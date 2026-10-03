Разследват смъртта на мъж, заклещен във вратите на метрото в Ню Йорк

Ж ителят на САЩ Яв Боахене се заклещи във вратите на метрото, потеглилата мотриса го блъсна в стълб, от което той получи фатални наранявания, разкри „Ню Йорт таймс“.

57-годишният Боахене бе намерен в безсъзнание на релсите; било е твърде късно да бъде спасен.

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Смята се, че заради раницата мъжът се е заклещила във вратите на влака.

След като забелязали това, пътниците и хората на перона започнали да крещят, но машинистът ги игнорирал и продължил. Боахене не успял да се освободи и влакът го блъснал в стълба.

Влакът, в който пътникът е бил заклещен, е бил R211, най-новият клас вагони в града.

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Според говорител на Столичния транспортен орган (MTA), тези влакове са оборудвани със сензори, предназначени да предотвратяват подобни инциденти.

След инцидента влакът е бил проверен и е установено, че вратите са функционирали както е проектирано. Обстоятелствата на инцидента се разследват.