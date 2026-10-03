Илияна Йотова: Сигурна съм, че цар Самуил вече е спокоен, защото е в България

Д ушата на цар Самуил намери своя път към родината. Сигурна съм, че вече е спокоен, защото е в България. Сякаш ослепените му войници прогледнаха, за да му покажат пътя към България и към народа му, каза пред медиите президентът Илияна Йотова.

По-рано в базиликата „Света София" ковчегът с тленните останки на цар Самуил бе положен в мраморен саркофаг.

С тържествена държавна церемония в центъра на София България посрещна тленните останки на цар Самуил. В рамките на държавната церемония „България посреща цар Самуил“ министър-председателят Румен Радев произнесе слово. При изпълнението на химна на България отекнаха 21 артилерийски салюта. Церемонията продължи с шествие до църквата „Света София“, където гражданите ще имат възможност да отдадат почит пред тленните останки на цар Самуил.