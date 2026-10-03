Свят

Повдигнаха обвинения на петима души във Франция за финансиране на „Хамас“

Френското вътрешно разузнаване задържа петима души, заподозрени в превеждането на средства за палестинската групировка под прикритието на благотворителни сдружения

3 октомври 2026, 16:53
Повдигнаха обвинения на петима души във Франция за финансиране на „Хамас“
Източник: БТА

П етима души са обвинени във Франция по подозрение, че чрез хуманитарни организации са превеждали средства на лице, събирало пари за "Хамас", съобщи френската Национална антитерористична прокуратура, цитирана от Франс Прес.

Петимата отричат обвиненията. Те бяха задържани във вторник от служители на френското вътрешно разузнаване – Генералната дирекция за вътрешна сигурност (DGSI), която води разследването.

В петък беше образувано съдебно разследване за финансиране на терористична организация, в случая "Хамас", както и за злоупотреба с доверие, извършена от организирана група, и изпиране на средства, придобити чрез подобна злоупотреба във връзка с терористична организация.

И петимата задържани впоследствие бяха обвинени по тези текстове. Трима от тях са поставени под съдебен надзор.

Прокуратурата е поискала двамата председатели на замесените сдружения да бъдат оставени в предварителния арест. Единият е временно задържан до провеждането на поискано от него допълнително съдебно заседание, а другият е поставен под съдебен надзор.

"Моят клиент е участвал в събирането на средства с изцяло хуманитарна цел. Задържането му би било скандално", заяви пред АФП адвокатката на първия председател Люси Симон.

Не се съобщава къде във Франция се намират двете организации, нито какъв е размерът на средствата, за които става дума. Разследването е започнало на 21 април по подозрения за финансиране на тероризма и участие в терористична престъпна група с цел извършване на престъпления срещу хора.

Според прокуратурата заподозрените са използвали двете сдружения, за да изпращат средства на трето лице, което ги е събирало от името на "Хамас". Обвиняемите оспорват това твърдение.

Източник: БТА/Любомир Мартинов    
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