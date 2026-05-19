Бангаранга в София, празнуваме победата на Дара

От полицията призоваха желаещите да присъстват на събитието да не носят със себе стъклени бутилки, пиротехнически изделия, хладни и огнестрелни оръжия

19 май 2026, 17:53
Т ази вечер София е изпълнена с радост и ликуване по повод победата на Дарина Йотова – DARA на конкурса „Евровизия 2026“. Столичната община организира голям концерт и парти на пл. „Княз Александър I“, където вече са се събрали огромно множество хора, нямащи търпение да посрещнат една от най-успешните певици у нас. За Дара бе постлан 60-метров червен килим. 

Кметът на София Васил Терзиев отчете, че на площада са се събрали над 20 хиляди души.

През пет пропускателни пункта са допускани зрители на концерта в София за отпразнуване на победата на Дара на „Евровизия“, съобщи на брифинг гл. инспектор Иван Георгиев, началник сектор „Масови мероприятия“ при Столичната дирекция на вътрешните работи.

София празнува победата на Дара в "Евровизия" с концерт под открито небе

Събитието е с начален час 18:00 часа, а организационните дейности са започнали вчера. Главен инспектор Георгиев обясни, че след 16:00 часа желаещите да присъстват могат да влизат на площада. 

Преди това беше извършена проверка от Специализирания отряд за борба с тероризма в района на концерта. Движението по бул. „Цар Освободител“ е спряно от 15:30 часа.

Пропускателните пунктове са между сградата на Българска народна банка и на Народно събрание, от двете страни на Националната художествена галерия, до Природонаучния музей и на „Княз Александър I” между Градската градина и Българска народна банка.

От полицията призоваха желаещите да присъстват на събитието да не носят със себе стъклени бутилки, пиротехнически изделия, хладни и огнестрелни оръжия.

Източник: БТА, Константин Костов, БГНЕС    
