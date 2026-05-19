Путин се нуждае от помощта на Си: 3 неща, които Русия спешно иска от Китай

Скандал след „Евровизия“: Полска водеща се оплака от тормоз, след като прочела точките за Израел в ефир

Ч ервеният килим от посещението на Доналд Тръмп в Пекин едва бе прибран, преди да бъде разпънат отново - този път за Владимир Путин, съобщава Newsweek.

Посещението на руския президент в Китай във вторник и сряда (19-20 май 2026 г.) показва как притиснатият лидер - отслабен от петата година на боеве във войната в Украйна - настоява за още по-голяма помощ от своя най-голям и важен съюзник.

Всички гледат към Пекин: Си посреща Путин само четири дни след Тръмп

Във видеоклип, разпространен непосредствено преди да се качи на самолета, Путин заяви, че десетилетните отношения между двете страни са „достигнали наистина безпрецедентно ниво“. Обръщайки се към „китайските приятели“, той добави: „Дълбоко оценявам ангажимента на президента Си Дзинпин към дългосрочното сътрудничество с Русия“, подчертавайки „специалния характер“ на връзките.

Путин ще се надява на по-големи победи в сферата на търговията, енергетиката и дипломацията от тези, които Тръмп постигна, включително евентуален напредък по сделката за газопровода, подписана миналата година.

"Блумбърг": Си застана до Путин срещу САЩ, но не се обвърза с големи газови сделки

Войната в Украйна също ще бъде водеща тема. По време на визитата на американския президент в Пекин, Си е споделил пред Тръмп, че Путин в крайна сметка може да съжалява за инвазията си, съобщи британският вестник The Financial Times, позовавайки се на неназовани източници, запознати с американската оценка за посещението.

Китай отрича да оказва каквато и да е военна подкрепа на Русия, докато САЩ под ръководството на Тръмп възстановиха дипломатическите отношения с Путин и участват в настоящите преговори за прекратяване на огъня. Засега нито Русия, нито Китай споменават официално войната, но Европа ще следи внимателно каква допълнителна подкрепа може да предложи Пекин, докато Москва изпитва затруднения да постигне пробиви на фронта, а вътрешното недоволство от войната в Русия расте.

Путин очаква китайския президент в Русия напролет

„Моментът на това посещение, разбира се, е внимателно подбран“, казва Филип Льо Кор, професор по международни отношения и азиатски изследвания в ESSEC Business School във Франция.

„Си иска да покаже на САЩ къде се намират най-близките му партньори: Русия, Иран, Северна Корея“, казва Льо Кор.

Мегапроектът за газ: Силата на Сибир 2

Кремъл обяви, че двамата лидери ще обсъдят ключовия проект за доставка на газ - тръбопровода „Силата на Сибир 2“. С годишен капацитет до 50 милиарда кубически метра и дължина от 1600 мили, планираният трасе от арктическите полета на Русия през Монголия до Китай е жизненоважен за Москва, която се опитва да пренасочи износа си към Азия, за да компенсира загубения пазар в Европа.

Пет ключови момента от срещата Путин-Си

След инвазията в Украйна Европейският съюз драстично намали зависимостта си от руска енергия. Сега Китай е най-големият купувач на този санкциониран петрол - въпреки че наскоро Тръмп отмени някои санкции върху руския петрол, за да смекчи глобалния скок на цените, предизвикан от войната в Иран. Китайските независими рафинерии продължават да уреждат договорите в китайски юани.

Руският държавен гигант „Газпром“ от години притискаше Китай за зелена светлина за „Силата на Сибир 2“, но двете страни постигнаха правно обвързващо споразумение едва миналия септември. Сега обаче преговорите са блокирани около ценообразуването. Русия се надява, че нестабилността в Близкия изток ще накара Китай да прояви по-голяма гъвкавост, но според Bloomberg китайските партньори все още проявяват колебливост спрямо предложената от „Газпром“ цена.

Рекорден търговски оборот и икономическа зависимост

Китай увеличи икономическата си подкрепа за Москва, като от 2022 г. насам е закупил над една четвърт от руския износ и руски изкопаеми горива на стойност над 367 милиарда долара, сочат данни на Centre for Research on Energy and Clean Air. Руската делегация тази седмица включва висши служители и ръководители на гиганти като „Роснефт“, „Новатек“ и „Газпром“.

Си Цзинпин на визита в Русия в знак на подкрепа за Путин срещу Запада

През 2024 г. НАТО обяви Китай за „решаващ фактор“ за военните усилия на Русия заради доставките на стоки с двойна употреба от китайски фирми. Това дава на Китай сериозно влияние над Путин, който е изправен пред тежък икономически натиск у дома.

Прогнозата за икономическия растеж на Русия за 2026 г. беше свита до едва 0.4% (спрямо по-ранни прогнози за 1.3%), докато Украйна засилва ударите си по руската петролна инфраструктура и градове, включително с атака срещу Москва през изминалия уикенд.

Глобален статус и разбиване на изолацията

Поради обвинения във военни престъпления Путин рискува арест в около 125-те държави членки на Международния наказателен съд (МНС). Това засилва стремежа му да увеличи влиянието на Глобалния юг. Посещението в Пекин съвпада и с 25-ата годишнина от Договора за добросъседство, приятелство и сътрудничество между Русия и Китай.

„За Путин не е абсолютно наложително да пътува до Пекин за годишнината, но е знаково, защото така показва на Запада и особено на САЩ, че има силната подкрепа на Си Дзинпин“, коментира Джичун Джу, директор на Китайския институт към университета „Бъкнел“ в Пенсилвания.

Посещението идва в ключов момент, веднага след визитата на Тръмп, който изглежда неспособен да пробие блокадата на Техеран в Ормузкия проток.

„Когато глобалното внимание е насочено към Ормузкия проток, Путин вероятно иска да напомни на всички, че войната в Украйна все още продължава и дипломатическото решение е силно желателно“, допълва Джу пред Newsweek.

„Той може да покаже на Тръмп, че има повече геополитически карти в ръкава си. Тръмп иска Китай да купува повече американска енергия, но Пекин вече купува огромни количества от Русия. Това дава на Китай разменна монета в преговорите със САЩ, така че посещението на Путин определено е победа за Си Дзинпин“, казва Джу.