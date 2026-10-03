Патриарх Даниил: Цар Самуил се завръща сред своите, за да остане завинаги в България

С благоговение и синовна почит посрещаме саркофага с тленните останки на един от най-достойните и велики владетели на българския народ – цар Самуил, каза българският патриарх и Софийски митрополит Даниил, който възглави траурната служба преди полагането на тленните останки на владетеля в саркофага в базиликата „Света София – Премъдрост Божия“.

Днес, повече от хилядолетие след своя живот и исторически подвиг, цар Самуил се завръща сред своите, за да остане завинаги в България и да почива в този свят Божи дом, посочи патриархът. По думите му храмът „Света София – Премъдрост Божия“ е дал името на съвременната столица на България, а по предание именно там Самуил е бил кръстен и се е черкувал като млад.

Патриарх Даниил определи тленните останки на цар Самуил като „истинска светиня на държавната, църковната и народностната ни памет“. Той призова да бъде осъзнато значението на завръщането на владетеля в неговия роден дом – България, за която е отдал силите и живота си.

В словото си патриархът изрази признателност към гръцкия архитект, археолог и византолог проф. Николаос Муцопулос, който пръв идентифицира тленните останки на цар Самуил и публично съобщи за тях. „Делото на професор Муцопулос ще остане завинаги в нашите сърца“, каза Даниил, като отбеляза, че Българската православна църква ще отправя молитви за него.

Патриархът благодари и на музейните работници и специалистите, полагали грижи за тленните останки от откриването им през 1969 г. досега, както и на дипломатическите и политическите представители на България и Гърция, участвали в постигането на споразумението за връщането им.

Днешното събитие е изключителна стъпка към укрепването на отношенията, разбирателството и приятелството между двете съседни държави и сестрински православни църкви, каза Българският патриарх.

В словото си той отбеляза и връзката на цар Самуил с Българската православна църква и с почитането на светците. Патриарх Даниил посочи, че Самуил е споменат в ССред присъстинодика на цар Борил сред старите български царе, „които заедно със земното наследиха и небесното царство“.

В края на словото си патриарх Даниил призова за вечна и блажена памет на цар Самуил и отправи молитва Бог да дарува светлина, мир и вечен покой на „Своя верен раб Самуил – Цар български“.

Сред присъстващите в храма бяха президентът Илияна Йотова, председателят на парламента Михаела Доцова, премиерът Румен Радев, министри, представители на държавни институции и др.

Шествие придружи до храма тленните останки на цар Самуил.

Саркофагът бе поставен в южната част на напречния кораб на базиликата „Света София - Божия премъдрост“. В завършения си вид той ще тежи около два тона и половина. Той е изработен от мрамор, който е от изконните български земи на Самуиловото царство.

Саркофагът вчера бе сглобен и в базиликата „Света София - Божия премъдрост“. Изработеният във Велинград саркофаг е с приблизителни размери 2,30 метра дължина, 90-100 сантиметра ширина и 85-90 сантиметра височина. Той е предвиден да побере дървен ковчег. Изработката е започнала на 25 септември по инициатива на Министерството на културата с благословението на българския патриарх Даниил. Решението за вида на саркофага е на Софийската митрополия.

По проекта са предвидени христограма, изображение на архангел Михаил, Самуиловата крепост с лъвове, както и изображения на два пауна и дворец. Отделните изображения са изработени като панели, които са вградени в саркофага.

В Музея на византийската култура в Солун тази сутрин се проведе официалната церемония по предаването на тленните останки на българския цар Самуил (997–1014 г.) от Гърция на България. На церемонията присъстваха министър-председателят Румен Радев и гръцкият премиер Кириакос Мицотакис. От българска страна участваха още заместник министър-председателят Иво Христов, министърът на културата Евтим Милошев и представители на академичната общност. От гръцка страна участва и министърът на културата Лина Мендони.

По силата на споразумението между София и Атина Гърция предава на България останките, идентифицирани като принадлежащи на цар Самуил, открити през 1969 г. в базиликата „Св. Ахилий“ в Малкото Преспанско езеро от гръцкия археолог проф. Николаос Муцопулос. България от своя страна предава на Гърция 48 църковни реликви. След края на церемонията тленните останки бяха транспортирани до София с военнотранспортен самолет „Спартан“.

С тържествена държавна церемония в центъра на София България посрещна тленните останки на цар Самуил. В рамките на държавната церемония „България посреща цар Самуил“ министър-председателят Румен Радев произнесе слово. При изпълнението на химна на България отекнаха 21 артилерийски салюта. Церемонията продължи с шествие до църквата „Света София“, където гражданите ще имат възможност да отдадат почит пред тленните останки на цар Самуил.