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Истината за Меган Маркъл: Беше демонизирана, сега вече знаем какво е знаела

С години херцогинята на Съсекс беше подложена на огромен натиск и критики в британските и американските медии, особено поради отчуждението от 82-годишния си баща, Томас Маркъл-старши

Надежда Неменски Надежда Неменски

24 октомври 2026, 14:30
Истината за Меган Маркъл: Беше демонизирана, сега вече знаем какво е знаела
Меган Маркъл   
Източник: GettyImages

С години Меган Маркъл беше подложена на огромен натиск и критики в британските и американските медии, особено поради отчуждението от 82-годишния си баща, Томас Маркъл-старши. Тази караница беше основна тема за таблоидите още от периода преди сватбата ѝ с принц Хари в замъка Уиндзор през 2018 г.

Бащата на херцогинята на Съсекс, пенсиониран директор по осветлението и фотографията, не присъства на сватбата, заявявайки, че е претърпял инфаркт броени дни след като бе съобщено, че е инсценирал папарашки снимки, продадени на медиите. Той никога не е виждал Хари или своите внуци.

Но през годините след това той даде редица интервюта, рисувайки портрет на жестока дъщеря, която го е изоставила след влизането си в британското кралско семейство, и стигна дотам да предостави на вестник лично писмо, написано от нея след сватбата. В интервютата си той също така се молеше за помирение, заявявайки миналата година, че не иска да умре, докато все още е отчужден от дъщеря си.

Меган и Хари заявиха, че непрестанният медиен натиск от страна на британската преса е бил сред основните причини да напуснат Обединеното кралство, откакто се оттеглиха от кралските си задължения и се преместиха в Съединените щати през 2020 г.

Завръщането им в Англия това лято с двете им деца, 7-годишният принц Арчи и 5-годишната принцеса Лилибет, естествено фокусира отново вниманието на медиите върху двойката и предизвика вълна от негативни статии.

Разкритие от петък обаче може да промени всичко.

Меган разкри, че решението ѝ да остане дистанцирана от баща си и да не му позволява контакт с децата ѝ е било породено от желание да ги защити, след като през 2018 г. е научила за „обезпокоителни“ обвинения срещу него, които са били разследвани от полицията.

Разкритието дойде, след като британският таблоид The Sun съобщи в четвъртък, че Маркъл-старши е подложен на разследване след обвинения, отправени от неговия син. Томас Маркъл-младши заяви пред вестника, че е подал сигнал срещу баща си в полицията, след като открил сексуални изображения на деца, докато разчиствал бившия дом на баща си във Филипините.

Маркъл-старши отрича обвиненията и срещу него няма повдигнати официални обвинения за престъпление.

В изявление, предоставено на Newsweek, Меган заяви, че е „дълбоко разстроена“ от информациите за баща си. Тя също така разкри, че писмо, съдържащо „обезпокоителни обвинения“ срещу баща ѝ, е било изпратено до отдела за кралска и специализирана охрана на лондонската полиция през 2018 г., който по-късно е споделил съдържанието му с нея.

„То съдържаше обезпокоителни и смущаващи обвинения срещу баща ми и бях уверена, че те се разследват. Надявам се, че сега може да бъде разбрано, че въпреки изопачаването от страна на определени медийни издания през годините, всяка дистанция от баща ми и изборът ми да не му позволявам контакт с нашите деца беше поради една-единствена причина: да ги защитя“, каза тя.

Нейното изявление със сигурност променя цялостния разказ, ще ѝ спечели съчувствие и обяснява защо тя се е въздържала от откровени изявления относно отношенията с баща си.

Трябва да се отбележи, че изявлението на Меган не уточнява естеството на обвиненията, повдигнати в писмото от 2018 г., нито потвърждава дали те са свързани с тези, за които се съобщава тази седмица.

Според информация на Newsweek Меган е била уведомена за обвиненията през лятото на 2018 г., след сватбата ѝ с Хари през май. Вероятно всяко текущо разследване би ѝ попречило да говори открито за причините за разрива с баща ѝ.

Това съвпада и с момента, в който тя написва писмо до баща си през август същата година, подтиквайки го да спре да говори пред медиите. Баща ѝ пусна писмото до британския вестник Mail on Sunday, който публикува обширни части от него, заедно с интервю с Маркъл-старши, съобщаващ, че то е било „като кинжал в сърцето“.

По-късно Меган съдеше издателя на вестника за нарушение на неприкосновеността на личния живот и авторските права, печелейки категорична победа през 2021 г., когато съдия реши, че публикуването на личното писмо е било „явно прекомерно“ и незаконно.

Въпреки че пълното съдържание на това писмо никога не е публикувано, съобщените обвинения срещу баща ѝ сега хвърлят нова светлина върху показанията, дадени от Меган по време на делото.

Писмено тя заяви, че „лично е издържала на медийния натиск“ около баща си, но едва когато той е започнал да критикува кралското семейство, е изпитала нужда да напише писмото. Тя написа, че не е вярвала, че баща ѝ „ще продаде или предостави писмото, главно защото това не би го представило в добра светлина“.

Тя написа: „Не се бях чувала с него от седмицата преди сватбата ни, но изглеждаше изключително малко вероятно той да разкрие съдържанието, защото то съдържаше неприятни истини и по този начин би оборило лъжите, които медиите му преписваха. Основната цел на писмото беше да насърча баща ми да спре да говори пред пресата“.

Запитани дали тези думи са препратка към обвиненията, които според нея са били съобщени на полицията в Лондон, говорител на Меган съобщи пред Newsweek, че не могат да коментират по юридически причини.

Експертите твърдят, че обвиненията, макар и недоказани, могат да променят общественото отношение към Меган.

„Мисля, че те ще ѝ помогнат да спечели известно обществено съчувствие във време, когато такова изглеждаше в дефицит в Обединеното кралство“, каза пред Newsweek Полин Макларан, професор в Роял Холоуей, Университета в Лондон и съавтор на книгата Royal Fever: The British Monarchy in Consumer Culture.

„Дистанцирането ѝ от нейната баща сега изглежда оправдано и със сигурност променя разказа за това, че тя е била безсърдечна към него“, добави тя.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: Newsweek    
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