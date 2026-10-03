„Рене все още е тук“: Трогателният жест на Селин Дион към покойния й съпруг

Д ве седмици след триумфалния си отзвук на сцената във Франция, певицата Селин Дион сподели с феновете си емоционални кадри от първата си вечер зад кулисите. В специално видео в Instagram световната звезда разкри, че един от основните акценти във визията ѝ е носел дълбока лична символика, пише Page Six.

Освен с невероятната си рокля от Dior, изпълнителката блесна и с уникално колие на Boucheron, изработено от масивни диаманти. За Селин това не е било просто скъпо украшение, а мост към любимия ѝ съпруг Рене Анжелил, който почина през 2016 г. след дълга борба с рака.

„Това е огърлица от Boucheron. Невероятно е, защото съпругът ми винаги носеше парфюм на тази марка. Това бижу ме кара да чувствам, че Рене все още е тук до мен. Никой никога не го е носил преди. То е уникално - точно като Рене“, споделя през сълзи певицата във видеото.

The sentimental meaning behind Celine Dion’s diamond necklace from her Paris residency debut https://t.co/XOvBSy2RCM pic.twitter.com/48pkIt5DsA — New York Post (@nypost) October 2, 2026

Ювелирен шедьовър с 10-каратов диамант

Изключителното бижу, наречено „The Address“, е вдъхновено от шедьовър от архивите на Boucheron, а формата му пресъздава шестоъгълния сюжет на легендарния площад „Вандом“ в Париж.

Колието се състои от структурирана яка от диаманти с изумрудена и кръгла кройка, а в центъра му блести внушителен 10.01-каратов диамант. Изработването на униката е отнело изумителните 1 107 часа ръчен труд.

Триумфално завръщане след тежката диагноза

Селин Дион и Рене Анжелил се запознават, когато тя е едва на 12 години, а по-късно изграждат един от най-силните и известни съюзи в световния шоубизнес. След смъртта му и собствената си тежка диагноза с рядкото неврологично заболяване Синдром на твърдия човек (Stiff-person syndrome), концертите ѝ в Париж бележат нейното истинско възраждане на сцената.