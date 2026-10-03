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„Тя винаги ми е харесвала“: Тръмп смекчи тона към Мелони

Американският президент заяви, че Мелони винаги му е харесвала след месеци на публично напрежение между двамата

3 октомври 2026, 13:36
„Тя винаги ми е харесвала“: Тръмп смекчи тона към Мелони
Източник: БТА
  • Тръмп определи отношенията си с Джорджа Мелони като „много добри“ след месеци на напрежение между двамата.
  • Конфликтът се изостри заради войната в Иран, след като Тръмп критикува Италия, че не е подкрепила американските военни действия.
  • Мелони и Тръмп направиха опити за нормализиране на отношенията, но между тях останаха публични разногласия.

Остър сблъсък: Тръмп и Мелони се скараха

Президентът на САЩ Доналд Трмъп се изказа положително за отношенията си с италианския премиер Джорджа Мелони след половин година на двустранно напрежение, предаде АНСА.

В отговор на журналистически въпрос Тръмп каза, че отношенията му с Мелони са много добри. "Тя винаги ми е харесвала", допълни той, когато журналисти го попитаха за нападките му в последните няколко месеца по адрес на италианската премиерка.

Мелони и Тръмп поддържаха добри отношения през първата година от връщането на републиканеца в Белия дом. През пролетта обаче Тръмп разкритикува папа Лъв Четиринадесети, че не разбира колко опасен би бил Иран, ако притежава ядрено оръжие. Тези критики дойдоха, след като папата разкритикува лидерите, започващи войни. Тръмп осъди тогава и идеите на папата по отношение на миграцията. След това Мелони на три пъти изрази солидарност с папата. След което Тръмп отправи нападки срещу нея и Италия, че не са помогнали на САЩ във войната в Иран. Той визираше, че Италия отказа да допусне в италиански бази да кацат американски самолети на бойна мисия за Иран.

Последваха месеци на напрежение, през които зад кулисите топдипломатите на двете страни и респективните им посланици се опитваха да изгладят двустранните отношения. През това време Мелони винаги се изказваше положително за връзките със САЩ и за общите идеи, споделяни с Тръмп, но Тръмп продължи да я критикува.

На срещата на върха на Г-7 в Евиан, във Франция, двамата на няколко пъти проведоха разговор в кулоарите на форума и анализатори коментираха, че отношенията са изгладени. След срещата обаче Тръмп обяви, че Мелони го е умолявала да се снима с нея, за да повиши рейтинга си в Италия и той се е съгласил. Мелони веднага репликира, че Тръмп говори неверни неща и каза, че тя и Италия не умоляват никога за нищо. Тя препоръча на Тръмп да си гледа собствения рейтинг у дома.

На срещата на върха на НАТО в Анкара Мелони и Тръмп не проведоха разговор в кулоарите ѝ. А Тръмп заяви, че италианската премиерка е добър човек, но италианското ръководство го е разочаровало, като не е помогнало на САЩ във войната в Иран.

Мелони пропусна Годишната сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк през септември, в която участваше Тръмп, а малко преди това тя открито изрази съжаление, че отношенията й с американския лидер не са се развили според очакванията й, но добави, че не съжалява за политиката, водена от нея спрямо САЩ.

Източник: БТА, Габриела Големанска    
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