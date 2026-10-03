България

Завръщането на Самуил: Великият цар е отново в родината

Церемонията по полагането на тленните останки в мраморния саркофаг вече започна.

Обновена преди 9 минути / 3 октомври 2026, 12:36
Завръщането на Самуил: Великият цар е отново в родината
България посреща тленните останки на цар Самуил с държавна церемония на площад „Княз Александър I“ с шествие до църквата „Света София“   
Източник: БГНЕС

Т ленните останки на цар Самуил бяха положени в специалния саркофаг в базиликата „Света София“. 

Шествие придружи до храма тленните останки на цар Самуил. 

Около два тона и половина тежи саркофагът в завършения си вид. Той е изработен от мрамор, който е от изконните български земи на Самуиловото царство. Това каза на 2 октомври за БТА Надежда Ключкова, чиято фирма изработи саркофага.

Саркофагът вчера бе сглобен и в е базиликата „Света София - Божия премъдрост“. Изработеният във Велинград саркофаг е с приблизителни размери 2,30 метра дължина, 90-100 сантиметра ширина и 85-90 сантиметра височина. Той е предвиден да побере дървен ковчег. Изработката е започнала на 25 септември по инициатива на Министерството на културата с благословението на българския патриарх Даниил. Решението за вида на саркофага е на Софийската митрополия.

По проекта са предвидени христограма, изображение на архангел Михаил, Самуиловата крепост с лъвове, както и изображения на два пауна и дворец. Отделните изображения са изработени като панели, които са вградени в саркофага.

След като отслужи заупокойната молитва, българският патриарх Даниил ще произнесе и слово. В края на държавната церемония гражданите ще имат възможност да отдадат почит пред тленните останки на българския цар Самуил.

В Музея на византийската култура в Солун тази сутрин се проведе официалната церемония по предаването на тленните останки на българския цар Самуил (997–1014 г.) от Гърция на България. На церемонията присъстваха министър-председателят Румен Радев и гръцкият премиер Кириакос Мицотакис. От българска страна участваха още заместник министър-председателят Иво Христов, министърът на културата Евтим Милошев и представители на академичната общност. От гръцка страна участва и министърът на културата Лина Мендони. 

По силата на споразумението между София и Атина Гърция предава на България останките, идентифицирани като принадлежащи на цар Самуил, открити през 1969 г. в базиликата „Св. Ахилий“ в Малкото Преспанско езеро от гръцкия археолог проф. Николаос Муцопулос. България от своя страна предава на Гърция 48 църковни реликви. След края на церемонията тленните останки бяха транспортирани до София с военнотранспортен самолет „Спартан“. 

С тържествена държавна церемония в центъра на София България посрещна тленните останки на цар Самуил. В рамките на държавната церемония „България посреща цар Самуил“ министър-председателят Румен Радев произнесе слово. При изпълнението на химна на България отекнаха 21 артилерийски салюта. Церемонията продължи с шествие до църквата „Света София“, където гражданите ще имат възможност да отдадат почит пред тленните останки на цар Самуил.

@vesti.bg Добре дошъл! Цар Самуил се завърна в България. Военно-транспортният самолет „Спартан“, пренасящ тленните останки на цар Самуил, кацна на летище „Васил Левски“ в София. Самолетът е ескортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16. #царсамуил #останки #българия #fyp ♬ original sound - Vesti.bg
  • Румен Радев: След хиляда години в родината се завръщат не просто тленните останки на цар Самуил, а неговият дух

Днес един символ на държавническа доблест и на воински добродетели ще намери своя вечен дом в "Св. София", там, откъдето е тръгнал, каза премиерът Румен Радев в словото си по време на тържествената церемония по посрещането на тленните останки на цар Самуил. По думите му не е случайно, че 60-годишните усилия да си върнем цар Самуил дават плод днес, когато неверието, безродието и разделението отново се просмукват в обществото ни. Защото днес, след 1000 години, в родината се завръщат не просто тленните останки на един от най-великите владетели, днес посрещаме неговия дух, непримиримост, неговата безпределна вяра в отечеството и заветът му да пазим България. 

