Европа скърби с България: ЕС свали знамената си наполовина заради ада на „Тракия“

„Не искам да виждам повече подобно нещо“: Говорят спасителите от трагедията на „Тракия“

Приключиха преговорите между Русия и Украйна в Абу Даби

Четирима oт загиналите на „Тракия“ са от едно село, сред жертвите е цяло семейство

Отмениха частичното бедствено положение в три общини след катастрофите на „Тракия“

Прокуратурата проверява асфалта и ремонтите на „Тракия“: Всички документи са изискани от АПИ

Това, което камерите не показаха: Как принц Хари защити Меган по време на емоционалната среща на върха в Брюксел

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З намената на Европейския съюз пред централата на Европейската комисия в Брюксел и пред представителствата на ЕК във всички държави членки са спуснати наполовина на 11 ноември в знак на солидарност с българския народ след трагичната катастрофа на автомагистрала „Тракия“.

Световни лидери изразиха съпричастност към България след кървавата трагедия на АМ „Тракия“

Това съобщиха от Представителството на Европейската комисия в България.

The EU, EUIPO and Bulgarian flags are flying at half-mast at our headquarters today. Our heartfelt condolences to the families of those who lost their lives in the tragic road accidents in Bulgaria, and to all those affected. Мислите ни са с вас. https://t.co/yIrZ3HtIuk — European Union Intellectual Property Office (@EU_IPO) November 11, 2026

„Цяла Европа скърби заедно с нас“, се казва в съобщението.

С минута мълчание депутатите почетоха загиналите в катастрофите на АМ "Тракия"

При катастрофата на АМ „Тракия“ на 10 ноември загинаха 11 души, а десетки бяха ранени, като 11 ноември беше обявен за ден на национален траур в България.