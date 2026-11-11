България

Огромна вълна от солидарност: Стотици се редят на опашки, за да спасят пострадалите от „Тракия“

Дълги опашки се извиха пред Кръвния център в София след тежките верижни катастрофи на магистралата. Граждани и младежи даряват безвъзмездно кръв, а от БЧК излязоха с важен призив към всички желаещи

11 ноември 2026, 12:09
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С тотици граждани се отзоваха на призива за помощ след тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“. Още от сутринта пред Националния център по трансфузионна хематология (НЦТХ) в София се изви дълга опашка, като над 100 души чакат извън двора на лечебното заведение, за да дарят безвъзмездно кръв. 

Акцията за доброволно кръводаряване се организира съвместно от Българския Червен кръст (БЧК), Столична община и НЦТХ. Инициативата ще продължи до 14:00 часа днес. 

Кръводарителска акция за пострадалите на АМ „Тракия“

Сред чакащите е 20-годишната Никол Петрова, която дарява кръв за първи път. Тя споделя, че в такива моменти е изключително важно хората да си помагат. „Реших, че днес наистина има нужда да сме заедно за българите. Аз не съм от София и често ми се налага да пътувам по магистралата, както и на мои приятели. Най-много ме плаши вероятността да им се случи нещо толкова лошо и затова искам да помогна“, разказа младата жена пред БГНЕС. 

България се обедини: Вълната от доброволци за кръводаряване в София и Сливен
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кръводаряване тракия
кръводаряване тракия
кръводаряване тракия
кръводаряване тракия

На опашката чакат и дългогодишни кръводарители, които са отделили от личното си време заради трагедията. Георги Иванов е използвал обедната си почивка, за да се включи в кампанията. „Тук съм, понеже смятам, че всички трябва да се ангажираме и да дарим кръв – за когото това е възможно, разбира се. Не дарявам за първи път, но досега е било само за семейни нужди“, обясни той. 

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От БЧК призовават всички граждани, които отговарят на медицинските изисквания, да подкрепят лечението на пострадалите. Кръводарители могат да бъдат здрави хора на възраст между 18 и 65 години, с телесно тегло над 50 килограма, които не са приемали лекарства поне през последните 48 часа. Задължително условие е между две кръводарявания да са изминали най-малко 60 дни. В рамките на една календарна година мъжете имат право да даряват до пет пъти, а жените – до четири. 

Медиците напомнят, че желаещите трябва да бъдат отпочинали, да са се хранили предварително и да носят документ за самоличност. Процедурата не се извършва на гладно. На място всеки кандидат попълва въпросник за здравословното си състояние и преминава през медицински преглед и предварително изследване. Окончателната преценка дали човек може да дари кръв се извършва от лекар на място. Специалистите предупреждават гражданите да не прекъсват самоволно вече назначено им лечение с лекарства само за да участват в акцията.

Две верижни катастрофи затвориха автомагистрала „Тракия“ край Ямбол, много загинали и ранени
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Тракия катастрофа
Тракия катастрофа
Тракия катастрофа
Тракия катастрофа
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