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Илияна Йотова: Сигурна съм, че цар Самуил вече е спокоен, защото е в България

След шествие до базиликата „Света София“ ковчегът беше положен в мраморен саркофаг, където гражданите могат да отдадат почит на българския владетел

3 октомври 2026, 16:35
Илияна Йотова: Сигурна съм, че цар Самуил вече е спокоен, защото е в България
Източник: БГНЕС

Д ушата на цар Самуил намери своя път към родината. Сигурна съм, че вече е спокоен, защото е в България. Сякаш ослепените му войници прогледнаха, за да му покажат пътя към България и към народа му, каза пред медиите президентът Илияна Йотова. 

По-рано в базиликата „Света София" ковчегът с тленните останки на цар Самуил бе положен в мраморен саркофаг.

С тържествена държавна церемония в центъра на София България посрещна тленните останки на цар Самуил. В рамките на държавната церемония „България посреща цар Самуил“ министър-председателят Румен Радев произнесе слово. При изпълнението на химна на България отекнаха 21 артилерийски салюта. Церемонията продължи с шествие до църквата „Света София“, където гражданите ще имат възможност да отдадат почит пред тленните останки на цар Самуил.

Исторически ден: Цар Самуил се завърна у дома след повече от 1000 години
82 снимки
Самуил
Самуил
Самуил
Самуил

 

Източник: БТА/Марин Колев    
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