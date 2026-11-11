ЕС договори бюджет от 199,7 млрд. евро за 2027 г.

Европейският парламент и държавите членки постигнаха споразумение за бюджета на Европейския съюз за 2027 г. в размер на 199,7 млрд. евро. Договореността беше постигната след преговори в Брюксел, продължили до ранните часове днес, съобщиха от Съвета на ЕС.

Бюджетът предвижда общо 199,7 млрд. евро за поемане на финансови ангажименти и 211,5 млрд. евро за плащания. Сред основните приоритети са конкурентоспособността, сигурността, отбраната и подкрепата за Украйна.

Споразумението цели да осигури средства за изпълнение на вече договорените европейски програми, като същевременно запази възможността ЕС да реагира при нови кризи и непредвидени обстоятелства.

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За какво ще бъдат изразходвани средствата

Най-голямата част от договорените бюджетни ангажименти е насочена към сближаването, устойчивостта и европейските ценности - 75,8 млрд. евро.

За природни ресурси и околна среда са предвидени 57,1 млрд. евро, а за единния пазар, иновациите и цифровизацията - 22 млрд. евро.

Разпределението по останалите основни направления включва:

15,5 млрд. евро за съседните на ЕС държави и международната дейност;

5,8 млрд. евро за миграция и управление на границите;

3,1 млрд. евро за сигурност и отбрана;

13,9 млрд. евро за европейската публична администрация.

Предвидени са и 650 млн. евро за разходи по финансирането на заема в подкрепа на Украйна.

Резерв за непредвидени ситуации

В рамките на бюджетните тавани остават на разположение 710,1 млн. евро, които могат да бъдат използвани за реакция при непредвидени обстоятелства.

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Според Съвета на ЕС договореното финансиране ще позволи на Съюза да продължи изпълнението на своите програми, без да губи възможността да реагира на предизвикателства като войната в Украйна и кризите в Близкия изток.

Защо плащанията са повече от договорените средства

Бюджетът за 2027 г. предвижда 199,7 млрд. евро финансови ангажименти, но реалните плащания са в размер на 211,5 млрд. евро.

Разликата се дължи на начина, по който функционира европейският бюджет.

Финансовите ангажименти представляват средства, които ЕС се задължава да предостави за определени програми и проекти. Изпълнението им може да продължи няколко години.

Плащанията обхващат сумите, които действително трябва да бъдат изплатени през съответната година, включително по задължения, поети в предходни години.

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Предстои окончателно одобрение

Постигнатото споразумение все още не означава, че бюджетът е окончателно приет.

Европейският парламент и Съветът на ЕС разполагат с 14 дни за официалното му одобрение.

Очаква се Съветът да разгледа договореността на 23 ноември, като за приемането е необходимо квалифицирано мнозинство.

Бюджетът за 2027 г. ще бъде последният в рамките на действащата Многогодишна финансова рамка на ЕС за периода 2021-2027 г.

Подготвя се и следващият дългосрочен бюджет

Успоредно с годишния бюджет продължава подготовката на следващата Многогодишна финансова рамка за периода 2028-2034 г.

Европейската комисия е предложила бюджет от близо 2 трилиона евро за седемгодишния период.

Сред предвидените приоритети са намаляване на различията между европейските региони, повишаване на конкурентоспособността, образование, научни изследвания, сигурност и отбрана.

Предложението предстои да бъде договорено между Европейския парламент и държавите членки.