България

Отпускат по 8000 евро за семействата на загиналите на АМ "Тракия"

Социалният министър Наталия Ефремова обяви, че семействата на пострадалите също могат да получат финансова подкрепа

Василена Василева Василена Василева

11 ноември 2026, 11:38
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М инистерският съвет е взел извънредно решение за отпускане на еднократна финансова помощ от 8000 евро за семействата и наследниците на загиналите при тежките катастрофи на автомагистрала „Тракия“. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова.

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„Позволете ми и аз да изкажа своите съболезнования на семействата на трагично загиналите български граждани в тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“, заяви Ефремова. Тя изрази надежда за бързото възстановяване на пострадалите, които се лекуват в болници, предаде DarikNews.bg

Социалният министър благодари на случайните свидетели, доброволците, полицаите и медицинските специалисти, оказали помощ на пострадалите при двата инцидента на магистралата.

„Обсъдихме току-що и взехме решение, че ще бъдат изплатени еднократни социални помощи на всички семейства и наследниците на загиналите лица в размер на 8000 евро“, съобщи министърът.

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Средствата ще бъдат предоставени чрез дирекциите „Социално подпомагане“, а необходимият ресурс ще бъде осигурен от бюджета на Министерството на труда и социалната политика. Помощта е предназначена да покрие първоначалните нужди на семействата.

Близките на пострадалите също могат да потърсят безплатна психологическа подкрепа чрез социалните услуги в общините. Институциите са в готовност да отпуснат и допълнителна еднократна социална помощ по реда на закона, ако бъде установена такава необходимост, допълни Ефремова.

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Тракия катастрофа
Тракия катастрофа
Тракия катастрофа
Тракия катастрофа
  • Промени в Закона за личната помощ

По време на брифинга социалният министър представи и предложенията за промени в Закона за личната помощ, внесени от „Прогресивна България“.

„Основната цел на предложенията в Закона за личната помощ е да осигурим качество, ефективност и контрол“, обясни Ефремова.

Промените са насочени към подобряване на подкрепата за хората с увреждания и осигуряването на възможност за независим живот. По думите на министъра в момента личните асистенти предоставят услуга, но не полагат труд по класическото разбиране за трудово правоотношение. В много случаи това са хора от най-близкото семейно обкръжение на нуждаещите се.

Законопроектът предвижда въвеждането на специален договор за личните асистенти, който няма да бъде стандартен трудов договор. За хората с увреждания ще отпадне и формалното изискване да осигуряват регламентирано работно място в дома си.

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Министърът увери, че новият режим няма да лиши личните асистенти от осигурителни права.

„Това ще се води за осигурителен стаж, няма да се загубят права от страна на личните асистенти“, заяви Ефремова.

Предвижда се и нов начин за изчисляване на възнагражденията чрез ставка. По думите на министъра заплащането няма да бъде намалено и няма да е по-ниско от досегашното. При преоценка на предоставяните часове някои асистенти дори могат да получават по-високи възнаграждения.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС; DarikNews.bg    
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