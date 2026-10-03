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„Рене все още е тук“: Трогателният жест на Селин Дион към покойния й съпруг

За завръщането си на сцената в Париж Селин Дион заблестя с уникална огърлица с 10-каратов диамант. Скъпоценното бижу носи дълбока символика и е специален жест към починалия ѝ съпруг Рене Анжелил

3 октомври 2026, 16:27
„Рене все още е тук“: Трогателният жест на Селин Дион към покойния й съпруг
Източник: БТА/AP

Д ве седмици след триумфалния си отзвук на сцената във Франция, певицата Селин Дион сподели с феновете си емоционални кадри от първата си вечер зад кулисите. В специално видео в Instagram световната звезда разкри, че един от основните акценти във визията ѝ е носел дълбока лична символика, пише Page Six.

Освен с невероятната си рокля от Dior, изпълнителката блесна и с уникално колие на Boucheron, изработено от масивни диаманти. За Селин това не е било просто скъпо украшение, а мост към любимия ѝ съпруг Рене Анжелил, който почина през 2016 г. след дълга борба с рака.

„Това е огърлица от Boucheron. Невероятно е, защото съпругът ми винаги носеше парфюм на тази марка. Това бижу ме кара да чувствам, че Рене все още е тук до мен. Никой никога не го е носил преди. То е уникално - точно като Рене“, споделя през сълзи певицата във видеото. 

Ювелирен шедьовър с 10-каратов диамант

Изключителното бижу, наречено „The Address“, е вдъхновено от шедьовър от архивите на Boucheron, а формата му пресъздава шестоъгълния сюжет на легендарния площад „Вандом“ в Париж.

Колието се състои от структурирана яка от диаманти с изумрудена и кръгла кройка, а в центъра му блести внушителен 10.01-каратов диамант. Изработването на униката е отнело изумителните 1 107 часа ръчен труд.

Емоционалното завръщане на Селин Дион на сцената в кадри
11 снимки
Селин Дион завръщане Париж концерт
Селин Дион завръщане Париж концерт
Селин Дион завръщане Париж концерт
Селин Дион завръщане Париж концерт

Триумфално завръщане след тежката диагноза

Селин Дион и Рене Анжелил се запознават, когато тя е едва на 12 години, а по-късно изграждат един от най-силните и известни съюзи в световния шоубизнес. След смъртта му и собствената си тежка диагноза с рядкото неврологично заболяване Синдром на твърдия човек (Stiff-person syndrome), концертите ѝ в Париж бележат нейното истинско възраждане на сцената.

Източник: Page Six    
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