел: Кой ще преговаря с Путин зад гърба на Тръмп?

Внимание в тези 9 области: Бури, гръмотевици и градушки удрят Източна България

Внимание в тези 9 области: Бури, гръмотевици и градушки удрят Източна България

Кой е fred again и защо Дара

Кой е fred again и защо Дара "вербува" цяла София за колаборация с него

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

biss.bg
Skoda Epiq е компактен градски SUV и най-достъпният EV на марката

Skoda Epiq е компактен градски SUV и най-достъпният EV на марката

carmarket.bg
<p>Дънди взриви "Капките" и грабна победата!</p>
Ексклузивно

Дънди взриви "Капките" и грабна победата!

Преди 1 ден
Това ли е планът за
Ексклузивно

Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Преди 1 ден
Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака
Ексклузивно

Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака

Преди 1 ден
Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“
Ексклузивно

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Дронове атакуваха промишлени райони в Ставрополския край на Русия

Дронове атакуваха промишлени райони в Ставрополския край на Русия

Свят Преди 5 минути

Междувременно 11 души са били ранени в Украйна, след като Русия е нанесла удари по град Днипро и Сумска област

Огромен скандал разтърси фестивала в Кан

Огромен скандал разтърси фестивала в Кан

Любопитно Преди 6 минути

Жулиет Бинош е сред кинодейците, заявили позиция

Нов депутат от "Прогресивна България" положи клетва

Нов депутат от "Прогресивна България" положи клетва

България Преди 13 минути

Месут Ердинч Рушид заема мястото на Илин Димитров

САЩ задържаха свързан с Иран петролен танкер в Индийския океан

САЩ задържаха свързан с Иран петролен танкер в Индийския океан

Свят Преди 26 минути

Топ 8 бързи начина да спрете хълцането у дома

Топ 8 бързи начина да спрете хълцането у дома

Любопитно Преди 38 минути

Хълцането обикновено отшумява само, без никакво лечение. Ако продължи повече от два дни, трябва да посетите лекар. Вижте какви са причините за хълцането и как да го спрем

Google приветства началото на агентската ера на Gemini

Google приветства началото на агентската ера на Gemini

Технологии Преди 39 минути

Интернет гигантът обяви множество актуализации в практически всички свои основни продукти и общото между тях е изкуственият интелект. Всички функции поумняват, а Gemini получава централна роля в управлението им и интерактивността

Наръчник за оцеляване: Какво да правим по време на гръмотевична буря

Наръчник за оцеляване: Какво да правим по време на гръмотевична буря

България Преди 40 минути

Влизането в ролята на страничен наблюдател на подобно светлинно шоу може да бъде хипнотизиращо, но истината е, че гръмотевичните бури са сред най-непредвидимите и опасни атмосферни явления на планетата

Тежка катастрофа в Ямболско, загина шофьор

Тежка катастрофа в Ямболско, загина шофьор

България Преди 47 минути

По първоначални данни лек автомобил е напуснал платното за движение и се е преобърнал в крайпътна нива

Гръцкият бизнесмен Йоаким Каламарис: Бях "поръчан", на моя визитка пишеше "Очистете го"

Гръцкият бизнесмен Йоаким Каламарис: Бях "поръчан", на моя визитка пишеше "Очистете го"

България Преди 1 час

Той разкри какво се случва днес по казуса с изнудването, на което е бил подложен, и сигналите, които е подал

Владимир Путин и Си Дзинпин

Нов световен ред? Какво си казаха Путин и Си на историческата среща в Пекин

Свят Преди 1 час

Доналд Тръмп бил "на час" от вземането на решение за атака срещу Иран

Доналд Тръмп бил "на час" от вземането на решение за атака срещу Иран

Свят Преди 1 час

Ако не бъде постигнато споразумение, Вашингтон може отново да нанесе удари, заяви американският държавен глава

<p>Зеленски се похвали с големи успехи, обяви, че се готвят нови атаки срещу Русия</p>

Зеленски се похвали с големи успехи, обяви, че се готвят нови атаки срещу Русия през юни

Свят Преди 2 часа

Той заяви, че Украйна удържа позициите си по-ефективно, като същевременно провежда повече настъпателни операции

Делото срещу бившата полицайка Симона Радева продължава на втора инстанция

Делото срещу бившата полицайка Симона Радева продължава на втора инстанция

България Преди 2 часа

Тя е обвинена, че е помогнала на Георги Семерджиев да се укрие след тежката катастрофа на бул. „Черни връх“

Временната комисия в НС обсъжда промените в правилника на парламента

Временната комисия в НС обсъжда промените в правилника на парламента

България Преди 2 часа

Очаква се да бъдат обсъдени предложенията на „Прогресивна България”

Над 53 000 зрелостници се явяват на матура по БЕЛ

Над 53 000 зрелостници се явяват на матура по БЕЛ

България Преди 2 часа

Максималният брой точки от изпита е 100

Проучване: Размерът на талията се оказа ключов за това колко тежко протича менопаузата

Проучване: Размерът на талията се оказа ключов за това колко тежко протича менопаузата

Свят Преди 3 часа

Излишните коремни мазнини отключват опасна комбинация от симптоми като горещи вълни, безсъние и замаяност. Учените предупреждават, че голямата обиколка на талията засилва хроничните възпаления в организма и крие сериозен риск от проблеми с паметта и вниманието

Всичко от днес

От мрежата

10 от най-добрите породи кучета-пазачи за защита на дома ви

dogsandcats.bg

10 от най-мързеливите породи кучета

dogsandcats.bg
1

Какво представлява тенрекът

sinoptik.bg
1

20 са мечките в планините около София

sinoptik.bg

Керана с ЧРД на сцена, ще празнува с Васил Найденов и Иво Димчев

Edna.bg

Дневен хороскоп за 20 май, сряда

Edna.bg

Вижте как играчите на Арсенал подивяха от радост след спечелената титла (видео)

Gong.bg

Разтърсил футболния свят полудя по Дара

Gong.bg

"Фред, работи с мен": Към кого е отправено специалното послание, което DARA изписа на плакат

Nova.bg

Над 53 000 зрелостници се явяват на матурата по БЕЛ

Nova.bg