България

Европа скърби с България: ЕС свали знамената си наполовина заради ада на „Тракия“

Пред сградата на Европейската комисия в Брюксел и във всички държави членки флаговете бяха спуснати в знак на солидарност. В страната ни днешният 11 ноември е обявен за ден на национален траур след катастрофата с 11 жертви

Обновена преди 18 минути / 11 ноември 2026, 12:22
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З намената на Европейския съюз пред централата на Европейската комисия в Брюксел и пред представителствата на ЕК във всички държави членки са спуснати наполовина на 11 ноември в знак на солидарност с българския народ след трагичната катастрофа на автомагистрала „Тракия“.

Световни лидери изразиха съпричастност към България след кървавата трагедия на АМ „Тракия“

Това съобщиха от Представителството на Европейската комисия в България.

„Цяла Европа скърби заедно с нас“, се казва в съобщението.

С минута мълчание депутатите почетоха загиналите в катастрофите на АМ "Тракия"

При катастрофата на АМ „Тракия“ на 10 ноември загинаха 11 души, а десетки бяха ранени, като 11 ноември беше обявен за ден на национален траур в България. 

„Европейският парламент скърби заедно с България“: Спуснаха флаговете наполовина в Брюксел и Страсбург
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европейски знамена
европейски знамена
европейски знамена
европейски знамена
Източник: БГНЕС    
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