Този площад помни много паради и шествия, през него тече шумната река на нашата история, но днес сме се събрали заедно, за да изпълним една вълнуваща мисия и отдавна очакван дълг, каза премиерът. Пред нас са тленните останки на цар Самуил. Нему се падна тежката орис да брани родината, в съседство с могъщата Византийска империя, да отстоява земите ни и на изток, и на запад, да понася удари в гръб, често и от своите близки, добави Радев.

Летописите пазят следи за величието на много български владетели – визионерът Аспарух, определил тази благословена земя за наш дом, воинът Тервел, спасил християнския константинопол от обсада, Свети цар Борис Първи Покръстител, приютил учениците на светите братя Кирил и Методий, синът му Симеон Велики, разгърнал културното влияние на България из целия славянски свят. Но историческата и човешката съдба са изменчиви и след години на възход настъпват времена на тежки изпитания - пада старопрестолният Велики Преслав, а Самуил и неговите трима братя наследяват една осакатена и отслабена България. Великата България на Симеон угасва в сложни игри на тронове, в които междуособиците и разделението съсипват векове на държавнически градеж, военни победи и дипломатически успехи. Този урок трябва да помним, подчерта премиерът. 

На Самуил се пада тежката участ да прекара живота си в непрестанни войни в отстояването на българщината, да преживее триумфа при Траянови врата и поражението при Сперхей, да понася болката от раните редом с войниците. След векове именно на криво зарасналата ръка ще помогне на археолозите да идентифицират тленните останки под позлатената ризница и царската плащеница. Самуил води изкусна дипломация, за да опази живота и земите на българите и прекарва дните си на кон, за да съхрани държавното единство на България. Последният епизод от живота на нашия велик владетел е достоен за библейска трагедия - след поражението при Беласица през 1014 г. Самуил е ранен, а войската му пленена. Нашият цар умира при вида на ослепените си войници. Какво по-голямо свидетелство за благородство от това - сърцето на владетеля, което се разкъсва при страданията на своите поданици, посочи Румен Радев.

От тези смутни времена ни дели цяло хилядолетие, в него погинаха много империи, но България възкръсна два пъти, каза премиерът. Днес европейците се учим да четем историята със стремеж за принадлежност към своята родина, но и към културата, която ни радее в целия европейски континент. Затова и Европа не трябва да отваря стари рани, а да работи за мира като върховно благо. Затова и днес изразих най-дълбока благодарност към министър-председателя на приятелска Гърция Кириакос Мицотакис за мъдростта и куража заедно да постигнем това историческо споразумение и да върнем тленните останки на нашия цар, където е земята му. Едно споразумение, което укрепва още повече стратегическото партньорство между нашите две страни и приятелството и доверието между българския и гръцкия народ. Този акт хвърля мост през вековете, лекува всяко съмнение в общите ни духовни сили като народ и неверие в нашето бъдеще, защото България е била и ще бъде, каза още премиерът Радев. 

Министър-председателят благодари на всички българи, дипломати, учени, политици, които 60 години не преставаха с усилията да си върнем царя. И тези усилия показват, че когато застанем заедно зад значима национална цел, можем да успяваме, независимо от препятствията, допълни Румен Радев. 

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Исторически ден: Цар Самуил се завърна у дома след повече от 1000 години
82 снимки
Самуил
Самуил
Самуил
Самуил

Военно-транспортният самолет "Спартан", пренасящ тленните останки на цар Самуил и ескортиран от изстребители, прелетя над площад "Княз Александър Първи". След прелитането над София самолетът кацна на столичното летище "Васил Левски", където представители на Националната гвардейска част пренесоха ковчега с тленните останки. От летището  с военнен камион тленните останки ще бъдат транспортирани към централната част на града. 

Източник: БТА    
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