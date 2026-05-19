Предлагат ограничаване правомощията на търговския управител на „Лукойл”

О граничение в правомощията на особения търговски управител на активите на „Лукойл” у нас, предлагат депутати от управляващата партия „Прогресивна България”.
Основната промяна е връщането на съдебния контрол върху действията на управителя, предава NOVA.
Проектът предвижда още възможност за оспорване на сделки от дружеството, извършени без одобрение на Министерския съвет и задължение особеният управител да представя ежемесечен отчет за дейността си пред министъра на икономиката.