Бангаранга в София, празнуваме победата на Дара

Т ази вечер София е изпълнена с радост и ликуване по повод победата на Дарина Йотова – DARA на конкурса „Евровизия 2026“. Столичната община организира голям концерт и парти на пл. „Княз Александър I“, където вече са се събрали огромно множество хора, нямащи търпение да посрещнат една от най-успешните певици у нас. За Дара бе постлан 60-метров червен килим.

Кметът на София Васил Терзиев отчете, че на площада са се събрали над 20 хиляди души.

През пет пропускателни пункта са допускани зрители на концерта в София за отпразнуване на победата на Дара на „Евровизия“, съобщи на брифинг гл. инспектор Иван Георгиев, началник сектор „Масови мероприятия“ при Столичната дирекция на вътрешните работи.

Събитието е с начален час 18:00 часа, а организационните дейности са започнали вчера. Главен инспектор Георгиев обясни, че след 16:00 часа желаещите да присъстват могат да влизат на площада.

Преди това беше извършена проверка от Специализирания отряд за борба с тероризма в района на концерта. Движението по бул. „Цар Освободител“ е спряно от 15:30 часа.

Пропускателните пунктове са между сградата на Българска народна банка и на Народно събрание, от двете страни на Националната художествена галерия, до Природонаучния музей и на „Княз Александър I” между Градската градина и Българска народна банка.

От полицията призоваха желаещите да присъстват на събитието да не носят със себе стъклени бутилки, пиротехнически изделия, хладни и огнестрелни оръжия.